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Дмитрий Плотников

Галкин о трудностях сбежавшей Пугачёвой: "Европа не щедрая, щедрая Россия"

4:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный по многим патриотическим фильмам Борис Галкин дал свой комментарий по поводу сбежавшего юмориста Максима Галкина* и его жены Аллы Пугачёвой.

Галкин о трудностях сбежавшей Пугачёвой: "Европа не щедрая, щедрая Россия"
Фото: Википедия

Также он высказался о словах некогда популярной певицы Лаймы Вайкуле.

Европа не щедрая, щедрая Россия

Заслуженный артист России считает, что жизнь Пугачевой и Галкина* в Европе изменилась в худшую сторону. Он отмечает, что в Европе "каждая копейка считается", и что звездной паре теперь приходится экономить.

"Ну а чего бы они хотели? Европа не щедрая, щедрая Россия. Поэтому чего тут удивляться падению доходов? Там каждая копейка считается, в Европе. За границей им никогда не заработать так, как они зарабатывали в России. Галкину* никогда не собрать таких залов, какие он прежде собирал на наших российских просторах", — в интервью АиФ заявил однофамилец иноагента.

Артист также упоминает, что Пугачёва назвала эмиграцию "голожопингом". Разумеется, это была шутка, но за ней кроется недовольство певицы новой жизнью. Поскольку в каждой шутке есть доля…

О Вайкуле

Высказался любимый многими актёр и о Лайме Вайкуле. Он считает, что Вайкуле — "варьетешная артистка", которой интересны только деньги. Он утверждает, что Вайкуле поддерживает Украину, потому что в Латвии якобы "царит свобода", поэтому все там поддерживают такую же "свободную" Украину, хотя сама не понимает, что там происходит. А насчёт свободной Латвии Борис Галкин посмеялся.

"Эта полная свобода заключается в том, что все тотально валят из Латвии. Что же касается "демократической" Украины, бомбившей Донбасс… Видимо, Вайкуле именно так представляет себе демократию", — отметил артист.

По его словам, в России существует либеральная прослойка общества, которая настроена против страны. Эти люди мечтают о том, чтобы "в России был капитализм и все было, как на Западе". Но для России эта прослойка общества вредна, поскольку эти люди готовы продать страну за деньги.

Специальная военная операция России на Украине

Что касается специальной военной операции России на Украине, то она была необходима для защиты страны. Борис Галкин утверждает, что Украина готовила удар по России. А противники СВО не понимают, что происходит, поэтому из-за своей ограниченности хотят, чтобы Россия проиграла войну.

"Запад давно использует Украину как плацдарм для своих войск. На Украине ведь перемены шли не только в сознании, не только в мировоззрении, не только в отношении к России, к русским. На самом деле там шли и учения НАТО, формировалось все для мощного военно-армейского войскового удара по нашей стране. Как можно этого не понимать, я не знаю", — подчёркивает Заслуженный артист РФ.

Я убеждён, что его высказывания отражают позицию подавляющего большинства российского общества — народ России поддерживает специальную военную операцию России на Украине и критикует либеральную прослойку общества.

Недаром Галкин использует резкие выражения, чтобы обозначить и свою позицию. А позиция эта как раз народная.

Досье

Легендарный Борис Галкин снялся в более чем 100 фильмах и телесериалах. Он один из самых известных и востребованных актеров России. Обладает яркой харизмой и талантом, что позволяет ему играть самые разные роли.

Среди его наиболее известных работ:

"В зоне особого внимания" (1977), "Мы из будущего" (2008), "Топор. 1943" (2010), "Охота на гауляйтера" (2012), "Пуля" (2018) и т. д.

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Депутат Луговой обратился в Генпрокуратуру с требованием привлечь Галкина* после отказа комитета
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы борис галкин максим галкин алла пугачёва
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