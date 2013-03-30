Когда Ромео и Джульетте уже за 60: первая любовь в памяти не растаяла

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Началась эта история в 60-х годах прошлого века, тогда наши герои вместе учились в шестом классе. Мальчик влюбился в девочку. Та не обращала внимания на него, но попросила классную руководительницу посадить ее за одну парту с влюбленным! За полгода они не сказали друг другу ни слова — стеснялись… А встретились лишь через много-много лет в интернете.

Фото: Все дело в любви, flickr.com by Кандида Перформа, flickr.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пара пожилых людей

Витуса (так в свое время одноклассники звали Виктора Николаевича) сразу же после окончания шестого класса родители перевели в другую школу. Потому что в школе, где училась его возлюбленная, Женечка, он "скатился" на одни тройки, сидел с ней за одной партой и на всех уроках лишь разглядывал потолок да постоянно краснел.

И не сказать, что Витус был к учебе не способен. Все нормально, ту другую школу в Ярославле он закончил без троек. И представьте себе, четыре года, с седьмого по десятый класс, почти каждый день на двух автобусах ездил туда, где жила и училась его Женечка. Был почти счастлив, когда удавалось увидеть, как она выходит из школы или гуляет с подружкой во дворе. Смотрел на нее только издалека и никогда не решался подойти и заговорить. В общем, наш Ромео оказался из робкого десятка…

Витус закончил военное училище. На втором курсе он все-таки решился и написал Жене, адрес-то все-таки помнил наизусть. Как сейчас признается, написал ей всякой глупости: мол, помнишь, вместе учились, где кто из наших одноклассников и так далее. О чувствах — ни слова! И ответ был подобен его "запросу": тот поступил, та вышла замуж… И все.

Лейтенантом, по распределению он оказался на Кольском полуострове, в дикой гарнизонной глуши, через несколько лет стал командиром батареи ПВО. Женился, троих детей родил. Геройски повоевал в Афганистане, орденов несколько заслужил. Под окончание службы перевелся поближе к центру, в Архангельск. На военную пенсию вышел подполковником. Дети выросли, все по университетам сейчас. Где его первая любовь, в каких житейских морях затерялась, Виктор Николаевич до поры не знал, хотя и тосковал какой-то необъяснимой тоской. На очередной праздник подарили дети ему ноутбук, к интернету подключили и научили кнопки тыкать. И вдруг в одной из социальных сетей подполковник нашел ее, Женю!

Мы знакомы в Виктором Николаевичем уже два десятка лет. Он для меня кто-то вроде старшего друга и соседа. Как и у всякого человека, личных особенностей или странностей у него хватает. Живой человек все-таки. Но этот его звонок на мой телефон был пугающим: мол, приходи ко мне, когда дома жены не будет, такую тайну открою! Оказалось, решил он в моем присутствии (все же мы давние друзья!) написать своей возлюбленной первое письмо. "Заробел сам", — говорит.

И перед этим рассказал мне все, о чем я написал: о своих школьных годах, о том, как несколько десятилетий страдал, как, обнимая жену, представлял себе именно ее, шестиклассницу Женю… Слушая такое, у бетонного столба слезы бы навернутся, честное слово. Говорит про свою раннюю школьную любовь, а ведь самому уже слегка за 60.

Короче, посмотрел Виктор Николаевич в сети все фотки Жени, которые нашел. Можно было понять из фоток и из комментариев к ним, что с мужем, тоже военным, она проехала полстраны, двое их сыновей пошли по стопам отца, тоже носят погоны. Сейчас вернулась в родной Ярославль вместе с мужем. Мне следы своих сетевых "поисков" он показал в подробностях. Не то, чтобы мне было уж так интересно вмешиваться в жизнь старшего товарища, но вдруг ему, действительно, какая-то помощь понадобится?

Вместе полистали веб-страницы, внуков даже точно пересчитать не смогли, много их оказалось у его первой школьной возлюбленной. Обычная семья, обычная жизнь. Такая же обычная, как и у Виктора Николаевича и его семьи… Ну, и тут он все-таки решился написать своей первой любви. Наконец-то!

Но переписка оказалась до того "неувлекательной", что мне даже стало неудобно, что я каким-то боком принимаю в этом участие. Обычные в их возрасте "а помнишь?", обмен информацией: кто где живет сейчас, а кто и ушел уже из этого мира… Общались они и по скайпу, и по почте, и просто в сетях. Но так и ни разу Виктор Николаевич своей первой любви даже не упомянул… о своей первой любви!

Наконец, он пришел ко мне домой сам. Мол, все, кранты! Помоги, друг. Ты помоложе, у тебя получится! Оказалось, Виктор Николаевич пришел, чтобы уговорить меня… съездить к Евгении Павловне (так уже звали ее первую любовь), отвезти букет цветов и поведать ей слова о его светлых чувствах! Вот как! Мол, от нас до Ярославля на машине совсем рядом, долетишь быстро. А я, мол, не могу. Аж, сердце заходится. Еще, мол, инфаркт схватит. Или еще какая кондрашка.

А ты, мол, молодой, здоровый, с тобой ничего не случится! Я тогда просто прогнал его, особо не стесняясь в выражениях. Это же надо, герой войны, боевой офицер, в конце концов просто видный мужик, несмотря на возраст — и какую ерунду придумал. А что сам-то в любви не признаешься? Мы с ним потом не встречались с полгода. Друг другу никто первым не позвонил…

Уж не знаю, хэппи-энд у этой истории или не очень "хэппи". Хотя, наверное, что-то щемяще-красивое в ней есть. Через полгода после крупной размолвки с Виктором Николаевичем встретил я на лестничной клетке его жену, Галину. Та поинтересовалась, что это я к ним в гости теперь не захожу. Разговорились накоротке. Но потом, я уже не смог удержаться, чтобы прямо-таки не затащить ее к себе на чай.

И рассказала мне Галина Сергеевна окончание этой истории. К ноутбуку она тоже присаживается, пасьянс там разложить, детям и внукам письмишко написать, да и в соцсети заглянуть иной раз, на свою страничку — авось, кто напишет? И так случалось, что как-то раз Виктор Николаевич свою страницу с перепиской случайно не закрыл! И волей-неволей узнала жена, с которой прожил почитай 40 лет, о его тайне.

Уж чего она там поняла, не знаю (все-таки о любви как таковой там речи не шло), но вдруг предложила мужу съездить в родной Ярославль, типа могилы предков проведать. Ну, и сама написала Жене, то есть Евгении Павловне, уже со своей странички: мол, не желаете ли встретиться: мой муж с Вами в одном классе когда-то учился, очень тепло о своей школе вспоминает. Но очень уж он у меня стеснительный до сих пор. Да и мне интересно будет. А то мы тут с оказией в Ярославль собираемся как раз.

В общем, они встретились. По рассказу Галины Сергеевны я представил, как это было: две солидные пары за столиком в ресторанчике смеются, хохочут, вспоминают собственное детство. По ходу и Виктор Николаевич Евгении Павловне о своих чувствах поведал, и она своему мужу, смеясь, сказала, что Витус ей очень нравился, но к ней так и не подошел…

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.



Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.



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