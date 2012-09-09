Мастер и его Маргарита: история любви Елены и Михаила Булгаковых

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Неординарный человек всегда вызывает к себе амбивалентное отношение. Елену Сергеевну Булгакову одни называли ведьмой, колдуньей и даже темным демоном, другие — музой и любовью всей жизни писателя. Для обоих это был третий брак, пока Мастер и Маргарита не нашли друг друга. У нее была дружная, любящая семья, красавец-муж и двое сыновей, но этой интересной молодой женщине чего-то не хватало. Не в бытовом смысле: муж-генерал обеспечивал семью даже в голодные годы. Любовь к писателю, у которого наступала черная полоса в жизни, захватила ее целиком.

Фото: https://unsplash.com/photos/YeA_MGxToDY by https://unsplash.com/@leticia is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Мимоза

Леночка Нюренберг родилась в Риге 21 октября 1893 года и хотя юлианский календарь большевики похерили, Елена Сергеевна продолжала отмечать свой день рождения не 2 ноября, а 21 октября. Ее отец, Сергей Маркович Нюренберг, был потомком немца-ювелира по фамилии Nürnberg. Со временем фамилия приехавшего в Россию еще при Екатерине Великой немца изменилась в сторону более звучного для русского уха произношения. Так среди трех согласных букв появилась одна гласная. Сначала Нюренберги осели в Житомире, а в XIX столетии переехали в онемеченную Прибалтику. Были ли ее предки евреями — точно неизвестно. По документам Сергей Маркович принадлежал к лютеранам, но перешел в православие, чтобы жениться на дочери православного священника Александре Александровне Горской. Сергей Нюренберг учительствовал, затем стал податным инспектором, был завзятым театралом и увлекался журналистикой, печатаясь во многих рижских газетах.

В большой и дружной семье (у Елены были братья Александр и Константин, сестра Ольга) любили музицировать, ставить домашние спектакли и ходить в оперу. Елена, по настоянию родителей, так и не закончила женскую Рижскую Ломоносовскую гимназию, но знала несколько иностранных языков и прекрасно разбиралась в музыке и театре. В 1912 году к ней посватался поручик Бокшанский, которого Елена якобы уговорила жениться на своей старшей сестре Ольге. Сотрудница МХАТ Ольга Сергеевна Бокшанская, выведенная в булгаковском "Театральном романе" в образе Поликсены Торопецкой, была бессменным личным секретарем режиссера и театрального деятеля Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Сестренки приехали в Москву в 1915 году и попытались устроиться на работу в Московский Художественный театр, но взяли только Ольгу, которая сделалась сначала секретарем-машинисткой дирекции театра. Спустя три года 25-летняя Лена нанялась в только что появившееся Российское телеграфное агентство — РОСТА — и затем перевелась в секретариат газеты "Известия".

В декабре 1918 года Елена Нюрнберг (так она сама всегда писала свою девичью фамилию) вышла замуж за офицера Юрия Мамонтовича Неёлова, сына знаменитого актера Александринки, а позже прославленного анархиста Мамонта Дальского, погибшего за полгода до свадьбы. Лицедей-анархист сорвался с подножки трамвая, когда ехал в гости к Федору Шаляпину. В церкви Симеона Столпника на Поварской, где венчались молодые, говорили, что не видели пары красивее Нееловых. Летом 1919 года Юрий Неелов поступил в 16-ю армию, действующую в составе Западного фронта РККА, где служил адъютантом командующего армией Николая Соллогуба. В это же время прямо из камеры ВЧК в 16-й армии появился выпускник Кадетского корпуса и Николаевской военной академии, капитан Евгений Александрович Шиловский. Вскоре он стал членом Реввоенсовета и исполняющим обязанности начальника штаба 16-й армии.

Потомственный дворянин и кадровый военный настолько сильно влюбился в жену своего подчиненного и младшего по званию, что поступил не по-мужски и недостойно чести дворянина и офицера — сначала откомандировал адъютанта Неелова в штаб Западного фронта, а затем и вовсе перевел еще дальше, на Южный фронт. Осенью 1921 года Елена сменила фамилию первого супруга на Шиловскую, а через несколько месяцев стала матерью. Сына назвали в честь отца Евгением. Второй сын, Сергей, появится на свет в 1926 году.

С 1928-го по 1931 год Шиловский занимал должность начальника штаба Московского военного округа, которым командовал Иероним Уборевич. Его жена Нина Владимировна, в прошлом актриса, дружила с Олей Бокшанской, жившей вместе с Шиловскими. Говорили, что это очень красивая пара, а Елена Прекрасная — самая красивая женщина Москвы. Один из ее знакомых вспоминал: "Когда Елена Сергеевна входила в гостиную, дамы наши вздрагивали и спешили отвлечь внимание своих мужей".

