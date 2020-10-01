Перец сладкий и очень горькие патиссоны: ВНИИССОК отмечает 100-летний юбилей

Официальное название звучало непроизносимо — ВНИИССОК, что расшифровывалось как "Всесоюзный (Всероссийский) научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур". Потом к нему добавилось еще пять букв — ФГБНУ: Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение.

7 февраля 2017 года ФГБНУ ВНИИССОК переименовано во ФГБНУ ФНЦО. Последнее означает, что теперь это "Федеральный научный центр овощеводства", который подчиняется Министерству науки и высшего образования.

Уф!

В общем, нам, обывателям, сразу стало ясно — в нашей стране именно 100 лет назад успехи отдельных энтузиастов начали превращать овощеводство в одну из отраслей отечественной науки.

Об этом и говорили гости Центра, которые приехали, чтобы поздравить юбиляров. Министр Валерий Фальков и президент РАН Александр Сергеев сначала возложили цветы к памятнику основателя Центра Сергею Жегалову, потом открыли мемориальную доску одному из руководителей Центра Павлу Соколу и перерезали красную ленточку, символизирующую открытие агропарка имени Елизаветы Ушаковой.

Затем высокие гости выступили с поздравлениями.

Президент РАН, в частности, отметил: "100 лет — это целая эпоха, вместившая огромный труд и творчество нескольких поколений ученых-селекционеров, усилиями которых были созданы известные сорта, составляющие "золотой фонд" России. Многие из них были отмечены высшими наградами и у себя на Родине, и на международных выставках. Выдающиеся успехи — результат высокого уровня фундаментальных и прикладных исследований, которые ведутся в вашем институте".

Слова академика А. Сергеева нашли свое подтверждение уже в фойе главного здания Центра. Нас встречала пирамида овощей, выложенная столь искусно, что показалось: здесь работают последователи итальянских мастеров эпохи Возрождения, которые научились превращать изобилие пиршеских столов картин в натуральность…

Страница первая: Истоки

Профессор Сергей Иванович Жегалов был первопроходцем. Он основал в 1920 году Грибовскую станцию.

Поначалу задачи были простыми: "Работы Грибовской селекционной станции начались в наиболее тяжелые годы хозяйственной разрухи и первоначально преследовала довольно узкие задачи служить вспомогательным средством в деле массового размножения огородных семян…"

К слову: "средство" оказалось столь "вспомогательным", что до нынешнего дня — 100 лет спустя! — опытные огородники именно здесь запасаются семенами, точно зная, что обмануты не будут, купят не "пустышки", а семена, дающие обильные урожаи.

А профессор Жегалов продолжает: "Наибольшие трудности лежали однако в области методики селекционной работы, здесь приходилось все начинать с самого начала и на ходу работы устанавливать направление и цель отбора, приемы учета отдельных признаков, технику семенной культуры элиты и т. д… Строго научных генетических работ с огородными растениями до последнего времени не было; вся же селекционная работа сосредотачивалась в руках селекционеров-практиков, которые отчасти не хотели, отчасти и не могли с полной объективностью изложить все подробности своего дела".

Он был соратником, другом и коллегой великого Николая Ивановича Вавилова, который был потрясен внезапной кончиной Жегалова.

В 1927 году Вавилов написал: "20 сентября с. г., придя утром, как обычно, в лабораторию С. И. Жегалов почувствовал себя плохо и к 9 часам утра скончался от разрыва сердца. В памяти проходят годы жизни всем нам близкой Московской Селекционной Станции, с которой связана половина всей жизни С. И. Жегалова…Эта исключительная перегрузкой работой, сопряженная с необыкновенной добросовестностью, аккуратностью, преданностью, в условиях далеко неспокойной современной жизнью, ускорила, очевидно, процесс, первые предвестники которого начали обнаруживаться в последние годы. Заниматься собой не было времени: жизнь горела и сгорела".

Каждый день сотрудники "Центра овощеводства", идя на работу, проходят мимо памятника профессору С. И. Жегалову, чьи идеи в их науке не только не изжили себя, а развиваются и преумножаются.

Страницы разных лет

К своему юбилею сотрудники выпустили специальный сборник, в котором каждая лаборатория рассказала о своей работе. Здесь россыпь интересных данных, подробности того или иного открытия — а их немало! — есть и интересные факты о трудных днях жизни Центра, когда процветала лысенковщина и враг приближался к Москве.

