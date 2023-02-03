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Ирина Шлионская

Вера способна менять генетический код

Наука » Экология » Человек

Так называемые "чудесные исцеления", связанные с иррациональным началом, например, с чтением молитв, материалисты, как правило, склонны объяснять ошибочными диагнозами или, в отдельных случаях, самовнушением. Однако, исследования, проведённые американским генетиком Брюсом Липтоном, показывают, что всё гораздо проще и в то же время сложнее: направленное психическое воздействие может менять генетический код человека.

Вера способна менять генетический код

Объяснение эффекта плацебо

Мы знаем, что буквально вся наша жизнь зависит от записанных в генах программ.

  • Внешность,
  • внутреннее строение организма,
  • особенности здоровья,
  • психологические характеристики,
  • различные склонности и способности.

В конце 1980-х годов Липтон занимался экспериментами по изучению особенностей поведения клеточной мембраны. На тот момент считалось, что именно гены из ядра клетки определяют, что может проходить через мембрану, а что — нет. Тем не менее, Липтон в ходе своих опытов обнаружил, что внешние воздействия на клетку могут не только влиять на поведение генов, но и менять их структуру.

Учёному пришло в голову, что это может быть связано и с психическими процессами — например, с воздействием на организм силы мысли или веры.

Доктор Липтон считает, что это тот же эффект плацебо, когда больному дают какое-то вещество и говорят, что это лекарство, хотя на самом деле излечивающих компонентов там и в помине нет. И пациенту становится лучше.

"Моё открытие позволило дать такое объяснение: с помощью веры в целебную силу лекарства человек меняет идущие в его организме процессы, в том числе и на молекулярном уровне, — говорит специалист. — Он может "отключать” одни гены, заставлять "включаться” другие и даже менять свой генетический код".

Сила мысли

Липтон не остался голословным и через какое-то время смог экспериментально доказать, что на генетическую систему организма можно влиять без использования препаратов. Так возникло новое научное направление — эпигенетика, исследующее влияние внешних воздействий на генетический код.

Сильнее всего действуют на нас именно собственные мысли, полагает исследователь.

"Давно известно, что у двух людей может быть одинаковая генетическая предрасположенность к раку, — комментирует Доктор Липтон. — Но у одного болезнь проявилась, а у другого — нет. Почему? Да потому, что они жили по-разному: один чаще испытывал стрессы, чем второй; у них были разные самооценка и самоощущение, различный ход мыслей. Сегодня я могу утверждать, что мы способны управлять нашей биологической природой; мы можем с помощью мысли, веры и устремлений влиять на наши гены".

Главное — это подсознание!

Учёный утверждает, что теоретически мы можем производить изменения в своём организме, исцеляться от любых и даже наследственных недугов, просто давая на это психические установки. Но почему же этого не происходит?

Липтон объясняет это тем, что наши установки связаны лишь с областью нашего сознания, а сознание определяет только 5% нашей психической деятельности. Остальные 95% — это подсознание. Мы можем верить в исцеление на уровне сознания, но подсознание может отрицать такую возможность, автоматически руководствуясь принципом, что вероятность того, что с нами произойдёт нечто сверхъестественное, ниже, чем отсутствие чуда.

Наше подсознание настроено на такой способ мышления с самого детства. Наша психика вообще устроена так, что память о негативных событиях гораздо крепче, чем о позитивных, и потому мы верим, что ситуация завершится, скорее, плохо, чем хорошо. Чтобы добиться "самоисцеления", необходимо сломать барьер, установленный подсознанием на пути веры в чудеса. А это получается лишь у немногих, уверяет Брюс Липтон.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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