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Автор Полина Кузнецова

Эмбер Хёрд обвинила Джонни Деппа в изнасиловании

Шоу-бизнес » Зарубежный

Актриса и модель Эмбер Хёрд во время судебного заседания обвинила своего экс-мужа Джонни Деппа в изнасиловании.

Эмбер Хёрд обвинила Джонни Деппа в изнасиловании

11 апреля состоялось судебное заседание по делу о разводе Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. В ходе слушания актриса не раз упоминала о насильственных действиях со стороны Деппа: она обвиняла актёра в изнасиловании, угрозах изнасилования бутылкой из-под алкоголя, нападениях, удушении и побоях, сообщает Variety.

Сам Депп и его адвокаты отрицают всяческую причастность к обвинениям Хёрд.

Судебные разбирательства пары начались ещё летом 2021 года, после того, как в мае того же года Херд подала на развод со своим мужем, обвинив его в избиениях. Актриса предоставила суду доказательства в виде синяков на лице и руках, а также ряд скриншотов их переписок, где актер извинялся за свои сова и поступки и называл себя "дикарём". В переписках также было видно, как Депп агрессивно высказывается в адрес жены в диалоге с другом: он писал своему знакомому о том, как он хотел бы убить Хёрд и "трахнуть её труп, чтобы убедиться, что она мертва". После этого Деппу было запрещено приближаться к бывшей жене.

Также Хёрд обвиняла Деппа в чрезмерном употреблении наркотиков и алкоголя. По словам актрисы, её муж с пугающей частотой смешивал алкоголь с наркотиками, после чего начинал вести себя крайне неадекватно. Как раз в такие периоды он и избивал супругу. В качестве доказательства Хёрд предоставила суду фотографии, где Депп находился без сознания в окружении наркотиков. Как заявляет актриса, Депп употреблял огромное количество запрещённых веществ в огромных количествах, в основном, тяжёлые препараты.

Кроме насильственных действий по отношению к самой Херд, актриса обвинила мужа в издевательстве над своими собаками и сестрой. Над первыми он издевался, подсовывая им наркотики или запихивая в микроволновку, а вторую чуть не столкнул с лестницы.

Ответные обвинения Джонни Деппа

Но Деппу было чем ответить на эти обвинения. Он предоставил запись телефонного разговора с Хёрд, где его жена говорила о том, что она больше не будет контролировать себя и снова может применить силу. Также она говорила, что избивала его, но ведь несильно. Депп предоставил ещё один интересный записанный диалог: незадолго до судебных разбирательств Хёрд созванивалась с бывшим мужем и заявляла, что ему бессмысленно выставлять себя жертвой домашнего насилия, ведь "ему никто не поверит".

В семейной жизни Хёрд и Деппа было много поводов для развода, одними из них безусловно стали взаимные измены. Хёрд неоднократно замечали в компании миллиардера Илона Маска, а также актёра Джеймса Франка и режиссёра Бьянки Бутти. Депп в свою очередь крутил роман с русской танцовщицей Полиной Глен, параллельно называя свою жену в переписках с друзьями "дешёвой стриптизёршей".

Депп также упомянул случай, когда после вечеринки в честь дня рождения супруги он рано отправился спать, чем разозлил Хёрд. Супруга решила отмстить ему весьма странным способом: проснувшись утром, Депп обнаружил на своей кровати экскременты, которые точно не были собачьими, по заявлению актёра.

Обвинения Хёрд становились всё более сомнительными с каждым днём судебных разбирательств. Деппа поддержала его бывшая жена Ванесса Паради, а также дочь Лили Роуз-Депп. Обе рассказывали о том, что Депп никогда бы не поступил так с возлюбленной и в семье всегда был примерным мужем и отцом.

Появились подозрения, что Хёрд просто хотела воспользоваться браком с Деппом для самопиара и продвижения по карьерной лестнице, но потом нашла в этом союзе куда более выгодную идею — отсудить у актёра его состояние при разводе. А именно так и будет: если Хёрд докажет суду, что Депп избивал её и совершал иные действия насильственного характера, то больше половины состояния актера перейдет к Хёрд.

Судебное разбирательство будет длиться ещё, как минимум, шесть недель, так как обе стороны предоставляют всё больше и больше новых фактов дела, которые затрудняют процесс.

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Депп свободен. Кто следующая?
Редактор: Людмила Черткова
Темы джонни депп
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