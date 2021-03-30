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Автор Игорь Буккер

Фальшивые свитки Библии оказались оригиналом

Наука

Чаще всего ученые, опровергая выводы своих предшественников, делают отрицательные заключения. Допустим, прежде считавшийся подлинником документ или артефакт признают подделкой. Самые ранние фрагменты свитков Мертвого моря, которые на протяжении ста лет признавали как фальшивку, оказывается, написаны более 2 тысяч лет назад.

Свитки Мертвого моря. Темная правда | Взрывая историю | Discovery

Десять заповедей Моисея признаны фальшивкой

В 1883 году торговец сувенирами и антиквар из Иерусалима Моисей Вильгельм Шапира (Moses Wilhelm Shapira) представил ученой комиссии из Германии написанный древнееврейским письмом на 16 фрагментах кожи некий текст, он был отвергнут как подделка. Неугомонный Шапира тотчас отправился в Великобританию, где за миллион фунтов стерлингов пытался продать обнаруженный в Иудейской пустыне манускрипт Британскому музею. В обоих случаях речь шла о ветхозаветной книге Второзакония, включавшей Десять Заповедей.

Эксперты неоднократно давали ошибочные заключения, в случае с коммивояжером музейный сотрудник Кристиан Дейвид Гинсбург (Christian David Ginsburg) также отклонил его предложение приобрести написанный на даац манускрипт. Спустя год, будучи в Нидерландах, Шапира застрелился в номере роттердамского отеля Bloemendaal.

В августе 1868 года на территории современной Иордании был обнаружен Моавитский камень, или стела царя Меша, с текстом на моавитском языке. Находка породила бум на торговлю так называемой моабитикой — археологическими артефактами, признанными тогда же подделками.

Шапира продал Министерству культуры Пруссии более полутора тысяч глиняных сосудов, надписи на которых изготовил его компаньон, бедуин Салим аль-Хури и его подельники. Невыносимым для перешедшего в лютеранство польского еврея оказался позор, вызванный обвинениями в торговле фальшивками. Роль Шапиры не вполне ясна: сознательно он сбывал контрафактную продукцию или сам являлся жертвой мошенников.

Его вдова сумела-таки продать часть документов книготорговцу-букинисту Бернарду Куоричу (Bernard Quaritch), остальные ушли с молотка на аукционе Sotheby's за 10 гиней. Вероятно, они были уничтожены пожаром в 1899 году. К счастью, отдельные рукописные копии текста дошли до наших дней.

И все-таки они подлинные

Интерес к тексту Пятой книги Моисеевой — Дварим или Второзаконию — вновь возник после обнаружения свитков Мертвого моря. Среди Кумранских рукописей Второзаконие оказалось второй книгой Библии, записанной на 33 свитках.

Профессор из Школы еврейского богословия Потсдамского университета Идан Дершовиц (Idan Dershowitz) выступает за переоценку и настаивает на подлинности этих фрагментов. Впервые отстаиваемый Дершовицем тезис увидел свет в журнальной статье Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Издающийся на трех — немецком, английском и французском — языках журнал посвящен освещению теологических, лингвистических и исторических проблем изучения ветхозаветных текстов и выходит четыре раза в квартал.

Свидетельства возможной аутентичности фрагментов свитков Шапиры, по мнению Дершовица, в содержании фрагментов текста: "Композиция сохранившихся фрагментов, как всегда предполагалось, не основана на книге Второзаконие, а возможно, является либо прямым предшественником библейского Второзакония, либо близким родственником такого прототипа".

Указания на это, среди прочего, имеются в содержании и формулировках, которые, насколько нам известно сегодня, соответствуют первоначальным вариантам этого ветхозаветного текста, но которые были неизвестны в 19 веке.

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