В 1931 году Шиловский становится начальником кафедры в Академии Генштаба. В самые голодные годы послевоенной разрухи Елена Сергеевна Шиловская не знает бед и проблем молодой советской республики. В доме нет перебоев с продуктами, хозяйством занимается прислуга. Любимый муж-красавец и прекрасные сыновья — как говорится, что еще надо человеку, чтобы встретить старость?

Но вот письмо Елены Шиловской сестре Ольге, написанное осенью 1923 года, всего через два года после ее второго замужества: "Ты знаешь, как я люблю Женей моих, что для меня значит мой малыш, но все-таки я чувствую, что такая тихая, семейная жизнь не совсем по мне. Или вернее так, иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мной делается. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни, я не знаю, куда мне бежать, но хочется очень. При этом ты не думай, что это является следствием каких-нибудь неладов дома. Нет, у нас их не было за все время нашей жизни… Больше всего на свете я хотела бы, чтобы моя личная жизнь — малыш, Женя большой — все осталось так же при мне, а у меня кроме того было бы еще что-нибудь в жизни, вот так, как у тебя театр".

Месяц спустя 30-летняя Елена пишет сестре Ольге: "Ты знаешь, я страшно люблю Женю большого, он удивительный человек, таких нет, малыш самое дорогое существо на свете, — мне хорошо, спокойно, уютно. Но Женя занят почти целый день, малыш с няней все время на воздухе, и я остаюсь одна со своими мыслями, выдумками, фантазиями, неистраченными силами. И я или (в плохом настроении) сажусь на диван и думаю, думаю без конца, или — когда солнце светит на улице и в моей душе — брожу одна по улицам".

28 февраля 1929 года Елена Сергеевна забрела на квартиру художников Моисеенко, где познакомилась с Михаилом Булгаковым. По другой версии, их первое знакомство состоялось на вечере у Уборевичей. Елена Сергеевна пришла с Шиловским, Михаил Афанасьевич со своей второй женой — Любовью Евгеньевной Белозерской. Их "любовная лодка" (брак зарегистрирован 30 апреля 1925 года) уже начала давать течь. Несмотря на то что Люба активно помогала мужу в писательском труде: подсказала идею ввести в будущий роман "Мастер и Маргарита" образ главной героини и даже была прототипом Маргариты в ранних редакциях, — в их семейной жизни были сложности.

Сначала Михаил пригласил скучающую подругу своей жены Елену Сергеевну кататься на лыжах, потом в театр на генеральную репетицию, потом были клуб актеров, репетиции, прогулки по старой Москве. "Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! — так описана любовь главных героев "Мастера и Маргариты". — Так поражает молния, так поражает финский нож! Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга…" "Это была быстрая, необыкновенно быстрая, во всяком случае с моей стороны, любовь на всю жизнь", — вспоминала Елена Булгакова.

3 октября 1932 года Елена Сергеевна расторгла брак с Шиловским, а на следующий день стала Булгаковой. Сохранилась шутливая записка Михаила Булгакова, в которой он написал, что "венчается в загсе". Старший сын Елены Сергеевны остался с отцом, но регулярно навещал маму и обожал ее нового мужа. Младший вошел в семью Булгаковых, и Михаил Афанасьевич полюбил его как родного.

Русского писателя не стало 10 марта 1940 года. По воспоминаниям родных, каждый раз собираясь навестить могилу мужа на Новодевичьем кладбище, Елена Сергеевна наряжалась как на свидание. Она постоянно видела его во сне, беседовала с ним и писала ему письма. Когда неподалеку от могилы ее мужа перезахоронили перенесенный с Донского кладбища прах Николая Гоголя, одного из самых любимых писателей Булгакова, вдова попросила установить ставшее ненужным прежнее надгробие Гоголя на могилу Булгакова.

Охочие до сенсаций журналисты и любопытные булгаковеды просветили публику, что после смерти Михаила Булгакова его вдова некоторое время была любовницей первого секретаря Союза советских писателей Александра Александровича Фадеева (Булыги). Сведение об этом не забыли занести даже в "Булгаковскую энциклопедию". В последние годы вдова Булгакова работала машинисткой и подрабатывала переводами французских писателей. Елена Сергеевна скончалась 18 июля 1970 года и похоронена рядом с Булгаковым.

Уточнения

Михаи́л Афана́сьевич Булга́ков ( 3 [15] мая 1891, Киев, Российская империя[…] — 10 марта 1940[…], Москва, СССР) — русский писатель советского периода, врач, драматург, театральный режиссёр и актёр. Автор романов, повестей, рассказов, пьес, киносценариев и фельетонов, написанных в 1920-е годы.



Еле́на Серге́евна Булга́кова (урождённая Нюренберг, в первом браке Неёлова, по второму мужу Шиловская; 21 октября [2 ноября] 1893, Рига — 18 июля 1970, Москва) — третья жена русского писателя и драматурга Михаила Булгакова, хранительница его литературного наследия. Основной прототип Маргариты в романе «Мастер и Маргарита». Младшая сестра Ольги Бокшанской, сотрудницы МХАТ, личного секретаря Владимира Немировича-Данченко.

