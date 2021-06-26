EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

"Стоунхендж" на дне озера: зачем индейцы установили мегалиты

Наука

Вереница каменных кругов на дне одного из американских Великих озер настолько поразила воображение исследователей, что они приняли почти идеально расположенные полукругом мегалиты за некое подобие Стоунхенджа. Неужели пришедшие из Сибири индейцы были способны на такое?

Стоунхендж
Стоунхендж

Что натворили индейцы

Озеро Мичиган — одно из пяти Великих озер, которые разбросаны на территории нескольких североамериканских штатов и Канады. Название Michigan заимствовано из языка индейцев оджибве и означает "Большой водоем". Одними из первых на берегах озера жили представители культуры Хоупвелл, которая пришла в упадок после 800 года нашей эры. В так называемый Вудлендский период (Woodland period) в истории доколумбовой Америки, продолжавшийся примерно с 1000 г. до н. э. по 1000 г. н. э., здесь обитали многие индейские племена.

О доисторических племенах известно крайне мало. Считается, что наряду с другими коренными народами анишинаабе были одними из первых коренных американцев, населявших территорию вокруг озера Мичиган. Словом "анишинаабе", что значит "люди", называют себя оттава, оджибве, миссиссоги и алгонкины. Некоторые из их потомков верят, что далекие предки заложили эти солидные камни с какой-то священной целью.

Что точно известно, около 10 500 лет назад уровень воды в бассейне озера Мичиган резко упал и опустился до гораздо более низкого уровня, на котором находился приблизительно 3 500 лет. Только 5 тысяч лет назад уровень воды поднялся, а бассейн вновь наполнился пресной водой.

По мнению специалистов, которые комментировали документальную киноленту, снятую для канала Discovery TV, засушливая территория некогда была заселена и представляла собой близкое к водным источникам идеальное жизненное пространство.

Воспользовавшись полученным от властей разрешением, ведущий телевизионной передачи Роб Нельсон (Rob Nelson) погрузился на дно озера и при помощи стереофотограмметрии создал трехмерную модель из 2D-фотографий. Цифровое изображение скальной породы при более глубоком изучении позволило увидеть вырезанное в скалах изображение мастодонта!

Неприлично выругавшись, американский телеведущий продолжил: "Невероятно, высеченный в скале мастодонт не видел солнечный свет пять тысяч лет. Это грандиозно!"

Причем тут мастодонт?

Криптозоологи, не исключая палеогенетиков, причисляют мастодонтов к ветви, от которой впоследствии произошли шерстистые мамонты и слоны. В ту эпоху это были одни из крупнейших наземных животных, когда-либо бродивших по Северной Америке.

Гигантский череп мастодонта. Интересное в мире
Гигантский череп мастодонта

Телеведущий Нельсон передал свою находку куратору отдела археологии Великих озер музея антропологической археологии Мичиганского университета Джону О'Ши (John O'Shea).

Внимательно проштудировав граффити и горную породу, ученый изрек: "Я готов привести правдоподобный аргумент, что это сооружение, которое древние охотники использовали в качестве тропы для загонной охоты".

Известно, что современные пигмеи, учитывая плохое зрение, но чрезвычайный нюх слонов, обмазав себя слоновьими испражнениями, могут подбираться к подбрюшью этих гигантов, чтобы нанести смертельный удар.

"Коллективный загон являлся в верхнепалеолитическую эпоху основным способом охоты на крупного зверя, — считает археолог, доктор исторических наук Михаил Аникович. — Некоторые места таких боев хорошо известны археологам".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Новости
Президента Бразилии оштрафовали на миллион долларов за сексистские высказывания
Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят семилетнего сына к роли будущего короля
Дженнифер Энистон пожаловалась на бестактность своих близких
Греция продлила разрешение на въезд иностранных туристов до 3 июля
Эдгард Запашный возмутился столпотворением выпускников на "Алых парусах"
Доктор Мясников предупредил об опасности COVID-19 у беременных
"Продукт мультикультурализма": в Германии сомалиец напал с ножом на людей
Принц Гарри приехал в Великобританию к 60-летнему юбилею принцессы Дианы
Поклонники раскритиковали Дмитрия Маликова за дуэт с Бузовой
В Ивановской области мужчина расстрелял троих человек
Последние материалы
Крымский потоп и ковид отдых не отменяют
Президента Бразилии оштрафовали на миллион долларов за сексистские высказывания
Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят семилетнего сына к роли будущего короля
Дженнифер Энистон пожаловалась на бестактность своих близких
Греция продлила разрешение на въезд иностранных туристов до 3 июля
Эдгард Запашный возмутился столпотворением выпускников на "Алых парусах"
Доктор Мясников предупредил об опасности COVID-19 у беременных
"Продукт мультикультурализма": в Германии сомалиец напал с ножом на людей
Принц Гарри приехал в Великобританию к 60-летнему юбилею принцессы Дианы
Поклонники раскритиковали Дмитрия Маликова за дуэт с Бузовой
Популярное
Мир. Новости мира
Киев задал каверзный вопрос о Минске: ответа нет даже у ЕС

Действия властей Белоруссии в целом и Александра Лукашенко в частности вызывали сложности у Украины.

Киев задал каверзный вопрос о Минске: ответа нет даже у ЕС
Нет причины горевать: почему провалилась идея саммита Россия - ЕС
Мир. Новости мира
Нет причины горевать: почему провалилась идея саммита Россия - ЕС
Силовые структуры
Снится Россия: британский генерал рассказал, почему не спит по ночам
Новости футбола
Стало известно расписание трансляций 1/8 финала Евро-2020
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Военные новости
Эсминцы НАТО у Крыма — топить или пропустить?
Необычная неделя
Василий Колташов: Британцы совсем потеряли страх
Неприятный запах изо рта? Рассказываем, как избавиться от вонючих бактерий
Здоровье и профилактика
Неприятный запах изо рта? Рассказываем, как избавиться от вонючих бактерий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников