Золотые и серебряные супружеские пары – это чаще всего люди с чувством юмора

Счастливые семьи по "иронии судьбы"

Встречая счастливую пару, прожившую в добре и согласии много лет, трудно порой удержаться от вопроса: а как вы, такие счастливые, познакомились? Случайно, закономерно, по плану или эксклюзивно? И вот что оказывается: большинство счастливых пар знакомятся… с улыбкой! И вообще, золотые и серебряные супружеские пары — это чаще всего люди с чувством юмора.

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Ученые давно уже спорят, как отражается чувство юмора на продолжительности жизни. Одни талдычат, что до преклонных лет доживают лишь скептики и скряги, другие утверждают, что до глубокой старости могут дожить в первую очередь веселые и ироничные люди. И однозначного ответа на этот вопрос все-таки нет, хотя всяких околонаучных работ по этому поводу опубликовано немерено.

Ну, так или иначе, социологи еще во времена СССР проводили исследования, которые доказывают: "долгоживущие" счастливые пары очень часто знакомятся, как сейчас говорят, "по приколу", попадая в самые порой нелепые ситуации. Ситуацию "Правде.Ру" комментирует кандидат социологических наук, доцент Сергей Юрлов:

"Если быть точным, полностью счастливыми считают себя 36 процентов супружеских пар, отметивших серебряную свадьбу, то есть прожившие вместе 25 лет. И 58 процентов пар, отметивших свадьбу золотую, то есть проживших 50 лет вместе. Цифры это достаточно высокие. Но вот в чем дело: до 80 процентов этих счастливых пар считают, что одним из главных качеств, которое помогло им в течение долгих лет сохранять семью, стало именно чувство юмора!

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У большинства из счастливых пар о собственном знакомстве сохранились только добрые, порой даже ироничные воспоминания. Вот несколько таких примеров, так сказать, из личной профессиональной практики. Отпраздновавшие буквально месяц назад золотую свадьбу супруги из Архангельска познакомились когда-то в поезде. Она была проводницей московского поезда, он — едущий в ее вагоне из столицы солдат-дембель.

Молодые люди познакомились, когда солдат обнаружил, что его замечательные дембельские сапоги ночью кто-то украл! А про запас у него даже тапочек нету, как до дома добраться? И смех, и грех. Девушка пошла по вагонам, нашла у коллег-проводников другие сапоги. Поношенные и грязные, но хоть как-то солдатик мог до дома дойти…

В результате благодарный солдат по приезде в Архангельск пригласил симпатичную проводницу, у которой было несколько свободных часов между рейсами, к себе домой в гости. Где родители, встречавшие сына со службы, вдруг приняли девушку за его невесту. Ну, так оно и случилось. И, что интересно, те самые сапоги теперь считаются у них как бы талисманом. Не то, чтобы они на постаменте стояли, но периодически их достают из комода, чтобы сделать наглядным пособием для внуков, которые историю знакомства бабушки и дедушки знают уже наизусть.

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В Вологде как-то пришлось присутствовать на серебряной свадьбе семейной пары, которая познакомилась… в нескольких десятках метров над землей. Компания парней гуляла в городском парке, присмотрелась к компании таких же молодых девушек. Все чинно, без пива — тогда это было не в моде. Ели яблоки, пили лимонад.

Девушки кататься на колесе обозрения — парни за ними. И вот, когда колесо занесло корзину с парнями на самый верх, так сказать, в апогей, колесо вдруг встало. Что-то сломалось. Кабинка с девушками — в нескольких метрах, чуть ниже. Проходит десять минут. Они готовы расплакаться от страха. И вот, чтобы приободрить девушек, один из парней, привязав на случайно оказавшуюся в кармане бечевку совершенно случайно оказавшееся в кармане яблоко, опускает им фрукт.

И тут же колесо вдруг трогается, происшествие заканчивается благополучно. Обе компании знакомятся. Парень, который пытался успокоить девичью компанию яблоком, женится на одной из подруг уже через полгода. На серебряной свадьбе они достали ту самую бечевку (яблоко, конечно, не сохранилось), чтобы похвастаться ею перед гостями. Таких случаев полным-полно, и совсем не обязательно "притягивать за уши" науку, чтобы понять: если семейная жизнь начинается с улыбки, то и пройдет она хорошо и весело".

У автора этих строк тоже есть заветная история, связанная со счастливой семейной парой. Был я не так давно в Северодвинске, у своих знакомых, на серебряной свадьбе. Отмечали дома, в трехкомнатной квартире. Гостей было полно. И поразило, что рядом с цветами в вазе в углу стоял… обыкновенный банный веник, видно, дюже старый. И чего он там делает?

