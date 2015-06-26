27 июня: Восстание на "Потемкине", День молодежи и рыболовов

3:57 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июнь

27 июня

День молодежи России

Всемирный день рыболовства

Православный календарь

День памяти святого пророка Елисея (IX век до Рождества Христова). Слуга и ученик святого пророка Ильи. Он присутствовал при вознесении Ильи на небо. Пророчествовал при четырех израильских царях, совершил много чудес, воскресил умершего.

День благоверного князя Мстислава (крещенного Георгием) Храброго, Новгородского (1180). Новгородцы нарекли его Храбрым за мужество в битвах.

Именинники: Георгий, Елисей, Мстислав, Мефодий.

События

27 июня 1693 года в Лондоне вышел первый в мире женский журнал. Он назывался Ladies' Mercury.

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27 июня 1905 года началось восстание на броненосце "Потемкин".

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27 июня 1931 года в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета.

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27 июня 1936 года было принято постановление ЦИК и СНК СССР, запрещавшее аборты. В постановлении говорилось, что советское правительство пошло "навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин".

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27 июня 1967 года в английском Энфилде установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

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27 июня 1978 года под Таллином Андрей Тарковский приступил к съемкам фильма "Сталкер".

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27 июня 1994 года Глинн "Скотти" Вулф из Калифорнии женился в 28-й раз. Его избранницу звали Эвия. После этого успел развестись еще раз, но надеется на новое счастье. Думает, что у него 41 ребенок (достоверно известно 19). Впервые Вулф женился в 18 лет, самый длинный его брак продолжался 7 лет, самый короткий — 19 дней. 35 лет Вулф удерживал за собой титул чаще всех женившегося мужчины в Книге рекордов Гиннесса.

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27 июня 2000 года Сенат Верховного суда Латвии отклонил апелляцию прокуратуры, которая протестовала против решения об освобождении бывшего советского партизана Василия Кононова. Это решение свидетельствовало о том, что 77-летний инвалид, ветеран войны Василий Кононов напрасно провел за решеткой 20 месяцев. Он продолжал участвовать в судебном процессе, находясь на свободе по подписке о невыезде.

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Дни рождения

27 июня 1983 года родилась Алсу (Алсу Сафина), поп-певица.

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Скорбные даты

27 июня 1844 года скончался Джозеф Смит, американский пророк, основатель религиозной секты мормонов ("святых последнего дня").

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27 июня 2001 года скончалась финская писательница Туве Янссон, автор книг про муми-троллей.

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Прототипом Муми-тролля был Кант