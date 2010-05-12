Брачная одержимость, или Привычка выходить замуж

Когда Розмари Чейни пойдет к алтарю со своим избранником, она будет ощущать вполне понятное волнение, придерживая пышную юбку свадебного платья и пряча пару сентиментальных слезинок под фатой. И слова любви из ее уст будут звучать совершенно искренне, потому что в своих чувствах к будущему мужу эта женщина никогда не сомневается.

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Но неудивительно, что традиционные брачные клятвы она будет произносить слегка поспешно: ведь наша героиня успела выучить их наизусть — за восемь предыдущих бракосочетаний. Сейчас Розмари пребывает в поисках нового, уже девятого по счету спутника жизни. И рассчитывает, что наконец обретет в его лице пару на всю оставшуюся жизнь.

Пятидесятилетняя британка с определенной долей юмора называет себя "брачной наркоманкой", имея в виду очевидное пристрастие к свадьбам. Тем не менее, сознавая некоторую необычность своего семейного "досье", миссис Чейни продолжает испытывать судьбу и свято верить в то, что однажды ей улыбнется удача в лице Мистера Совершенство. Со своим предыдущим супругом она развелась совсем недавно, не прожив вместе и года, но уже воспылала прежним оптимизмом.

"Я увлекаюсь свадьбами, люблю выходить замуж и не боюсь связываться с человеком, с которым, возможно, не смогу прожить и пары лет, — признается Розмари. — Каждый раз, когда я ставлю свою подпись в регистрационной книге, мне кажется, что этот момент — самый важный в моей жизни. Даже если я скоро разведусь, оно того стоит. Некоторые считают, что я одержима подражанием Элизабет Тейлор, у которой, как известно, было восемь свадеб. Кое-кто называет меня "бракоманкой". Большинство друзей открыто упрекают в легкомысленном отношении к семейной жизни. Конечно, все отчасти правы". По словам госпожи Чейни, поиски мужчины, которого она смогла бы считать идеальным супругом и, соответственно, кандидатом на любовь до гроба, сами по себе являются крайне увлекательным занятием — не хуже любого хобби. Недаром же она не может оставить это "хобби" уже несколько десятков лет!

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Фото: AP

Розмари родилась и выросла на севере Лондона, там же встретила своего первого мужа Майкла, за которого вышла сразу по достижении 18-летия. До свадьбы они встречались около года, а брак продлился в два раза больше — до тех пор, пока молодая жена не заподозрила измену со стороны супруга, который работал инструктором в автошколе и в силу профессии имел возможность флиртовать со многими привлекательными ученицами. И хотя доказать факт предательства ей не удалось, Розмари сбежала в США, где жил ее отец. Остановившись у него на некоторое время, девушка подала на развод и в ожидании документов устроилась официанткой в один из местных баров.

Через полгода в сети ее чар попал бравый 25-летний Гарри, бывший морской пехотинец. На сей раз Розмари понадобилось всего два месяца, чтобы решиться на поход к алтарю. Супруги разошлись четыре месяца спустя. Причиной развода стала излишняя ревность со стороны молодого мужа и вообще свойственная ему экспансивность. Сначала уставшая от вечной ругани жена уехала в Нью-Йорк, откуда собиралась отправить своей второй половине документы о разводе, но, прожив вдали от него несколько недель и добившись расторжения брака, затосковала и вернулась. Гарри оказался на удивление покладистым и вторично предложил экс-супруге руку и сердце, после чего они снова поженились.

Следующие несколько месяцев были настоящей идиллией, но потом историяначала повторяться: Розмари захотела подать заявку на участие в местном конкурсе красоты, а ее благоверный высказывался категорически против, особенно яростно возражая, чтобы его любимая жена дефилировала перед десятками незнакомых мужчин в бикини. Такое собственническое отношение поразило свободолюбивую британку в самое сердце, и она решила порвать с Гарри навсегда. Получив развод, Розмари вернулась на родину, чтобы попытать счастья там.

Наученная горьким брачным опытом, она решила не бросаться в семейный омут с головой. Со своим следующим избранником девушка встречалась целых три года и даже родила ему двух дочерей — Дейзи и Сабрину (сейчас им 26 и 25 лет соответственно), причем вне брака. Обзаведясь потомством, влюбленные готовы были пожениться, но тут вмешался рок в лице хорошего знакомого Розмари — миссионера по имени Гордон, на 12 лет ее старше. Имея в отношении нашей героини определенные планы, он убедил ее в том, что отец девочек ей изменяет, и даже рассказал вполне правдоподобную, изобилующую подробностями историю о том, как видел коварного изменника в отеле с неизвестной дамой. Розмари поверила и бросила мужчину, от которого родила детей, а Гордон, разумеется, выступил в роли утешителя.

