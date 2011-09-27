Разница в возрасте не мешает семейному счастью

Неравный брак любви не враг

Картина "Неравный брак" русского художника XIX века Василия Пукирева явно неактуальна сегодня — нынче такие супружества становятся почти нормой. Корреспондент "Правды.Ру" встретился с двумя необычными парами: в одной он старше ее почти на 30 лет, во второй она старше его более чем на 20. И что самое необычное — в этих парах живет настоящая любовь! Конечно, чужая душа потемки, но все-таки автор этих строк после долгих бесед с "неравными" остался полностью уверен, что держит эти пары вместе только любовь — взаимная и крепкая, как алмаз. Ну, не могут обманывать глаза, которые светятся искренним счастьем…

Фото: Фото: AP

Пары друг с другом не были никогда знакомы, да и живут в разных городах, но сколько же в них общего! Во всяком случае, в обеих семьях ровно четыре года назад родились девочки, причем дочки похожи друг на друга, словно сестры. Да, наверное, действительно, все счастливые семьи похожи…

Мы сидим на скамейке в детском парке "Потешный двор" в Архангельске. Рахиму Кайканову (фамилия по его просьбе немного изменена) сейчас 59, любимую дочурку Таню он не спускает с рук, точнее, с коленей. Та вертится, дергает отца за нос и уши — ей скучны наши взрослые разговоры. А ведь для нас, взрослых, такие диковинные, даже сказочные житейские истории очень важны.

Наконец, Танюшка соскакивает с папиных колен и лезет к маме, 30-летней Надежде. А Рахим Байбулатович продолжает свой рассказ. Его молодая цветущая жена лишь иногда поправляет его, почему-то жутко стесняясь.

— Мы с Надюшкой познакомились еще в конце 90-х. Сам я - бывший военный, служил в под Архангельском в части ПВО, на пенсию вышел по возрасту в 40 лет в чине капитана. Хотя мог бы и майором стать и служить дальше, но как-то тошно было в начале 90-х в армии… Пенсия большая, выслуга вся, процент северный. Полагающуюся квартиру от Минобороны, правда, получил лишь через 15 лет после увольнения, вот в ней сейчас и живем.

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Ну, оказался на "гражданке" — и куда податься? Разведенный, детей нет, полная свобода — в смысле никому не нужен. Ну, как многие отставники, подался в коммерцию, типа купи-продай. Во времена СССР меня бы называли спекулянтом или фарцовщиком, а в 90-х — все-таки бизнесменом! На одном рынке купишь подешевле, на другом продашь подороже — вот и вся экономика. Через несколько лет пару ночных ларьков купил — прибыли никакой, но среди себе подобных мог гордо нос задирать: мол, у меня бизнес серьезный, а у вас ерунда…

Когда третий ларек собрался покупать, познакомился с его продавщицами. Молоденькая Надюшка сразу мне приглянулась — спокойная, аккуратная. Однако хозяин, у которого я ларек собрался покупать, сразу сказал: на нее не смотри, я ее себе оставляю, в другом месте будет работать. (На этом месте Надежда с дочкой отправились кататься на аттракционах. — А.М.). И вот что выяснилось: оказывается, она у него была как бы сексуальной рабыней.

Одну смену в ларьке сидит, на другую смену хозяин ее "в аренду" сдает, в основном приезжим кавказцам. Девчонка из детдома, родных нет у нее никого, вступиться некому. Скажу сразу: никаких особых чувств к ней как к женщине у меня тогда не было. Было лишь отцовское чувство — ребенка обижают, надо защитить!

Короче, на покупку третьего ларька я плюнул и ее увел — переехали на несколько лет в другой город, в Вологду. Жили на съемной квартире. Занимались тем же — я купи-продайством, она была простой киоскершей. Как отец с дочкой жили, все новые знакомые так и понимали, даже вопросов не задавали. Очень хорошо жили, денежки появились, в отпуск вместе ездили. Три с половиной года так прожили, между прочим.

