12 марта: Падение самодержавия и конец советско-финской войны

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

12 марта

День работника уголовно-исполнительной системы

Православный календарь

День памяти преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. Преподобный Прокопий мужественно восстал против ереси, за что был подвергнут бичеванию и заточению в темницу, где томился до смерти царя-мучителя. Потом жил мирно, в иноческих подвигах. Скончался в глубокой старости в 750 году.

Народные традиции

Прокоп Дорогорушитель. Прокоп Перезимник. Перезимник.

"Прокоп — увяз в сугроб", "Прокоп Зимний (5 декабря) дорогу прокопает, а Прокоп Перезимный дорогу рушит".Приметы: Вскрываются крупные реки.

Именинники: Прокофий, Тит и Фалалей.

События

12 марта 1917 года (27 февраля по ст. ст.). Падение самодержавия в России в результате Февральской буржуазно-демократической революции.

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12 марта 1934 года в Эстонии совершен государственный переворот, который в советской историографии именовался фашистским. Все политические партии были запрещены, диктатором стал Константин Пятс.

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12 марта 1940 года — окончание советско-финляндской войны.

По подписанному в Москве мирному договору граница была отодвинута на 150 километров от Ленинграда, военно-морская база на полуострове Ханко на 30 лет передавалась СССР.

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12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн выступил с речью перед Конгрессом США, в которой заявил, "политика Соединенных Штатов должна состоять в том, чтобы поддерживать свободные народы, сопротивляющиеся попыткам вооруженных меньшинств или внешних сил поработить их". Отныне любой подобный вызов рассматривался как угроза национальной безопасности США, СССР становился главным противником, а сформулированная президентом политика получила название "доктрины Трумэна".

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Дни рождения

12 марта 1737 года родился архитектор Василий Баженов.

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12 марта 1832 года родился Чарльз Канингэм Бойкот, отставной капитан британской армии, на редкость неудачно управлявший своим поместьем в Ирландии.

Когда в 1880 году случился неурожай, он потребовал от арендаторов своей земли немедленно заплатить причитающееся ему или расстаться со своим имуществом. Фермеры в ответ сплотились и бросили работу в его поместье. Семья Бойкота оказалась в полной изоляции от соседей и впала в нищету. Фамилия капитана-неудачника стала нарицательной, а слово "бойкот" вошло не только в английский язык.

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12 марта 1863 года родился академик — основатель геохимии, с именем которого связано учение о ноосфере, Владимир Вернадский.

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12 марта 1881 года родился Мустафа Кемаль Ататюрк (Мустафа Кемаль), основатель и первый президент Турецкой республики.

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12 марта 1937 года родился Зураб Соткилава, певец (лирико-драматический тенор), народный артист СССР.

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12 марта 1943 года родился Ратко Младич, генерал — лидер боснийских сербов.

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12 марта 1946 года родилась американская актриса, певица Лайза Миннелли.

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12 марта 1953 года родилась певица Ирина Понаровская.

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Скорбные даты

12 марта 1648 года умер Тирсо де Молина (Габриель ТЕЛЬЕС), испанский драматург, первым обработавший легенду о Дон Жуане.

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12 марта 1945 года погибла в концлагере Анна Франк, еврейская девочка, которая в течение двух лет вела дневник, когда ее семья скрывалась от нацистов в Амстердаме.

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