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Олег Логинов

Учёные подтвердили, что легендарный древний человек Люси ходила прямо

2:45
Наука

Есть захватывающие новости, касающиеся Люси, нашей знаменитой дальней родственницы, также известной как AL 288-1 и Динкинеш. Обнаруженная в Эфиопии в 1974 году, Люси представляет собой 40 процентов скелета Australopithecus afarensis, женщины-гоминида, жившей примерно 3,18 миллиона лет назад. Ее останки предоставили многочисленные доказательства того, что она и ее современники были способны ходить вертикально на двух ногах еще до появления каменных орудий или значительного увеличения мозга. Бипедализм можно рассматривать как один из самых ранних шагов на пути человечества к самореализации.

Учёные подтвердили, что легендарный древний человек Люси ходила прямо
Фото: www.stoplusjednicka. cz/pohlednout-do-minulosti-jak-vznikaji-jak-presne-jsou-rekonstrukce-obliceju

Однако точный способ, с помощью которого Люси ходила вертикально, остается практически неизвестным. Поскольку ее останки состоят исключительно из скелета, они дают лишь ограниченную информацию, такую как ее приблизительный рост (1 м, 7 см) и вес (28 кг). Вопрос остается открытым: Ходила ли Люси полностью вертикально, как современные люди, или с согнутыми коленями, как шимпанзе или бонобо?

К счастью, недавнее исследование, опубликованное 13 июня в журнале Royal Society Open Science, предоставляет более убедительные, чем когда-либо, доказательства того, что Люси ходила с вытянутыми ногами, выпрямленными под ее телом, и, вероятно, занималась также бегом. Этот прорыв произошел благодаря тщательному компьютерному моделированию, в ходе которого была произведена цифровая реконструкция ног и мускулатуры Люси.

Будущие исследования

Реконструкция поднимает новый вопрос:

"Мы можем наблюдать, как могли бы функционировать мышцы Люси, но теперь я хочу увидеть, как они будут работать в действии", — размышляет научный сотрудник, специализирующийся на палеоантропологии в Кембриджском университете, Эшли Уайзман. "Если бы мы оживили скелет, как бы двигались ее мышцы во время ходьбы или бега?".

По сути, Уайзман стремится изучить сокращения и растяжения различных мышц, когда цифровая анимация изображает движение. Эта интегрированная система позволит получить представление о подвижности Люси. Программное обеспечение для биомеханической анимации уже находится в распоряжении ученных.

Исследования выходят за рамки 40 процентов скелета Люси, предлагая нам заглянуть в наше раннее "я".

"Я считаю, что это выходит далеко за рамки костей; это позволяет нам представить, как и когда она жила".

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы наука археология
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