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Екатерина Варфоломеева

Смертельная игра с морскими свиньями: учёные размышляют над загадкой жестокости косаток

2:57
Наука

Косатки, обитающие в море на юге западного побережья США, преследуют морских свиней уже 60 лет, скорее всего, в рамках социальной игры, как утверждают исследователи. Они преследуют, играют со свиньями, часто это приводит к гибели тех. Но никогда косатки их не поедают. Сейчас ученые предполагают, что нашли объяснение этому жестокому поведению.

Смертельная игра с морскими свиньями: учёные размышляют над загадкой жестокости косаток
Фото: openverse

"Я сравниваю это явление с группой друзей в бассейне, которые играют с мячом, и их цель — поддерживать мяч над водой", — отмечает Дебора Джайлс, ведущий автор исследования, исследователь косаток из Вашингтонского университета и директор некоммерческой организации "Wild Orca".

Южные косатки, обитающие вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки, принадлежат к небольшой и находящейся под угрозой исчезновения популяции. Они питаются рыбой, что делает маловероятным их желание поедать морских свиней. Это добавляет загадочности в поведение косаток.

"В некоторых случаях едва можно увидеть какое-либо взаимодействие. Лишь изредка мы видеть следы зубов там, где касатка явно нежно держала животное, но животное попыталось уплыть и поцарапало кожу. Это считается редким поведением, но когда оно проявляется, это вызывает внимание", — сказала Дебора Джайлс.

Чтобы выяснить причину этого странного поведения, Джайлс и её коллеги изучили записи наблюдений с 1962 по 2020 годы. 

Игры с морскими свиньями вероятно, представляет собой форму социальной игры. Однако цель этой игры, вероятно, не в убийстве, поскольку косатки продолжают бросать морских свиней даже после их гибели.  Всего зафиксировано 78 случаев преследования морских свиней, часто очень молодых, с 28 случаями фатального исхода от "травм, вызванных косатками", как сообщают исследователи в своей работе, опубликованной в журнале Marine Mammal Science.

"Молодые косатки и их матери часто вместе играют с морскими свиньями, что, вероятно, может быть уроком охоты. Детеныши морских свиней по размерам напоминают любимую добычу южных косаток — поэтому вполне возможно, что косатки используют это для обучения ловле рыбы", — сказал Дебора Джайлс.

Самки косаток могут вмешиваться и по другой причине. Исследование указывает, что игра с морскими свиньями может быть попыткой заботиться о маленьких млекопитающих, известная как "недоверчивое поведение".

Склонность к жестокости у южных косаток остается загадкой, но это поведение, похоже, передается через социальное обучение и стало распространенным среди разных поколений за последние 60 лет.

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КАСАТКА - ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. СУПЕР ХИЩНИК ОКЕАНОВ
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы вода наука ученые
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