20 марта: День Земли, сна, счастья и день рождения Рихтера

0:32 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

20 марта

Всемирный день Земли

Международный день счастья

Международный день франкофонии

Международный день астрологии

Международный день без мяса

Православный календарь

День памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского Таврического.

Святой мученик Василий имел дар исцеления болезней, и многим христианам он помог. Но враги учения Иисуса за его веру избили Василия камнями и палками до смерти (умер в III веке).

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Народная традиция

День Василия Капельника (отмечается в северных районах России).

"С Василия весна идет". "С крыш капает. А за нос цапает".

Если погода в этот день пасмурная, холодная, к ночи будет заморозок.

Именинники: Василий, Евгений, Емельян, Ефрем, Капитон и Павел.

События

20 марта 1699 года Петр I учредил первый российский орден — Святого апостола Андрея Первозванного. Это высшая награда России, во все времена ей награждали за исключительные заслуги перед Отечеством. Девиз ордена - "За веру и верность".

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20 марта 1933 года под Мюнхеном был открыт первый нацистский концлагерь — Дахау. Именно сюда начали отправлять тысячи цыган, евреев, политзаключенных и коммунистов.

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20 марта 1969 года состоялась свадьба легендарного "битла" Джона Леннона и Йоко Оно. Церемония прошла в британском консульстве на Гибралтаре.

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20 марта 1974 года в широкий прокат вышел фильм Василия Шукшина "Калина красная".

"Я хотел сказать об ответственности, — рассказывал режиссер. — За все, что происходит сейчас на земле, придется отвечать всем. И за хорошее, и за плохое. За ложь, за бессовестность, за паразитический образ жизни, за трусость и измену — за все придется платить. Платить сполна".

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20 марта 1986 года премьер-министром Франции стал Жак Ширак. Впервые в истории страны тогдашний президент Франсуа Миттеран и председатель правительства (Ширак) представляли разные политические силы.

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20 марта 1992 года было учреждено звание Героя Российской Федерации.

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20 марта 2003 года началось историческое вторжение США и из союзников в Ирак.

Международные коалиционные силы ставили своей основной целью свержение диктаторского режима Саддама Хусейна и формирование в Ираке демократического правительства. Существовали и ещё две заявленные цели — обнаружение и уничтожение оружия массового поражения и обнаружение данных, говорящих о поддержке Хусейном международного терроризма. Операция получила название "Шок и трепет" и продлилась до 1 мая 2003. За это время, по словам вашингтонских пропагандистов, над территорией страны был установлен полный контроль. Однако, "окончательной победой над тиранией" сами миротворцы называют пленение Саддама Хусейна, которое произошло 13 декабря 2003. За время активной фазы кампании погибли в общей сложности 140 американских военнослужащих, а еще несколько тысяч были убиты партизанами. Теракты и провокации продолжаются до сих пор. Примечательно, что уже к началу 2004 года стало понятно, что США и их союзникам не удалось найти даже следов оружия массового поражения, как не удалось и доказать обвинения в поддержке иракским режимом терроризма. Саддама же Хусейна судили и казнили 30 декабря 2006 года.

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США воевали чаще, чем ежегодно

Югославия, Ирак, Ливия, Сирия. Теперь Карабах?

Демократия США под зеленым флагом ислама

20 марта 2005 года в киргизском городе Джалал-Абаде произошел мини-переворот: оппозиционеры, протестующие против результатов парламентских выборов, захватили мэрию, здание ГУВД, обладминистрацию и аэропорт.

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Дни рождения

20 марта 1632 года в родовом селе Мазепинцы под Белой церковью в шляхетской православной семье родился Иван Мазепа, с 1687 года — гетман Украины. Первоначально Иван Степанович проводил промосковскую политику и подавил выступление казаков под предводительством Петра Иваненко. Но в годы Северной войны поддержал шведского короля Карла XII.

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20 марта 1915 года родился Святослав Рихтер, пианист-виртуоз, один из великих музыкантов XX века.

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Скорбные даты

20 марта 1898 года скончался Иван Шишкин, выдающийся художник.

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