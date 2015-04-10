11 апреля: Узники концлагерей, двуглавый орел и Королева бензоколонки

3:37 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Православный календарь

День памяти преподобного Марка, епископа Арефусийского и других (умер в 364 году).

Приметы

Позднее появление проталин.

Ломаются почки у черной смородины, калины, красной бузины. Огородники обрабатывают их каким-либо раствором против вредителей, выползающих из почек.

Именинники: Евстафий, Иван, Кирилл, Марк.

События

11 апреля 1713 года в Утрехте подписан первый из ряда мирных договоров, получивших название Утрехтского мира и завершивших войну за Испанское наследство, длившуюся 12 лет.

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11 апреля 1857 года царь Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла. Также были утверждены Большой, Средний и Малый гербы Российской империи. Составленные согласно всем геральдическим правилам, они символизировали единство и могущество России.

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11 апреля 1963 года на экраны вышла кинокомедия Алексея Мишурина и Николая Литуса "Королева бензоколонки" с Надеждой Румянцевой в главной роли.

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11 апреля 1964 года на экраны СССР вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".

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Дни рождения

11 апреля 1803 года родился Козьма Прутков, известный всем директор Пробирной Палатки, действительный статский советник, кавалер ордена св. Станислава 1-й степени, автор стихов, басен, пьес и афоризмов и, конечно же, литературный герой. Бессмертное творение Алексея Константиновича Толстого и братьев Жемчужниковых.

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11 апреля 1908 года родился Масару Ибука, один из основателей японской фирмы SONY.

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11 апреля 1968 года родился Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст, автор тетралогии "Ночной дозор". Почему-то у англичан авторы приходят с холода, а у нас выходят из сумрака. Отсюда и все остальное: от читающей аудитории до уровня экранизаций.

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Скорбные даты

11 апреля 1895 года скончался Юлиус Лотар Мейер, известный немецкий химик. Именно он спустя год после открытия Менделеевым Периодического закона опубликовал собственную таблицу химических элементов, но все же претендовал на первенство в этой области.

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11 апреля 1976 года скончался Александр Гладков, выдающийся драматург, автор сценария фильма "Гусарская баллада".

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11 апреля 2007 года умер Курт Воннегут, американский пи­са­тель, сочинивший "Колыбель для кошки", "Бойню номер 5, или Крестовый поход детей", "Завтрак для чемпионов".

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