Астрофизик: парниковый эффект — это благо для человечества

4:13 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Многие бьют тревогу по поводу глобального потепления. Почему на самом деле парниковый эффект — это благо для нашей планеты, можем ли мы уменьшить солнечное излучение, какие научные проекты для этого предлагаются, и насколько они опасны, рассказал астрофизик, главный научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Сергей Богачёв.

— Сергей Александрович, Билл Гейтс хочет запустить в небо некие частицы, чтобы "притушить" Солнце и ослабить глобальное потепление. Насколько это реально?

— Проект затеяли шведские учёные, которые хотели запустить аэростат в высокие слои атмосферы, до 20 км, чтобы распылить карбонат кальция, то есть мел. Поднялся большой шум, и шведский экспертный орган в итоге не дал согласие на проект. Тем не менее, в Англии год назад сделали нечто подобное.

Тут важны конкретные цифры. Шведы предлагали распылить от 100 г до 2 кг мелового порошка. Англичане распылили 100 г серного газа. Для сравнения, средний вулкан выбрасывает 100 млн тонн пепла в атмосферу, которая разносится ветрами на сотни километров. Вулкан при этом не гасит Солнце. В целом, можно пылевыми блокадами пригасить свет Солнца, но по своим массам те проекты, которые сейчас пытаются делать, ещё очень далеки от эффекта планетарного масштаба.

— Если такой проект реализуют, как это отразится на Земле?

— Ноги данного проекта растут из боязни глобального потепления, которое составляет 1 градус за последние 100 лет.

Во-первых, парниковый эффект — скорее благо для Земли, чем вред. Из-за парниковых газов климат у нас на 40 ⁰С теплее, чем могло бы дать Солнце. Если мы уберем все парниковые газы, то температура сразу упадёт до -20 ⁰С. Во-вторых, 2/3 парникового эффекта создаётся водяным паром — просто испаряются океаны.

То есть, чем больше водяного пара в атмосфере, тем теплее климат. Чем теплее климат, тем выше температура и сильнее испаряются океаны, и тем больше становится водяного пара. Небольшое воздействие может запустить катастрофические изменения климата. Поэтому многие боятся даже малых изменений: мы выйдем из нынешнего равновесного состояния, и весь климат Земли обрушится до неприятного уровня.

В истории Земли не было периодов сильных потеплений. Всю историю планеты, миллиарды лет, прослеживаются периоды очень длительных сильных похолоданий, ледниковых периодов. А периодов, когда Земля превратилась бы в Сахару, не было никогда. Толкать климат в сторону холодных температур опасно: мы можем свалиться в ледниковый период, а в сторону высоких — нестрашно, Земля сама себя отрегулирует. Поэтому рост температуры на 1 градус не пугает учёных, а вот попытки понизить температуру — пугают.

Мы живём в один из самых тёплых периодов в истории Земли, и есть ощущение, что выше температура уже не сможет подняться.

— При попытках "притушить" Солнце распыление частиц в воздухе контролируемо или нет?

— Любые взвеси из пыли, та же меловая пыль, рано или поздно опустятся на землю, потому что они существенно тяжелее воздуха. В этом плане шведский эксперимент безобиден. А эксперимент англичан состоял в распылении газовых субстратов на основе серы: они могут держаться в атмосфере очень долго, занимать равновесные слои, и это опасно даже в форме экспериментов, которые я категорически не одобряю.

— Есть ли подобные эксперименты, которые широко не освещаются?

— Да, не всё попадает в прессу. Эксперименты по запуску аэростатов активно идут во многих странах, но цели этих запусков порой неизвестны. Не исключено, что часть проектов посвящена именно этой тематике, но это не афишируется.

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