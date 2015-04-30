1 мая: День труда, открытие Плутона и гибель самолета-шпиона

7:53 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Май

1 мая

День международной солидарности трудящихся

Православный календарь

День святого Космы, исповедника епископа Халкидонского. Святитель Косма — приверженец Православия. За неподчинение иконоборцам он был сослан в заточение. От непрерывных гонений он ослаб телом, но до самой кончины хранил православную веру.

Народная традиция

День Козмы. Козьма. Кузьма. День Косьмы свекольного и морковного.

Начало посадки разных овощей: "Сей морковь и свеклу на Кузьму".

Ранние грозы. Начало цветения вяза. Зеленение бузины. Зацветает ива-бредина. В садах зацветает крыжовник, зеленеет черная смородина.

1-10 мая — посев в грунт: редиса, лука-чернушки и других сортов лука, укропа, летней редьки: капусты листовой, брюссельской, краснокочанной, цветной; пастернака, сельдерея, ревеня, шпината, щавеля, мака, салата, спаржи, чеснока, моркови, свеклы, пряных растений. Посев делают скрытно: "Завистливый глаз здесь много вредит".

От вредителей и болезней деревья и кустарники опрыскивают бором, растительными настоями и отварами.

"По наблюдениям воронежцев, "рыба плотва обыкновенно мечет икру около 1 мая. Если она остается вместе только четыре дня и потом расходится, то лучше сеять раньше, а если остается вместе неделю и больше, то — позже".

Именинники: Аксён, Виктор, Зинон, Ефим, Иван, Кузьма и Севериан.

События

1 мая 1886 года центром прошедших по всей Америке забастовок и демонстраций с требованием 8-часового рабочего дня стал Чикаго. В память имевших трагическую развязку событий в этом городе 1 мая уже почти век с четвертью празднуется как Международный день солидарности трудящихся (или День Труда).

С этого дня в 1917 году по всей России стал впервые свободно отмечаться праздник 1 мая — День международной солидарности трудящихся. В праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими активно участвовали солдаты.

Читайте также: Первомай — мир, труд, забастовка

1 мая 1888 года американский изобретатель Никола Тесла получил патент на двухфазный асинхронный двигатель - первый в истории электрический двигатель современного образца.

Читайте также:

Мечта Николы Теслы осуществилась

Драмы науки: неизвестная "война токов"

Луч смерти Николы Теслы

1 мая 1930 года открытая в начале года самая далекая, девятая по счету, планета Солнечной системы стала зваться Плутоном.

Читайте также: Плутон обзавелся пятым спутником

1 мая 1931 года в Нью-Йорке прошла официальная церемония открытия самого высокого здания в мире — 102-этажного "Эмпайр Стейт Билдинг". Небоскреб был сооружен по проекту архитектора Уильяма Фредерика Лэма в разгар "Великой депрессии", причем всего за один год. Титула "самого высокого" здание лишилось только в 1972 году.

Читайте также: Восемь мифов о самых известных сооружениях

1 мая 1937 года завершено строительство канала Москва — Волга.

Читайте также: Уголки России: Волга — главная улица страны

1 мая 1938 года вышел фильм Сергея Герасимова "Комсомольск", воспевающий "романтику социалистического созидания". поставлен Герасимовым по собственному сценарию, написанному совместно с 3. Маркиной и М. Витухновским. Исполнитель роли комсомольца Маврина — молодой актер Георгий Жженов — сразу после окончания съемок был арестован и премьеру картины не застал.

Читайте также: На пьянках в Каннах забыли о Герасимове

1 мая 1960 года советской ракетой "земля-воздух" сбит самолет-шпион "У-2" с американским пилотом Фрэнсисом Гэри Пауэрсом.

Читайте также:

Спилберг снимет кино про шпиона-неудачника

Провальная слава пилота Френсиса Пауэрса

Оставшись в живых, пилот подвёл ЦРУ

1 мая 1967 года — свадьба Элвиса и Присциллы Пресли.

Читайте также: Истории любви: Элвис и Присцилла

1 мая 1999 года в Косове на мосту у села Лужане натовская ракета разорвала на части рейсовый автобус в Приштину. Погибло более 40 человек.

Читайте также: Сербия: Россия выводы сделала

1 мая 2000 года в интервью, данном британскому телеканалу Би-Би-Си, президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что Россия готовится к военному вторжению в Прибалтику, и в первую очередь нападение будет совершено на Латвию. Страна в страшной опасности, и только НАТО и ЕС могут помочь ей отвести надвигающуюся с востока беду. Российский МИД упрекнул президента в буйной фантазии.

Читайте также:

Латвия нашла "скрытые угрозы" от России

Эсэсовские уроки патриотизма в Латвии

Латвийский президент повезёт в Россию "диагноз"

1 мая 2004 года произошло самое большое расширение рядов Европейского Союза. Новыми членами ЕС стали сразу 10 государств: Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.

Читайте также: Между Россией и ЕС идет холодная война?

Дни рождения

1 мая 1880 года родился Альберт Ласкер, известный американский филантроп, считающийся отцом современной рекламы. Именно Ласкер сделал рекламу агрессивной: она стала не просто информировать потенциального покупателя о новых товарах или услугах, а навязывать их. Непременными атрибутами рекламы стали броские лозунги, яркое визуальное оформление и использование авторитета знаменитостей.

Читайте также: Гениальные идеи. Новая жизнь старых прокладок

1 мая 1881 года родился Пьер Тейяр де Шарден, выдающийся французский теолог, философ и, по совместительству, учёный-палеонтолог.

Читайте также: Наука следит за переселением душ

1 мая 1895 года родился Николай Ежов, генеральный комиссар госбезопасности, нарком внутренних дел СССР в 1936-38 годах.

Читайте также: Уроки русского. Ежов

1 мая 1917 года родился Федор Хитрук, знаменитый режиссёр-мультипликатор, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР. Именно он создал Бонифация и отечественного Винни-Пуха.

Читайте также: Сколько нужно денег на Чебурашку

1 мая 1929 года родился Станислав Микульский, польский актер. Популярность ему принесла роль капитана Клосса в телесериале "Ставка больше чем жизнь".

Читайте также: Кто вы, матерый разведчик Ганс Клосс?

1 мая 1962 года родилась Елена Ханга, телеведущая ("Про это", "Принцип домино").

Читайте также:

Елена Ханга: олененок Бэмби до сих пор заставляет меня плакать

Елена Ханга поставила на уши всю Америку

Скорбные даты

1 мая 1945 года умер Йозеф Геббельс, один из фашистских главарей. Покончил с собой… До того его жена Магда отравила шестерых их детей и также покончила с собой.

Читайте также: Мельница мифов: Геббельс — гений пропаганды

1 мая 1979 года скончался Виль Липатов, писатель.

Читайте также: Виль Липатов против "золотой молодежи"