25 мая: День филолога, рок Эдуарда Стрельцова и Звездные войны

Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Май

25 мая

Международный день пропавших детей

Фото: Pravda.Ru День в истории 25 мая

День филолога

Всемирный день щитовидной железы

Православный календарь

День памяти святителя Епифания, архиепископа Кипрского (403). Известен как выдающийся церковный учитель. Святитель Епифаний жил в монастыре, занимался перепиской греческих книг. Чудотворец. Вел праведную жизнь.

День прославления священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца (1913).

Народные традиции

День Епифана. Епифан. День Ивана Головатого.

Если в этот день "утро в красном кафтане", т. е. ясная утренняя заря, то это к жаркому, пожарному лету. Продолжают высадку капусты, приговаривая завиваться ее в головки (Иван Головатый).

Позднее появление листьев у березы. Зацветает американский ясень. Цветут ветлы. В садах зацветают поздние сорта яблонь. С 25 мая, при сохранении теплой погоды, высевают в грунт семена огурцов. Но следует помнить, что почти всегда до 12 июня бывают холода.

Именинники: Виола, Герман, Денис, Епифан и Ермоген.

События

25 мая 1666 года протопоп Аввакум Петров вместе с дьяконом Федором и суздальским священником Никитой закованы и отправлены в Николо-Угрешский монастырь. Там его посетили царь Алексей Михайлович и князь И.А. Воротынский, пытавшиеся примирить протопопа с официальной церковью. Более года Аввакума и его сторонников перевозили из монастыря в монастырь, церковные иерархи вели с ним споры, но он оставался непреклонным. В июле 1667 года всех "расколоучителей" осудили на Церковном соборе и предали анафеме. Аввакум был сослан в Пустозерск, через три года посажен в "земляную тюрьму", а в апреле 1682 года по приговору собора заживо сожжен в срубе.

Читайте также: Протопоп Аввакум - мученик за обряд

25 мая 1895 года английский поэт и драматург Оскар Уайльд приговорен к двухлетнему тюремному заключению по обвинению в нарушении общественной нравственности.

Читайте также: Брак Оскара Уайльда: жена, дети и мальчики

25 мая 1913 года. Это событие было отмечено в венских газетах кратким сообщением: "Полковник Генерального штаба Редль покончил с собой в припадке душевного расстройства. В последнее время он страдал бессоницей. Это был талантливый офицер, которого ожидало большое будущее".

Читайте также: Тайная жизнь полковника Альфреда Редля

25 мая 1944 года гитлеровцами казнены руководители комсомольского подполья в Риге Имант Судмалис и Джемс Банкович.

Читайте также: Имант Судмалис - имя, которое пытаются забыть

25 мая 1958 года произошли роковые события в жизни прославленного футболиста Эдуарда Стрельцова.

Читайте также: "Русского Пеле" сгубила звездная болезнь?

25 мая 1966 года на советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля!" с Иннокентием Смоктуновским в роли благородного угонщика Юрия Деточкина, которого ловили не менее благородные следователь Максим Подберезовиков (Олег Ефремов) и инспектор ГАИ (Георгий Жжёнов). В фильме также играли Евгений Евстигнеев ("Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира"), Андрей Миронов ("Жениться нужно на сироте!") и Анатолий Папанов ("Твой дом — тур-ма! Тебя посодют, а ты не воруй!").

Читайте также: Последний романтик советского кино

25 мая 1977 года на экраны США вышел легендарный фильм "Звездные войны". В этот же день, но уже в 1983 году на экраны вышел очередной фильм саги — "Возвращение Джедая". Космическая эпопея завершится только в 2005-м, всего будет снято шесть эпизодов.

Читайте также:

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: НУ, ПОГОДИ!

"Звездные войны": Ну что, джедаи, вы в порядке?

25 мая 1987 года атомный ледокол "Сибирь" достиг Северного полюса Земли. Руководителем экспедиции был А. Чилингаров, капитаном ледокола — З. Вибах. Во время похода была эвакуирована дрейфующая научная станция "Северный полюс — 27", а в море Лаптевых высажена новая — "Северный полюс — 29".

Читайте также: "Сибирь", покорившая Северный полюс

25 мая 1989 года был открыт I съезд народных депутатов СССР. Председателем Верховного Совета СССР избран М.С. Горбачев.

Читайте также: Горбачев от расцвета до заката

25 мая 2003 года мультипликационный фильм Юрия Норштейна "Ёжик в тумане" был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Выбор сделали 140 мультипликаторов и кинокритиков из разных стран мира, в ходе проходящего в Токио "Мультипликационного фестиваля Лапута".

Мы писали раньше:

За новыми "Ежиками в тумане" - в Суздаль

Новые «ёжики в тумане» снимают пенки с "Молока"

Дни рождения

25 мая 1889 года родился Игорь Сикорский, известный американский конструктор самолетов и вертолетов. Выходец из России. Игорь Сикорский родился в Киеве в семье врачей. В возрасте 12-ти лет Игорь смастерил свой первый вертолет с двигателем на резинке.

Читайте также: Летать по-русски

25 мая 1892 года родился Иосип Броз Тито, президент Югославии, лидер Движения неприсоединения.

Читайте также: Иосип Броз Тито: если б я был султан...

25 мая 1941 года родился Олег Даль, легендарный советский кино- и театральный актер.

Читайте также:

Олег Даль: «Если уж уходить, то уходить в неистовой драке»

Хроника пикирующего артиста

25 мая 1942 года родился Александр Калягин, еще один выдающийся актер. Смотрели "Здравствуйте, я ваша тетя"?

Мы писали раньше: Александр Калягин отмечает 66-летие

25 мая 1971 года родилась Кристина Орбакайте, певица.

Читайте также: Мультирелигиозный коктейль семьи Орбакайте

Скорбные даты

25 мая 1591 года в Угличе погиб сын Ивана Грозного царевич Дмитрий.

Читайте также: Исторические дети: Дмитрий Угличский

25 мая 1781 года скончался легендарный "арап Петра Великого" Абрам Ганнибал.

Читайте также: Несчастливая любовь арапа Абрама Ганнибала

25 мая 1911 года скончался Василий Ключевский, выдающийся историк.

Читайте также: Василий Ключевский о церковном обновлении

25 мая 1926 года скончался Симон Петлюра, лидер украинских националистов.

Читайте также: На Украине реабилитирован фашизм?

25 мая 1945 года скончался Демьян Бедный, поэт.

Читайте также: Демьян Бедный: Праздник победы