День работника уголовно-исполнительной системы
День памяти преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. Преподобный Прокопий мужественно восстал против ереси, за что был подвергнут бичеванию и заточению в темницу, где томился до смерти царя-мучителя. Потом жил мирно, в иноческих подвигах. Скончался в глубокой старости в 750 году.
Прокоп Дорогорушитель. Прокоп Перезимник. Перезимник.
"Прокоп — увяз в сугроб", "Прокоп Зимний (5 декабря) дорогу прокопает, а Прокоп Перезимный дорогу рушит".Приметы: Вскрываются крупные реки.
Именинники: Прокофий, Тит и Фалалей.
12 марта 1917 года (27 февраля по ст. ст.). Падение самодержавия в России в результате Февральской буржуазно-демократической революции.
Читайте также: Учебники истории забыли, что такое правда
12 марта 1934 года в Эстонии совершен государственный переворот, который в советской историографии именовался фашистским. Все политические партии были запрещены, диктатором стал Константин Пятс.
Читайте также: Эстония: пляски на костях 1941-го
12 марта 1940 года — окончание советско-финляндской войны.
По подписанному в Москве мирному договору граница была отодвинута на 150 километров от Ленинграда, военно-морская база на полуострове Ханко на 30 лет передавалась СССР.
Читайте также:
Финляндия: трудный путь к независимости
Финляндия не боится "теней из прошлого"
Россия-Финляндия: разговор без "исторических обид"
Запад хотел помочь финнам, а помог Гитлеру
12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн выступил с речью перед Конгрессом США, в которой заявил, "политика Соединенных Штатов должна состоять в том, чтобы поддерживать свободные народы, сопротивляющиеся попыткам вооруженных меньшинств или внешних сил поработить их". Отныне любой подобный вызов рассматривался как угроза национальной безопасности США, СССР становился главным противником, а сформулированная президентом политика получила название "доктрины Трумэна".
Читайте также:
США как крестный отец всех террористов мира
12 марта 1737 года родился архитектор Василий Баженов.
Читайте также: Гениальный архитектор Баженов был… козлом отпущения
12 марта 1832 года родился Чарльз Канингэм Бойкот, отставной капитан британской армии, на редкость неудачно управлявший своим поместьем в Ирландии.
Когда в 1880 году случился неурожай, он потребовал от арендаторов своей земли немедленно заплатить причитающееся ему или расстаться со своим имуществом. Фермеры в ответ сплотились и бросили работу в его поместье. Семья Бойкота оказалась в полной изоляции от соседей и впала в нищету. Фамилия капитана-неудачника стала нарицательной, а слово "бойкот" вошло не только в английский язык.
Читайте также: Человек-бойкот: как дело стало словом
12 марта 1863 года родился академик — основатель геохимии, с именем которого связано учение о ноосфере, Владимир Вернадский.
Читайте также: Драмы науки: Вернадский, хранимый судьбой
12 марта 1881 года родился Мустафа Кемаль Ататюрк (Мустафа Кемаль), основатель и первый президент Турецкой республики.
Читайте также:
Латифе просверлила мозг Ататюрку
Ататюрк — отец народа современной Турции
12 марта 1937 года родился Зураб Соткилава, певец (лирико-драматический тенор), народный артист СССР.
Читайте также: Соткилаве материальные подарки не нужны
12 марта 1943 года родился Ратко Младич, генерал — лидер боснийских сербов.
Читайте также:
Ратко Младич: враг Запада и бин Ладена
Гаагский суд: сербов можно убивать
12 марта 1946 года родилась американская актриса, певица Лайза Миннелли.
Читайте также: Лайза Минелли в шкуре зебры
12 марта 1953 года родилась певица Ирина Понаровская.
Читайте также:
МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС ИРИНЫ ПОНАРОВСКОЙ
Ирина Понаровская: Из-за моей полноты чулки натягивались только до колен
12 марта 1648 года умер Тирсо де Молина (Габриель ТЕЛЬЕС), испанский драматург, первым обработавший легенду о Дон Жуане.
Читайте также:
Секреты обольщения дона Жуана: вымысел и реальность
Комедия-триллер на Щукинской сцене
12 марта 1945 года погибла в концлагере Анна Франк, еврейская девочка, которая в течение двух лет вела дневник, когда ее семья скрывалась от нацистов в Амстердаме.
Читайте также: Анна Франк: остановившееся детство
Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.