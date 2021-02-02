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Автор Сергей Каргашин

Ирина Шведова: "Я прожила "Белый вальс" как актриса"

Шоу-бизнес

Замечательная певица, актриса и композитор Ирина Шведова известна на весь экс-СССР с 80-х годов. До сих пор не может удержаться от слез любой, кто слышал в ее исполнении тот самый "Белый" или "Афганский вальс". И вот Ирина в гостях у "Правды.Ру".

Сергей Каргашин: Ирина, как на вашу жизнь повлияли участие и победа в программе "Суперстар! Возвращение"? Что-то изменилось?

— Совершенно была неожиданная победа. Мне было не так важно, буду ли я победительницей и сколько баллов заработаю. Было очень приятно сделать такой талантливой командой столь красивые песенные номера с декорациями, костюмами, балетом. Это было яркое впечатление.

Я сказала друзьям: "я как Золушка, которая на балу побывала. А теперь карета превратилась в тыкву, и надо дальше что-то делать". Если бы не концертные ограничения, мы бы сразу поехали на гастроли всей командой. Но площадки неохотно принимают артистов, и публика неохотно идет на концерты, так что подвисло.

Остается поддерживать какую-то информационную волну и как-то появляться на мероприятиях — проходят творческие конкурсы, я сижу в жюри. Но ужасно трудно оценивать творческих людей!

— Я знаю, что вы председатель жюри конкурса "Созвездие детских талантов".

— Да, это постоянно действующий конкурс. Год он не работал в связи с ограничениями, и сейчас с большим трудом начинаем. Уже в конце февраля он состоится — приглашаем всех юных артистов.

Из гримерки на дорогу за руль

— Прочитал в интернете, что во время пандемии вы даже работали водителем такси — неужели правда?

— Да! А что делать — работы не было совсем. Было непонятно, что делать — долги перед банками, машина в кредит, жить как-то надо. Я ж не могу сесть на шею своим детям и родственникам, у них такие же проблемы, в том числе с работой. Поэтому я решила, как всегда, понадеяться только на себя.

Я продержалась, мне было очень интересно. Я люблю дорогу, люблю водить. У меня дедушка был личным водителем маршала Рокоссовского всю войну — Станислав Томашевский. У меня водительские гены.

— За рулем, когда хорошая погода — хочется петь?

— Конечно! Когда я засыпаю, единственный выход — петь. Но с пассажирами я таких экспериментов не провожу.

— Вернемся к вашим песням… Есть такая песня "Белый вальс", вообще потрясающая. У многих, когда ее слышат, слезы на глазах, все в душе переворачивается. И вторая песня — "Америка-разлучница".

— Этим песням уже 30 лет исполняется в этом году. Мои визитные карточки!

— Какую роль они сыграли в вашей жизни?

— Ключевую. Когда я привезла их из Киева в "Останкино" на "Песню года" ее бессменному режиссеру, ее создателю Виктору Сергеевичу Черкасову, он взял их с удовольствием — они были прекрасны и своевременны, написаны на злободневную тему. И мое исполнение, наверное, тоже играет какую-то роль, я как актриса их прожила. В общем, я проснулась знаменитой после "Белого вальса".

— И на радио, и на телевидении эти песни везде звучали. А давайте вспомним, кто авторы этих песен?

— Это поэт Юрий Рогоза и композитор Игорь Демарин, который был тогда моим супругом. Я очень благодарна судьбе за то, что свела меня с этими людьми, и птице удачи, которая повернулась лицом.

— У вас с Демариным был потрясающий еще концерт в КЗ "Россия". Транслировался по Первому каналу.

— Да, верно. И в Киеве был такой же концерт, в таком же большом зале — "Украина".

— А сейчас Игорь Демарин там "в черных списках". Вас не включили в этот список?

— Вроде бы нет, но я сама не хочу искушать судьбу. Пока не еду, хотя очень скучаю по родственникам в Харькове.

На радио в девять лет

— А начали ведь вы очень рано. В шесть лет английский язык, танцы, музыкальная школа. А в девять лет написали первые песни, которые даже на радио звучали.

— На радио я исполняла главную партию в детской оперетте Владимира Шаповаленко "Королева Зубная щетка". Сыграла девочку Машу, которая не любила умываться.

А не так давно я работала в Театре Джигарханяна музыкальным постановщиком, делала с артистами спектакль. И для них сочинила распевки, с утра нужно было каждый раз распеваться. Взяла рубаи Омара Хайяма, сделала на два голоса, чтоб было им интересно подстраиваться друг под друга и осваивать двухголосие.

А сейчас по просьбе директора нашего Детского творческого центра "Синяя птица" сделала спектакль для детей — со стихами, с народными песнями, танцами. И 28-го числа мы играем премьеру в Подольске. Этот спектакль называется "Русский огонек". Тот самый русский огонек, который горит в сердце каждого человека и дает надежду на лучшее.

 

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы ирина шведова игорь демарин
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