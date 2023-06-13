Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

NYT: Люди на Земле появились в двух разных местах

3:57
Наука

Прекратите поиски единственного точного места, обозначающего начало человеческой эволюции. Недавнее исследование, проведенное специалистами по генетическому моделированию со всего мира, предлагает убедительные доказательства того, что наше происхождение разбросано по многочисленным регионам. Опубликованное 17 мая в журнале Nature, исследование ставит под сомнение представление о едином месте рождения человечества.

NYT: Люди на Земле появились в двух разных местах
Фото: Wikimedia Commons

"Изучение вариаций генома человека на протяжении десятилетий позволило предположить преимущественно древовидную модель, указывающую на недавнюю дивергенцию популяций от одиночной предковой популяции в Африке", — утверждается в исследовании.

"Однако согласовать это открытие с ископаемыми и археологическими свидетельствами присутствия человека на огромном африканском континенте оказалось непросто".

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи изучили геномы почти 300 человек с разным происхождением и проанализировали их вплоть до миллиона лет назад. Тем не менее, они не смогли окончательно идентифицировать ни одну отдельную популяцию. Вместо этого они предположили существование как минимум двух популяций, названных Stem1 и Stem2.

"Возможность более сложных моделей, включающих дополнительные стебли, сложные популяционные структуры или гибридные модели, включающие слабые структуры и примесь архаичных гомининов, не исключена и может лучше прояснить полученные данные", — отмечается в исследовании.

Элеонора Скерри, эволюционный археолог, не участвовавшая в исследовании, заявила газете "Нью-Йорк Таймс":

"Не существует единого места рождения. Исследование однозначно отвергает эту идею".

Исследовательская группа, состоящая из ученых Висконсинского университета, Калифорнийского университета в Дэвисе, Медицинского колледжа Бейлора, Стелленбошского университета в Южной Африке и Университета Макгилла в Квебеке, считает, что популяции Stem1 и Stem2 возникли в Африке, хотя и по отдельности. Потребовались сотни тысяч лет, возможно, вызванные экологическими событиями около 120 000 лет назад, чтобы эти популяции перемешались и слились, положив начало формированию отдельных африканских групп людей.

Чтобы смоделировать рассеивание человеческой ДНК во времени и по всей Африке, авторы исследования использовали компьютерное моделирование.

"Мы стремились определить, какие модели действительно правдоподобны для африканского континента", — объясняет Бренна Хенн, соавтор исследования из Геномного центра Калифорнийского университета в Дэвисе, в интервью New York Times.

Сравнив ДНК нескольких африканских групп и сопоставив их с геномами других предковых групп, исследователи утверждают, что собрали достаточно убедительных доказательств, подтверждающих существование Stem1 и Stem2. Точное местонахождение этих двух групп остается неизвестным, но ДНК, отличная от Stem1 или Stem2, очевидно, сохранилась и продолжала влиять на происхождение предков еще 25 000 лет назад.

Подобно тому, как ученые считают, что люди скрещивались с неандертальцами в Евразии до вымирания последних, данное исследование предполагает возможность существования "призрачной популяции архаичных гоминин", которая могла внести свой вклад в миграционные события и повлиять на генетические данные. Стремясь достичь более четкого понимания запутанного гобелена человеческой жизни, исследователи намерены собрать больше генетической информации и провести дополнительные моделирования. Возможно, однажды нам удастся окончательно идентифицировать эти популяции.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Как изменить отношение к ИСТОРИИ за 15 минут — ТОПЛЕС
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы евразия
Новости
В городах Украины слышны взрывы: "Герани" и авиабомбы летят точно в цель
Экс-советник Кучмы Соскин рассказал, кто будет "делить Зеленского на ноль"
Интервью румынского сенатора российскому СМИ произвело эффект разорвавшейся бомбы
Онищенко назвал открытие учёных США шагом к победе над рассеянным склерозом
ВСУ наступают на Времевском выступе: подкрепления армии России вступили в бой
Токсиколог Водовозов рассказал, насколько целебна водка
Лукашенко заявил, что Белоруссия получила бомбы, мощь которых превосходит бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки
Экс-советник НАТО Жак Бо сообщил о наступающем переломном моменте на Украине
"Царьград": Турцию для туристов из РФ может заменить курорт-гигант
Что значат слова президента Путина о создании "санитарной зоны" на Украине
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Граждане РФ шокированы курортами черноморского побережья: вернулись из "другой" Турции
"Другая Турция": россияне разочарованы курортами черноморского побережья
Раскрыт смысл слов Путина о санитарной зоне на Украине
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Об опасных последствиях употребления пива рассказали врачи
Сразу 10 бомбардировщиков Ту-95мс вылетели на место удара по Украине
При прыжке с парашютом трагически погиб бывший владелец "Европы +" и "Русского радио"
При прыжке с парашютом трагически погиб бывший владелец "Европы +" и "Русского радио"
Последние материалы
NYT: Люди на Земле появились в двух разных местах
Экс-советник Кучмы Соскин рассказал, кто будет "делить Зеленского на ноль"
Интервью румынского сенатора российскому СМИ произвело эффект разорвавшейся бомбы
Онищенко назвал открытие учёных США шагом к победе над рассеянным склерозом
ВСУ наступают на Времевском выступе: подкрепления армии России вступили в бой
Токсиколог Водовозов рассказал, насколько целебна водка
Лукашенко заявил, что Белоруссия получила бомбы, мощь которых превосходит бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки
Экс-советник НАТО Жак Бо сообщил о наступающем переломном моменте на Украине
"Царьград": Турцию для туристов из РФ может заменить курорт-гигант
Что значат слова президента Путина о создании "санитарной зоны" на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников