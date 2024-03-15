Какова природа атмосферного электричества и как она влияет на здоровье людей

Все люди каждый день куют атмосферное электричество

4:29 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

В последнее столетие вошло в обиход говорить об атмосферном давлении, которое не только отражается на погоде, но главное — влияет на наше самочувствие.

Фото: "Electricity" by Diego Cambiaso is licensed under CC BY-SA 2.0.

Зубы болят — опять природа виновата

Большая часть населения Земли достаточно быстро и легко адаптируется к изменениям погоды. Наибольшее влияние на людей оказывает температура, ветер, осадки и влажность. Следующим по степени воздействия является атмосферное давление, и прежде всего, его резкие изменения. То есть более 5-6 мм ртутного столба.

Но и продолжительный аномально пониженный или повышенный фон может оказывать негативное воздействие на людей, у которых повышенная чувствительность к метеосводкам. По данным врачей, при очень высоком атмосферном давлении отмечается небольшое сокращение частоты пульса и снижение минимального кровяного давления.

Более редким, но глубоким становится дыхание. Незначительно понижается слух и обоняние, голос становится приглушенным.

К группе риска относятся две категории — метеочувствительные и больные. Их организм очень чувствителен не только к переменам погоды, но и к аномальным ее состояниям. Прежде всего, это люди с нарушениями нервной вегетативной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями, которые чаще наблюдаются в пожилом возрасте. Таким людям необходимо применять лечебно-профилактические меры при возникающих атмосферных угрозах.

Высокое атмосферное давление не лучшим образом переносят лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прежде всего с нестабильным собственным давлением. А это головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления, приступы стенокардии, тахикардии или мигрени. А ведь кроме атмосферного давления есть ещё и атмосферное электричество. Кто бы знал.

Меньше народа — больше кислорода

Но это всё влияние погоды на человечество. Ведь никто не задумывается, что и мы с вами оказываем большое влияние на то, что мы видим, проснувшись, из окна. Будет ли это дождь, ветер или ласковое солнечное утро. Главное, сколько людей находится в комнате.

Больше столетия назад английский учёный Эчфорт провел ряд опытов, доказав влияние человеческого тела на атмосферное давление и атмосферное электричество. В первую очередь, речь шла об атмосферном электричестве, которое мы смогли приручить пока только в фантастических романах. Хотя наше тело, утверждал физик, не уступает по своим электрическим параметрам тому же радию. Известно, что под влиянием излучения радия воздух ионизируется, приобретая состояние сверхпроводимости. В этом случае заряженный прибор быстро разряжается.

Проводимые опыты показали, что совершенно то же действие, хотя и в меньшей степени, оказывают на электрические заряды воздуха и мы с вами. Для опыта брали хорошо известный со школы заряженный электроскоп — прибор для обнаружения электрических зарядов. В первом случае в комнате находились люди, во втором их не было.

В первом случае электроскоп разряжался быстрее, чем во втором. Скорость разряда зависела от количества людей и объема, размера их тела. А если принять во внимание, что ионизация оказывает существенное влияние на нервную систему человека, то подключившиеся к опытам физика медики утверждали, что исследования, в первую очередь, интересны и с гигиенической точки зрения.

В помещениях, где большое скопление людей, воздух не всегда хорош. Как говорят, спёртый. Но воздух здесь меняет кроме того и свое электрическое состояние. Ионизируется. Правда, не всегда в нужную для нас сторону. Как метко отмечали физиологи прошлого, это нередко отражается на настроении человека. И кто знает, не здесь ли зарыта одна из причин той нервозности, которую испытывают люди на различных демонстрациях, людных собраниях или даже в набитом городском транспорте?

Как когда-то говорил наш великий сатирик, каждый норовит выдохнуть какую-нибудь гадость. А тут ещё и электрический удар от сопящего или вопящего рядом такого же индивидуума. Правы были всё-таки наши предки, утверждая сотни лет назад: меньше народа — больше кислорода. И никто электричеством не ударит.