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И вдруг как-то в один из вечеров она меня тихо обняла и сказала: "Как я тебе благодарна, Рома (это она меня так звала). Хочу за тебя замуж!". Я был ошарашен, но с тех пор мы и зажили, как мужсженой.Расписались,вернулись в Архангельск. И я сейчас самый счастливый мужчина в мире! А она каждое утро, просыпаясь, шепчет мне на ухо: "Как же я счастлива, любимый…" И я не стесняюсь это говорить. Пусть все завидуют! За это можно все отдать.

В общем, я вот что хочу сказать — любви все возрасты покорны! И любовь даже болячки умеет излечивать. Много лет назад я уволился из армии с целым букетом всяких недугов. А сейчас чувствую себя куда моложе, чем тогда. Да и Надежда расцвела, сам видишь. Так что не бойтесь ничего, если ваше сердце любовь поразила, все трудности отойдут…

С 47-летней Марией и ее 27-летним мужем Сергеем мы беседовали также в детском парке, только уже в соседнем с Архангельском Северодвинске. Они катали на аттракционах свою четырехлетнюю дочку, между прочим, тоже Танечку. Впрочем, я тогда даже не понял сначала, что они супруги, думал, это женщина с сыном и внучкой в парке развлекаются. Ну, а я выгуливал тогда своего младшего сына.

Детишки как-то походя познакомились на детской площадке, ну, соответственно, и мы, взрослые, разговорились. Я, желая сделать даме комплимент, брякнул что-то вроде: мол, какая у вас внучка симпатичная, а сын-то ваш как ее любит! Парень, который "сын", вдруг от души заржал на всю площадку: мол, мужик, ну ту даешь! Смутившаяся дама объяснила мне мою ошибку. Тут уж пришел черед смущаться мне. Мария Брониславовна (так ее звали), как видно, уже привыкла к таким ситуациям. Оказалось, что парень — ее муж, а девочка — ее не внучка, а дочка:

— Вы знаете, если муж старше жены, даже намного, это вряд ли кого удивляет. А вот если наоборот… Все рты открывают: мол, и чего уж он во мне такого нашел? А я и сама не знаю, чего он во мне нашел несколько лет назад. Никаких особенных богатств у меня нет, работаю учительницей химии в школе, внешность самая обычная, двое сыновей взрослых, почти его ровесники.

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Познакомились на туристическом слете на реке Солза под Северодвинском, там очень много народу каждый год собирается. Костры, палатки, гитары, романтика. Сергей выше меня на голову, настоящий богатырь. Почему он на меня, маленькую такую и незаметную, обратил внимание — ума не приложу. Да и сам он вряд ли по этому поводу что-то вразумительное скажет. Ну никто из нас ничего не понял — что же за чудо произошло! На вторую ночь слета мы с ним заночевали в одной палатке…

А когда вернулись в город, открыто поселились в его квартире. Впрочем, иногда в какие-то периоды и в моей квартире жили. Я у него, конечно, была не самой первой женщиной, но и на ловеласа он был не похож. Но и на альфонса или жиголо тоже — зарабатывал он больше меня в несколько раз, к тому времени, закончив институт, уже на заводе работал, атомные подлодки строил. Там же и сейчас работает.

Год прожили в гражданском браке, потом расписались. Свадьба была, но не очень шумная. Так, все свои — пару друзей, родители мои и его. Родители пытались делать вид, что все путем, но было видно: они не в своей тарелке. Невеста на 20 лет старше жениха… Было трудно поначалу не обращать внимания на непонимающие, а то и презрительные взгляды некоторых соседей и знакомых, но потом как-то привыкли. Но зато когда родилась Танечка, всякие "взгляды" прекратились. Так и живем.

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Хорошо бы подольше у нас было такое счастье. Вы можете спросить, как я буду себя вести, если Сергею все-таки приглянется кто-то помоложе? Все-таки жизнь есть жизнь и годы берут свое… Так вот: я благословлю его и отпущу, от всего сердца поблагодарив — ведь он дал мне столько настоящего женского счастья за эти годы!

Когда они уходили из парка — счастливые, солнечные папа, мама и дочка, почему-то у меня не возникло ни одной мысли об их возрасте. И захотелось пожелать, чтобы их счастье было вечным…

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