"Стоунхендж" на дне озера: зачем индейцы установили мегалиты

Вереница каменных кругов на дне одного из американских Великих озер настолько поразила воображение исследователей, что они приняли почти идеально расположенные полукругом мегалиты за некое подобие Стоунхенджа. Неужели пришедшие из Сибири индейцы были способны на такое?

Стоунхендж

Что натворили индейцы

Озеро Мичиган — одно из пяти Великих озер, которые разбросаны на территории нескольких североамериканских штатов и Канады. Название Michigan заимствовано из языка индейцев оджибве и означает "Большой водоем". Одними из первых на берегах озера жили представители культуры Хоупвелл, которая пришла в упадок после 800 года нашей эры. В так называемый Вудлендский период (Woodland period) в истории доколумбовой Америки, продолжавшийся примерно с 1000 г. до н. э. по 1000 г. н. э., здесь обитали многие индейские племена.

О доисторических племенах известно крайне мало. Считается, что наряду с другими коренными народами анишинаабе были одними из первых коренных американцев, населявших территорию вокруг озера Мичиган. Словом "анишинаабе", что значит "люди", называют себя оттава, оджибве, миссиссоги и алгонкины. Некоторые из их потомков верят, что далекие предки заложили эти солидные камни с какой-то священной целью.

Что точно известно, около 10 500 лет назад уровень воды в бассейне озера Мичиган резко упал и опустился до гораздо более низкого уровня, на котором находился приблизительно 3 500 лет. Только 5 тысяч лет назад уровень воды поднялся, а бассейн вновь наполнился пресной водой.

По мнению специалистов, которые комментировали документальную киноленту, снятую для канала Discovery TV, засушливая территория некогда была заселена и представляла собой близкое к водным источникам идеальное жизненное пространство.

Воспользовавшись полученным от властей разрешением, ведущий телевизионной передачи Роб Нельсон (Rob Nelson) погрузился на дно озера и при помощи стереофотограмметрии создал трехмерную модель из 2D-фотографий. Цифровое изображение скальной породы при более глубоком изучении позволило увидеть вырезанное в скалах изображение мастодонта!

Неприлично выругавшись, американский телеведущий продолжил: "Невероятно, высеченный в скале мастодонт не видел солнечный свет пять тысяч лет. Это грандиозно!"

Причем тут мастодонт?

Криптозоологи, не исключая палеогенетиков, причисляют мастодонтов к ветви, от которой впоследствии произошли шерстистые мамонты и слоны. В ту эпоху это были одни из крупнейших наземных животных, когда-либо бродивших по Северной Америке.

Гигантский череп мастодонта

Телеведущий Нельсон передал свою находку куратору отдела археологии Великих озер музея антропологической археологии Мичиганского университета Джону О'Ши (John O'Shea).

Внимательно проштудировав граффити и горную породу, ученый изрек: "Я готов привести правдоподобный аргумент, что это сооружение, которое древние охотники использовали в качестве тропы для загонной охоты".

Известно, что современные пигмеи, учитывая плохое зрение, но чрезвычайный нюх слонов, обмазав себя слоновьими испражнениями, могут подбираться к подбрюшью этих гигантов, чтобы нанести смертельный удар.

"Коллективный загон являлся в верхнепалеолитическую эпоху основным способом охоты на крупного зверя, — считает археолог, доктор исторических наук Михаил Аникович. — Некоторые места таких боев хорошо известны археологам".