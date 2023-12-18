Гуманитарный гигант: в воздух поднялся дирижабль Pathfinder 1

6:07 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В ноябре 2023 года в Калифорнии начались лётные испытания электрического дирижабля Pathfinder 1. Это детище компании LTA Research носит гордый статус самого большого летательного аппарата современности и при успешном прохождении тестирования откроет новую эру в экологически безопасных перевозках.

Фото: LTA Research

Pathfinder 1 стал крупнейшим воздушным судном со времён существования гигантского 245-метрового дирижабля "Гинденбург", потерпевшего крушение из-за пожара в 1930-е годы. Новому чуду авиационной техники воспламенение, впрочем, не грозит: современный дирижабль, в отличие от предшественника, наполнен не горючим водородом, а инертным гелием. А его длина — 124,5 м — превышает три самолёта Boeing 737, поставленных в ряд.

Первый полёт Pathfinder 1, разработка которого велась десять лет, состоялся 8 ноября. Пока дирижабль перемещался невысоко над землёй со скоростью пешехода, при этом его удерживали несколько десятков инженеров и техников компании. Летательный аппарат вывели из ангара на рассвете, так как разработчики в процессе испытаний планируют поэтапно выяснить, как наполняющий его гелий будет реагировать на жаркое калифорнийское солнце.

В сентябре 2023 года Pathfinder 1 получил сертификат лётной годности от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Согласно этому документу, в ходе испытаний дирижабль сможет подниматься на высоту до 460 м под управлением сразу двух пилотов для большей надёжности, хотя благодаря высокой степени автоматизации Pathfinder 1 сам по себе может управляться одним человеком.

Первые испытания дирижабля проходят на высоте всего нескольких метров, при этом Pathfinder 1 надёжно удерживает у земли передвижная мачта. Затем воздушное судно отработает простые манёвры над аэродромом Моффетт и совершит несколько полётов над заливом Сан-Франциско. Далее дирижабль продолжит испытания в штате Огайо.

"У нас есть сложная расчётная методика, которая позволяет нам воспроизводить реальные условия с использованием статических испытательных стендов, — поясняет старший инженер-механик LTA Research Джиллиан Хиленски. — Однако реальные динамические испытания дают наилучшее представление о работоспособности и эффективности дирижабля".

В конструкции Pathfinder 1 использованы самые современные материалы и технологии. Дирижабль может управляться дистанционно. 28 300 куб. м гелия, благодаря которым воздушное судно парит над землёй, содержатся в 13 огромных отсеках из нейлона, при этом уровень содержания газа контролируется при помощи лидаров. Прочный защитный каркас дирижабля состоит из 10 тысяч полимерных труб, укреплённых углеродным волокном и соединённых деталями из титана. Сверху этот "скелет" обтягивает лёгкий стойкий к ультрафиолетовому излучению негорючий фторполимер Tedlar. Дирижабль выкрашен в белый цвет, что помогает отражать и рассеивать излишки тепла.

Дирижабль может осуществлять вертикальный взлёт и посадку благодаря 12 электрическим двигателям, которые подпитываются энергией от двух дизельных генераторов и 24 аккумуляторных батарей. В будущих версиях воздушного судна в качестве топлива планируется использовать водород.

Предполагаемая максимальная скорость Pathfinder 1 составит 120 км/ч. Менять направление воздушного судна помогают четыре рулевых стабилизатора. Благодаря особой конструкции дирижабль может выдерживать ветер со скоростью до 128 км/ч.

Главное предназначение новой технологии — транспортировка пострадавших во время стихийных бедствий:

землетрясений,

извержений вулканов,

ураганов, —

и перевозка пассажиров. Важнейшее преимущество электрического дирижабля, выгодно выделяющее его в сопоставлении с самолётом, — отсутствие выбросов углекислого газа, создающего экологически опасный "парниковый эффект" в атмосфере.

Кроме экипажа, водяного балласта и топлива, Pathfinder 1 может поднять в воздух около четырёх тонн груза. Если испытания дирижабля пройдут успешно, LTA Research планирует построить воздушное судно Pathfinder 3 ещё более крупных размеров, длиной 180 м, посредством которого можно будет транспортировать целую полевую больницу. Конечная цель компании — создать целый флот дирижаблей для гуманитарных и пассажирских перевозок. Проект активно поддерживает сооснователь корпорации Google Сергей Брин, который финансирует некоммерческую организацию Global Support and Development, занимающуюся доставкой гуманитарной помощи в места стихийных бедствий в первые 24-96 часов после катастрофы. Интерес к технологии и материалам, которые применялись при создании дирижабля, проявляет и Amazon.

Однако прежде, чем флот электрических дирижаблей отправится в свою первую спасательную миссию, разработчикам предстоит в течение долгого времени всесторонне испытать свою технологию, чтобы убедиться, что она не уступает в надёжности современным самолётам.

Как говорится, всё новое — это хорошо забытое старое. И по-настоящему впечатляет, когда благодаря высоким технологиям старинный вид транспорта обретает новую жизнь, становясь намного продуманнее и безопаснее и оказывая людям большую помощь в различных сферах жизни.