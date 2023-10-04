Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Варфоломеева

Мировые тропические леса могут стать слишком жаркими для фотосинтеза и погибнуть

4:59
Наука

Согласно новому исследованию, изменение климата может постепенно привести к тому, что тропические леса мира станут слишком жаркими для проведения фотосинтеза, и это в итоге может привести к их исчезновению.

Мировые тропические леса могут стать слишком жаркими для фотосинтеза и погибнуть
Фото: openverse

Ученые, используя данные, полученные с Международной космической станции (МКС), обнаружили, что небольшой, но увеличивающийся процент листьев деревьев в тропических лесах приближается к максимальному температурному порогу, при котором листья могут выполнять фотосинтез. Средняя критическая температура, после достижения которой фотосинтетические процессы в листьях тропических деревьев начинают нарушаться, составляет 46,7 градусов по Цельсию. На данный момент только 0,01% всех листьев превышают этот критический порог ежегодно. Однако ученые предупреждают, что повышение температуры воздуха на 4 градуса по Цельсию может вызвать переломный момент и привести к массовому увяданию деревьев в тропических лесах. Если такое событие произойдёт, это будет катастрофическим для климатических систем и биоразнообразия Земли.

"С нашей точки зрения вызывает беспокойство то, что вы видите нелинейные тенденции. Итак, вы нагреваете воздух, скажем, на 2,3 градуса по Цельсию, а фактическая верхняя температура этих листьев повышается на 8 градусов", — заявил Кристофер Даути, доцент кафедры экоинформатики Университета Северной Аризоны. 

Для измерения температуры тропических лесов и получения более полного представления о климатических условиях в этих жизненно важных регионах исследователи прибегли к использованию данных, полученных с космического эксперимента по терморадиометру "Экосистема" (ECOSTRESS), установленного на Международной космической станции (МКС). Они также сравнили эти данные с результатами тысяч наземных измерений, проведенных с использованием инфракрасных пиргеометров в тропических лесах Южной Америки, Центральной Африки и Юго-Восточной Азии в период с 2018 по 2020 годы.

Обобщение этих результатов показало, что средняя максимальная температура кроны лесов составляла около 34 градусов по Цельсию, и небольшая часть лесов превышала отметку в 40 градусов по Цельсию. Кроме того, каждый сезон только 0,01% листьев деревьев превышали критическую температуру, при которой фотосинтез может остановиться, что может привести к гибели деревьев.

Ученые отмечают, что хотя это число кажется незначительным, оно может быстро увеличиваться в будущем, что представляет угрозу для тропических лесов и их важной роли в мировом климате и биоразнообразии. 

Путём проведения лабораторных экспериментов, в которых листья подвергались нагреву на уровне 2, 3 и 4 градуса по Цельсию, исследователи выявили, что температура вблизи некоторых листьев достигала значений, сильно превышающих температуру окружающего воздуха - до 8 градусов по Цельсию.

Подключив эти максимальные температуры к математической модели, исследователи пришли к выводу, что повышение температуры воздуха вокруг листьев на средний уровень в 3,9 градуса по Цельсию привело к тому, что деревья, наиболее подверженные воздействию жары, закрыли устьица, через которые происходит перенос воды. Это в конечном итоге привело к их гибели. Этот процесс инициировал каскадный эффект, который повысил температуру вокруг оставшихся листьев и потенциально мог привести к их гибели, а также к увяданию и гибели их ветвей и всего дерева.

«Если у вас отмирает 10% листьев, то во всей ветке будет теплее, потому что критическая часть этой ветки больше не сможет охлаждать более широкую ветвь. Аналогичным образом вы можете сделать это предположение для всего леса, когда дерево умирает», - сказал Даути.

Несмотря на полученные выводы, исследователи остаются оптимистичными относительно возможности человечества внести изменения в ситуацию. Они уверены, что у нас есть достаточно времени, чтобы ограничить выбросы и предотвратить возможные катастрофические последствия для тропических лесов.

«Это взгляд на потенциальный переломный момент. Это не означает, что тропические леса завтра превратятся в саванны. Если вы думаете о здоровье человека, вы хотите знать, больны ли вы или у вас рак, чтобы иметь возможность справиться с ним до того, как он возобладает», — сказал Джошуа Фишер, доцент кафедры экологических наук в Университете Чепмена.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Глобальное потепление — надуманная проблема? — Научпок
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы наука экология глобальное потепление
Новости Все >
"Страна.ua": взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области
ВКС России остановили высадку украинского десанта в Крыму — подробности
Актёр "Тихого дона" Зубенко умер на 62-м году жизни из-за тяжёлой болезни
Стала известна приблизительная цена за новый "Москвич 6"
В России появился новый минивэн Suzuki по цене Lada Granta
На Бахмутском фронте авиабомба ФАБ-1500 накрыла почти всё командование ВСУ
Марочко заявил, что старшие офицеры ВСУ прибыли на передовую в ЛНР
ГИБДД начала выписывать штрафы на водителей, которые оставили дома свой паспорт
Бренд Tank успел дважды оказаться в топ-10 продаваемых автомобилей
Андрей Марочко: ВСУ пытаются ослабить позиции ВС РФ на Краснолиманском направлении
Популярное
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения

Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".

Национальная тренировка по ГО: сирены над страной, ведомства на учениях
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Россия ответит на вызов Армении, которая включилась в проект "анти-Россия"
Сотни соединений: РФ готовит мощное наступление, заявили в США
Министра обороны Германии разъярило мнение, что с Россией можно было договориться
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит? Любовь Степушова КС ограничил действие нормы Конституции о свободе СМИ Инна Новикова Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин
Русский спецназ объявил охоту на предателя Кузьминова
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Чем Россия будет сбивать Storm shadow и ATACMS
Чем Россия будет сбивать Storm shadow и ATACMS
Последние материалы
За историю наблюдений учёные разоблачили множество мифов и "находок" на Марсе
Андрей Марочко: ВСУ пытаются ослабить позиции ВС РФ на Краснолиманском направлении
Онколог Бернацкий порекомендовал отказаться от кофе "три в одном"
Демограф Синельников допустил повышение рождаемости в России в ближайшие годы
Суд заочно арестовал экс-сотрудника СУ СК по Москве по делу о крупной взятке
Марочко: ВСУ планируют создать сплошную линию обороны вокруг Купянска
Губернатор Гладков: в Белгороде после работы ПВО повреждено административное здание
В Севастополе фрагменты БПЛА упали на крышу дома
Минобороны: ВКС России пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму
Экс-советник Кучмы Соскин: США станут более жёсткими в отношениях с Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников