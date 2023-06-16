Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Квантовое безумие: учёные пытаются "оседлать" микромир

Наука

Представьте, что вы используете возможности своего мобильного телефона для манипулирования и лечения собственных клеток. Это может показаться сюжетом из научно-фантастического романа, но эта футуристическая концепция может стать реальностью благодаря развивающейся области квантовой биологии.

Квантовое безумие: учёные пытаются "оседлать" микромир
Фото: https://promdevelop.com/

За последние несколько десятилетий ученые добились значительных успехов в постижении биологических систем и манипулировании ими на все более мелких уровнях, включая сворачивание белков и генную инженерию. Однако глубокое влияние квантовых эффектов на живые системы остается относительно загадочным.

Квантовая граница

Квантовые эффекты — это явления, происходящие между атомами и молекулами, которые не поддаются объяснениям классической физики. Более века назад было признано, что классическая механика, включая законы движения Ньютона, не соответствует действительности в атомных масштабах. Вместо этого эти мельчайшие образования подчиняются отдельному набору законов, известному как квантовая механика.

Подтверждение квантовости в биологии

Квантовыми явлениями можно манипулировать для улучшения технологического прогресса. На самом деле, мы уже живем в мире, который управляется квантовыми устройствами, начиная от лазерных указок и GPS и заканчивая магнитно-резонансной томографией и компьютерными транзисторами, каждый из которых зависит от сложного взаимодействия квантовых эффектов.

В сфере сложных и запутанных биологических систем ожидается, что большинство квантовых эффектов быстро исчезнут, подавленные "теплой, влажной средой клетки", как метко описал физик Эрвин Шредингер. Однако химики уже давно оспаривают эту точку зрения. Обширные исследования основных химических реакций при комнатной температуре однозначно показывают, что квантовые эффекты лежат в основе процессов, происходящих внутри биомолекул, включая белки и генетический материал. Данные свидетельствуют о том, что квантовые эффекты оказывают значительное влияние на биологические функции, такие как регуляция активности ферментов, восприятие магнитных полей, контроль клеточного метаболизма и облегчение переноса электронов в биомолекулах.

Путь к раскрытию секретов природы

Исследования уже показали, что слабые магнитные поля оказывают влияние на многочисленные физиологические процессы. Эти процессы включают развитие и созревание стволовых клеток, скорость пролиферации клеток, восстановление генетического материала и другие. Эти физиологические реакции на магнитные поля соответствуют химическим реакциям, зависящим от вращения определенных электронов в молекулах. Таким образом, применяя слабое магнитное поле для манипулирования вращениями электронов, можно эффективно управлять конечными продуктами химической реакции, что приводит к значительным физиологическим последствиям.

Недостающий фрагмент головоломки заключается в создании "детерминированной кодовой книги", которая сопоставляет квантовые причины с физиологическими результатами.

В будущем использование и тонкая настройка квантовых свойств природы может позволить разработать неинвазивные терапевтические устройства, управляемые дистанционно и доступные через мобильные телефоны. Электромагнитные методы лечения потенциально могут произвести революцию в профилактике и лечении заболеваний, включая лечение опухолей мозга, а также ускорить процессы биопроизводства, такие как выращивание мяса в лабораторных условиях.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

ЧТО ВАЖНО ПОНИМАТЬ О КВАНТОВОМ УСТРОЙСТВЕ МИРА? | IQ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы медицина
Новости
Кардиолог рассказал, чем опасны артериальные тромбы
Диетолог Тихомирова рассказала о продуктах, которые "добавляют возраст"
Генерал Гурулёв рассказал об использовании FPV-дронов на СВО
Рогов прокомментировал заявления о масштабном прорыве десанта ВСУ в Херсонской области
Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле
Президенты Уганды и Египта не приедут в Россию
Немецкое издание Stern пишет, что глава ГУР Украины Буданов в коме
MF: терапевт Белова посоветовала женщинам после 40 лет есть продукты с кальцием
Гастроэнтеролог Неронов назвал заболевание, поджидающее любителей жирного и спиртного
В Госдуме объяснили призыв Путина платить детские пособия независимо от доходов семьи
Популярное
Власти Польши подвергли унизительной блокировке в самолёте делегацию президента ЮАР

Польские власти не позволили сойти с самолёта членам делегации ЮАР со службой безопасности президента Сирила Рамафосы и представителями прессы, которые летели вместе с ним в Киев для того, чтобы обсудить мирное разрешение украинского конфликта.

News24: Польша не позволила покинуть самолёт делегации президента ЮАР, следовавшей в Киев
Звезду сериала "Беспринципные" задержали с белым порошком в пакетике
В Москве задержали актрису Бабушкину, обнаружив у нее пакетик с подозрительным порошком
Стало известно о новых реалиях отдыха all inclusive в Турции
"Скучаем по русским": Европа не может найти альтернативу туристам из России
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Алина Загитова опозорилась на ПМЭФ-2023
Одно обстоятельство заставило ВСУ начать контрнаступление летом — WP
Разведка НАТО: русский стратег ПАК ДА строят для стирания континентов
Разведка НАТО: русский стратег ПАК ДА строят для стирания континентов
Последние материалы
Квантовое безумие: учёные пытаются "оседлать" микромир
Рогов прокомментировал заявления о масштабном прорыве десанта ВСУ в Херсонской области
17 июня: День борьбы с засухой, Борман и "Красная жара"
Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле
Президенты Уганды и Египта не приедут в Россию
Немецкое издание Stern пишет, что глава ГУР Украины Буданов в коме
MF: терапевт Белова посоветовала женщинам после 40 лет есть продукты с кальцием
Учёные стоят на пороге открытия нового средства управления погодой
Гастроэнтеролог Неронов назвал заболевание, поджидающее любителей жирного и спиртного
Близнецы, рожденные 17 июня, небрежны и упрямы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников