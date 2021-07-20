У "Роскосмоса" нет "топлива", которое есть у Маска и Безоса

Ричард Брэнсон совершил полет к границам космоса, о котором мечтал на протяжении множества лет. Семнадцать лет миллиардеру понадобилось для того, чтобы создать авиакосмический комплекс, который поднял его к пределам атмосферы Земли. За это время у проекта были и неудачи, и катастрофы, но господин Брэнсон упорно двигался к своей цели. С не меньшим упорством продвигается к исполнению своей мечты Илон Маск. В течение пятнадцати лет Space X работает над тем, чтобы человек мог ступить на поверхность других планет. Каждый день приближает Маска к заветной цели — полету на Марс. Не меньших успехов достиг и Джефф Безос, который полетит сегодня в космос на собственной ракете.

Джефф Безос

Китайская космическая программа демонстрирует одно впечатляющее достижение за другим:

луноход,

марсоход,

орбитальная станция,

многоразовый суборбитальный корабль.

Российский же космос на протяжении многих лет не может похвастаться ничем столь же впечатляющим: ракеты-носители устарели уже потому, что являются одноразовыми, собственная орбитальная станция существует только на уровне замысла, попытки добраться до других планет заканчиваются неудачами. Регулярные полеты на МКС, совершаемые едва ли не по инерции и для того, чтобы создать видимость присутствия в космосе и сохранить оставшееся с советских времен наследие, едва ли возможно считать достижением.

Где взять особое "топливо" для "Роскосмоса"

Брэнсону понадобилось семнадцать лет, Маск и через пятнадцать лет не может поднять на орбиту тяжелую ракету. А ведь это миллиардеры, менее стесненные в средствах, чем "Роскосмос". То есть если приступить к созданию тяжелой многоразовой системы, способной выводить грузы на околоземную орбиту сегодня, успеха можно ждать не раньше, чем через десять лет. Единственным намеком на движение в эту сторону, единственным существенным достижением России является патент на компоновку тяжелой ракеты-носителя. И это при самом оптимистичном и наивном взгляде на происходящее в российской космической отрасли.

Причина этого заключается не только в отсутствии денег. У Маска, Брэнсона и Безоса, равно как и у задействованных в китайской космической программе инженеров и специалистов, есть и более важное преимущество, помимо денег. Достаточно посмотреть любое интервью Илона Маска, в котором он рассказывает о Space X, о грядущих полетах и намеченных целях, как становится ясно, что перед нами находится пусть и деятельный, но мечтатель. Этот человек одержим космосом как страстью, он мечтает и грезит о нем. И то же самое можно заметить в восторженных интервью Брэнсона.

В России же единственными, кто способен проявить подобное отношение к космосу, остаются космонавты и немногие энтузиасты, подпавшие под очарование фантастических романов и фильмов. Красоты и опасности космоса мало привлекают даже тех, кто ответственен за развитие российской космонавтики. Ленивое равнодушие слышится в их словах, глаза их со скукой наблюдают за взлетающей ракетой.

Отсутствие страсти к чему-либо является неустранимым недостатком. Физическую силу можно нарастить вместе с мышцами, силу воли — воспитать в себе, но страсть к чему-либо создать в себе невозможно. Величайшие достижения в космонавтике всегда принадлежали мечтателям и визионерам. Циолковский, Цандер, Королев были, прежде всего, мечтателями, деятельными и страстными, посвятившими себя полностью воплощению своих идей в жизнь. Королев мыслил не в рамках полетов собак или военных спутников, но масштабами межзвездными и общечеловеческими, его вела всепоглощающая страсть к познанию и исследованию Вселенной. Именно поэтому созданные им конструкции и продолжают до сих пор выводить на орбиту космические корабли.

Российскому космосу, конечно же, нужно больше средств, но никакие деньги не помогут до тех пор, пока главенствующие позиции не займут деятельные, созидающие мечтатели. Страсть к космосу — это "топливо", которое напитывает мысли и мечтания космонавтов и инженеров, позволяющее не спать ночами, устраняя ошибки и недочеты, превозмогая усталость, видя своим соперником саму Вселенную.

Никакой эффективный менеджер, политик или чиновник не сможет изменить ситуацию с российским космосом, поскольку будет видеть в нем только способ получения денег. Для него ракета-носитель будет лететь не навстречу мечте, а навстречу обогащению. Только те, в чьих глазах будет сиять детский восторг при взгляде на поднимающуюся к орбите ракету, смогут изменить ситуацию. Космос всегда оставался мечтой, для достижения которой от множества людей требовалось напряжение всех сил и преодоление невероятных сложностей. Безразличие и жажда наживы никогда не позволяли достигать ничего, кроме личного благосостояния отдельных индивидуумов.

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