Сначала он благородно позволил "обманутой" девушке выплакаться ему в жилетку, а потом подарил кольцо с бриллиантом в четыре карата и заявил, что ценит ее прежде всего как сильную и неординарную личность. Гордон сказал, что не ждет от нее взаимности, а хочет лишь заботиться о ней и девочках. "Он был такой богатый и такой надежный", — вздыхает Розмари, объясняя свое довольно скоропалительное решение выйти за утешителя замуж. Их брак был по сути счастливым, но продлился лишь полтора года — до тех пор, пока Гордон не собрался переезжать в Африку с миссионерскими помыслами. "Я уже успела привыкнуть к нему и, наверное, даже полюбить, но ехать ради него в Африку не была готова. Я вообще не уверена в том, что в мире существует мужчина, который способен подвигнуть меня на такую жертву", — признается миссис Чейни. Естественно, вскоре их брак распался.

Фото: AP

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От сокрушительного удара, каковым стала для нее потеря уже ставшего привычным благосостояния, Розмари оправилась только год спустя. Она решила развеяться путешествием в Америку и там встретила бизнесмена-эмигранта Горана — "восточного европейца", как она сама его называет. Их обоих охватила настолько сильная страсть, что влюбленные решили никогда не расставаться. Женщина позвонила в Англию дочерям и велела им приезжать в США на свадьбу. Год спустя счастье супругов все еще оставалось безоблачным. К ним приехали родители Горана, и ради свекрови со свекром Розмари согласилась провести повторную свадебную церемонию — пышное торжество с соблюдением всех традиций.

Но полтора года совместной жизни и две свадьбы не удержали супругов от начавшихся ссор. Горан обладал пылким темпераментом, который в определенных отношениях привлекал Розмари, но в быту был совершенно невыносим. После одного особенно бурного скандала, едва не закончившегося рукоприкладством, она поняла, что больше так жить не хочет, — и пошла по привычному пути, подав на развод, после чего снова вернулась в Британию.

Тем не менее холостая жизнь женщине глубоко претила, поэтому год спустя Розмари не выдержала и согласилась на матримониальное предложение со стороны тогдашнего своего поклонника — состоятельного застройщика по имени Максвелл. "Бракоманку" особенно привлекалтот факт, что на момент их знакомства Максвелл был женат. Соперничество за любимого с другой женщиной было для нее в новинку, и она целиком отдалась этой борьбе. Одержав победу, Розмари почивала на лаврах долгих восемь лет, пока в 2007 году супруги, осознав бесперспективность дальнейшего совместного проживания, решили дальше идти каждый своим путем.

"Наши чувства просто изжили себя, такое встречается сплошь и рядом, — объясняет британка, признаваясь, впрочем, что весомым поводом для развода стала предполагаемая измена Максвелла. — Я не была уверена в том, что он встречался с другими женщинами, будучи женатым на мне. Я пыталась его уличить, но не смогла. Тем не менее, доверять ему не получалось, ведь он же изменял своей первой жене со мной. Если мужчина не был верен одной супруге, с чего он станет хранить верность другой, согласитесь".

Фото: AP

После развода Розмари свела дебет с кредитом: 48 лет, семь браков за плечами, две взрослые дочери — и непреходящее желание снова выйти замуж. Его она реализовала со своим ровесником по имени Гарри. Их знакомство романтичным нельзя назвать даже с натяжкой: в августе 2008 года он пришел к ней домой, чтобы установить недавно купленную стиральную машину. Но чувства, вспыхнувшие в процессе сантехнических работ, оказались достаточно сильными для очередного похода к алтарю.

"Мы поженились после нескольких месяцев ежедневных свиданий. Я была настолько счастлива, что казалось, будто у меня за спиной маленькие белые крылышки, — вспоминает Розмари. — Мне хотелось сыграть роскошную свадьбу, и я своего добилась". Несмотря на свершение всех надежд, их брак, как уже было сказано выше, не протянул и года. По словам женщины, жизнь с сантехником Гарри устраивала ее больше всех прежних браков, но все равно была далека от идеала. "Он был моим любимым мужем, но не мог обеспечить мне то чувство защищенности и стабильности, в котором я нуждалась, — говорит Розмари. — После развода мы с ним остались друзьями, что для меня вообще-то редкость".

Несмотря на свое явное пристрастие к скоропалительным и скоротечным замужествам, женщина невероятно рада тому, что ее дочери не пошли в мать: обе они уже нашли себе спутников жизни, зарегистрировали с ними отношения и не собираются больше искать приключений. Девушки считают Розмари чересчур импульсивной, увлекающейся натурой и хотят, чтобы она наконец обрела такого мужа, который устраивал бы ее во всех отношениях. "Все мои друзья, хоть они и устали уже получать от меня приглашения на свадьбы, искренне желают мне счастья", — смеется "бракоманка".

На вопрос о том, как ей с такой легкостью удается заманивать мужчин к алтарю, Розмари отвечает: "Я всегда рассказываю им о прежних браках и объясняю, почему они оказались неудачными. А ведь у мужчин очень развит дух соперничества. Каждому кажется, что он непременно окажется лучше всех моих бывших супругов вместе взятых. Тот факт, что я много раз была замужем, не отпугивает потенциальных женихов, скорее наоборот. Они видят во мне цель, которую нужно завоевать".

От мужа номер девять, который пока существует только в перспективе, Розмари ждет не так уж много. "Этот человек должен любить мои недостатки, подарить мне чувство защищенности и позволить быть независимой, — объясняет она. — Я верю в то, что такой мужчина существует и обязательно встретится на моем жизненном пути".

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