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Большинство гостей тогда было, как видно, "в курсе", лишь я рот разинул от удивления. Во время застолья неудобно было "молодых" отвлекать, поэтому я пристал к товарищу, как тот самый "банный лист", лишь через пару дней: в чем секрет-то, расскажи! Тот поначалу отшучивался и отнекивался, а потом махнул рукой и молвил: "Ну, слушай, чего уж тут скрывать…".

— Видишь ли, мы с моей Надюхой через банный веник-то и познакомились. Было это, сам понимаешь, уже лет 30 назад. Как вышел на экраны "банный" фильм "Ирония судьбы", мы с друзьями тоже взяли за правило в парилку на улицу Полярную ходить и надираться там до чертиков под песню "Под крылом самолета о чем-то поет…"

Вот как-то раз явился я к месту сбора — а начинался наш поход обычно на "круглой" площади, что напротив заводоуправления Северного машиностроительного предприятия. Там раньше столовая была, где бутылочное пиво всегда свежее. Там наша компашка "принимала" по первой — и далее, через все забегаловки-"стекляшки", до бани шла. В тот "урочный" день после смены прихожу в столовку, гляжу — нет никого из моих. Странно…

А у меня с собой уже веник в "авоське" — все, как положено в таких "банных" случаях. Я эту "авоську" с собой прямо с утра на завод брал, в камере хранения, как самую ценную поклажу, оставлял. В тот день у меня в "авоське" еще и институтский библиотечный учебник лежал, я тогда заочно учился. Ну ладно, взял я пару пива, пришел один на Полярную — а в бане женский день. Вот те раз, друзья-то, наверное знали, да не предупредили. Подкололи, называется.

А женщин тогда в баню ходило навалом. Это сейчас у многих на даче личные баньки понастроены, тогда их гораздо меньше было… В общем, стою я у бани со своей глупейшей "авоськой" с пивом и торчащим веником, вид исключительно идиотский. И вдруг три девицы подходят, смеются, одна говорит: "Молодой человек, угостите даму веничком, а?"

Я сперва огрызнулся с расстройства: "Ага, может, вам еще и по спинке этим ценным инструментом "побанить?" А потом отдал веник прямо с авоськой. Пиво-то вытащил, знамо дело. Слишком на друзей разозлился. Вот черти… Прихожу домой, собираюсь науку грызть (зачет на носу) — и вдруг вспоминаю, что учебник-то в "авоське" остался! Бегу обратно на Полярную, благо рядом. Я на Ленина тогда жил, с мамой.

И вдруг доходит — а ведь я, хоть убей, тех девиц, которым авоську с веником и учебником отдал, напрочь не помню! Ну то есть голоса-то вроде помню, особенно той, которая первой заговорила, а вот лица… Подхожу к кассирше банной (я ее знал, они с моей мамой подругой были): так мол, и так, неприятность вышла. Как бы по банному залу объявить — мол, верните веник с "авоськой", точнее, "авоську" с книжкой.

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Та на меня долго смотрела — не пьяный ли? Но тетку-банщицу позвала. А та простая, как заветы Ильича. Говорит: "Вяляй сам в раздевалку, сейчас все в "мытейном" зале, шустренько по шкафчикам свою книженцию найди, пока никто не вышел, и скачи себе, грызи науку. А я присмотрю, чтобы ты там ничего лишнего не прихватил."Заглянул я в раздевалку, там и в самом деле никого. Стал я лихорадочно по шкафчикам шарить. Некотрые заперты, возиться пришлось — тетка отмычку дала. Открываю один ящик — ага, вот моя "авоська". Хватаю ее и тут…

Получаю, извиняюсь, по морде и по спине чем-то мокрым и хлестким. Веником меня "парят" от души, с оттяжкой! Руками закрываюсь, чтобы глаз веничным прутом не вышибло, пытаюсь выскочить, каким-то боковым зрением вижу голые ноги и даже это… чуть выше. "Черный треугольник", в общем. Пытаюсь блеять что-то "объяснительное", да какое там. Визг слышу: "Бабы, вор!" Голос, между прочим, как бы тот же самый, что веник просил. Слышу шлепанье несметного количества босых ног по полу, кровожадные вопли, что-то вроде индейского клича. Насилу вырвался.

Тетка-банщица меня отбила. С большим трудом. Сижу, в общем, в предбаннике, возле кассы, жду, когда все выйдут. Все женщины поголовно ржут, баню покидая, а мне не до смеха. Тогда в библиотеке строго было. Учебник потеряешь — неприятностей не оберешься. Да и зачет опять же.

Стыдно, но надо, надо ту девицу найти… Меня до сих пор друзья подкалывают: "Ты как ее все-таки нашел — по "черному треугольнику", что ли?" Шутники. По голосу, конечно. Сама подошла, рассмеялась, я ее до дома проводил. Так и познакомились. Надей она оказалась, как в "Иронии судьбы"…

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