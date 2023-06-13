NYT: Люди на Земле появились в двух разных местах

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Прекратите поиски единственного точного места, обозначающего начало человеческой эволюции. Недавнее исследование, проведенное специалистами по генетическому моделированию со всего мира, предлагает убедительные доказательства того, что наше происхождение разбросано по многочисленным регионам. Опубликованное 17 мая в журнале Nature, исследование ставит под сомнение представление о едином месте рождения человечества.

Фото: Wikimedia Commons

"Изучение вариаций генома человека на протяжении десятилетий позволило предположить преимущественно древовидную модель, указывающую на недавнюю дивергенцию популяций от одиночной предковой популяции в Африке", — утверждается в исследовании. "Однако согласовать это открытие с ископаемыми и археологическими свидетельствами присутствия человека на огромном африканском континенте оказалось непросто".

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи изучили геномы почти 300 человек с разным происхождением и проанализировали их вплоть до миллиона лет назад. Тем не менее, они не смогли окончательно идентифицировать ни одну отдельную популяцию. Вместо этого они предположили существование как минимум двух популяций, названных Stem1 и Stem2.

"Возможность более сложных моделей, включающих дополнительные стебли, сложные популяционные структуры или гибридные модели, включающие слабые структуры и примесь архаичных гомининов, не исключена и может лучше прояснить полученные данные", — отмечается в исследовании.

Элеонора Скерри, эволюционный археолог, не участвовавшая в исследовании, заявила газете "Нью-Йорк Таймс":

"Не существует единого места рождения. Исследование однозначно отвергает эту идею".

Исследовательская группа, состоящая из ученых Висконсинского университета, Калифорнийского университета в Дэвисе, Медицинского колледжа Бейлора, Стелленбошского университета в Южной Африке и Университета Макгилла в Квебеке, считает, что популяции Stem1 и Stem2 возникли в Африке, хотя и по отдельности. Потребовались сотни тысяч лет, возможно, вызванные экологическими событиями около 120 000 лет назад, чтобы эти популяции перемешались и слились, положив начало формированию отдельных африканских групп людей.

Чтобы смоделировать рассеивание человеческой ДНК во времени и по всей Африке, авторы исследования использовали компьютерное моделирование.

"Мы стремились определить, какие модели действительно правдоподобны для африканского континента", — объясняет Бренна Хенн, соавтор исследования из Геномного центра Калифорнийского университета в Дэвисе, в интервью New York Times.

Сравнив ДНК нескольких африканских групп и сопоставив их с геномами других предковых групп, исследователи утверждают, что собрали достаточно убедительных доказательств, подтверждающих существование Stem1 и Stem2. Точное местонахождение этих двух групп остается неизвестным, но ДНК, отличная от Stem1 или Stem2, очевидно, сохранилась и продолжала влиять на происхождение предков еще 25 000 лет назад.

Подобно тому, как ученые считают, что люди скрещивались с неандертальцами в Евразии до вымирания последних, данное исследование предполагает возможность существования "призрачной популяции архаичных гоминин", которая могла внести свой вклад в миграционные события и повлиять на генетические данные. Стремясь достичь более четкого понимания запутанного гобелена человеческой жизни, исследователи намерены собрать больше генетической информации и провести дополнительные моделирования. Возможно, однажды нам удастся окончательно идентифицировать эти популяции.

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