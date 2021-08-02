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Джонни Депп одержал победу в суде над бывшей женой

Шоу-бизнес » Зарубежный

Теперь экс-супруга Джонни Деппа должна представить доказательства того, что деньги, полученные в результате развода, она потратила на благотворительность.

Джонни Депп одержал победу в суде над бывшей женой

Адвокаты Джонни Деппа убеждены, что экс-супруга артиста сказала неправду о пожертвованиях в детский госпиталь в Лос-Анджелесе и Американский союз защиты гражданских свобод.

Нью-Йоркский суд предписал Американскому союзу гражданских свобод предоставить документы, доказывающие пожертвования со стороны Эмбер Хёрд.

Этот факт мог отразиться на результате дела о клевете против британского таблоида The Sun, которое актёр проиграл год назад.

Три года назад издание разместило сенсационный материал о насилии в семье Деппа и Хёрд.

Иностранная пресса писала, что Эмбер терпела истязания со стороны звезды Голливуда.

Разразившийся скандал негативно отразился на карьере Джонни Деппа.

Платформа Netflix убрала из своего списка все картины с участием актёра. А создатели фильма "Фантастические твари и где они обитают 3" лишили Деппа главной роли.

Роман у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд завязался в 2011 году. Их сблизила совместная работа фильме "Ромовый дневник".

В 2014 году актёр сделал избраннице предложение и вскоре они поженились.

В 2016-м Хёрд настояла на разводе. Процесс расторжения брака длился почти год. В 2017 году супруги развелись с громким скандалом.

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