Некоторые факты мне показались не только интересными, но и поучительными, так как они отражают те события, что происходили в отечественной науке за 100 лет. Наверное, суть юбилеев как раз в том, чтобы оглянуться в прошлое и понять, насколько изменилась жизнь за это время.

Итак, отправимся в короткое путешествие по лабораториям Центра:

С конца 50-х годов прошлого столетия были начаты первые иммунологические исследования по устойчивости растений к инфекционным заболеваниям. В основу были положены научные концепции Н. И. Вавилова, который придавал большое значение созданию устойчивых к болезнчям сортов с-х. культур. Н. И. Вавилов считал, что, приступая к селекции на иммунитет, надо знать не только биологию паразита и его специализацию, но и основы механизмов устойчивости растений. В этот период в лаборатории разрабатываются пионерские методики оценки устойчивости овощных культур к наиболее вредоносным болезням на основе изучения биологических особенностей их возбудителей. Изучаются культуральные свойства фитопатогенов, устанавливаются оптимальные параметры выращивания чистых культур, разрабатываются способы поддержания агрессивности патогенов и сохранения инфекционного начала с целью создания эффективных инфекционных фонов.

Организация химической лаборатории явилась претворением в жизнь идей профессора С. И. Жегалова, настоятельно указывающего селекционерам, что среди овощных культур важно вести отбор не только на скороспелость и урожайность, но и на качество… Развитие лаборатории тесно связано с историей Советского Союза и имеет свои трагические моменты. Созидательный труд сотрудников лаборатории был прерван в июне 1941 года Великой Отечественной войной. В октябре-ноябре 1941 года фронт был в непосредственной близости от Грибовской станции — всего в 13-14 км. Часть сотрудников станции вместе с ценным семенным материалом овощных культур срочно была эвакуирована, оставшимся сотрудникам в сложных условиях удалось сохранить маточный и посадочный материал… И уже весной 1942 года небольшой коллектив селекционеров под руководством директора станции Елизаветы Ивановны Ушаковой приступил к полевым работам.

Развитие селекции капусты в России имеет давнюю историю, уходящую своими корнями в глубокую древность. О капусте на Руси имеются самые ранние упоминания с 12 века. Известно, что в 1150 году Смоленский князь Ростислав Мстиславович подарил епископу Мануилу огород с капустников. Первые свидетельства о выращивании капусты белокочанной дошли до нас с историческими записями Киевской Руси. Именно в те времена, благодаря обособленности ведения натурального хозяйства, формировалась и велась народная селекция сортов, исключительно хорошо приспособленных к местным природно-климатическим условиям выращивания… В настоящее время исследования по селекции капусты проводятся с использованием как классических, так и современных методов селекции. Это комплексная работа, в которой участвуют сотрудники лаборатории биотехнологии, иммунитета и защиты растений, биохимии.

За 100-летний период работы создано 180 сортов и гибридов пасленовых культур. В настоящее время в Госреестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию, включены 120 сортов лаборатории пасленовых культур. Из них 57 сортов томата для открытого и защищенного грунта, 38 сортов перца сладкого и сортотипа "паприка", в том числе гетерозисные гибриды, 9 сортов перца острого, 4 сорта перца кустарникового (декоративного), 2 сорта перца китайского, 6 сортов и гибридов баклажан, 2 сорта физалиса овощного и 2 сорта физалиса земляничного.

В первые 20 лет (1921 — 1941 годы) основными методами работы были сбор местных сортов и отбор среди них наиболее ценных форм с комплексом хозяйственно полезных признаков. В те годы были созданы уникальные сорта огурца — Муромского 36, непревзойденного до сих пор по скороспелости, и Вязниковского 37, обладающего высокими вкусовыми и засолочными качествами; сорт кабачка Грибовский 37, который и в настоящее время благодаря высокой пластичности и адаптивности занимает значительные площади в производстве и пользуется популярностью у овощеводов-любителей.

Грибовская станция исторически сложилась как методический, организационный центр исследований по селекции и семеноводству овощных культур. Продолжая славные традиции "Грибовки", лаборатория селекции и семеноводства тыквенных культур была координатором исследований по тыквенным культурам сначала в СССР, а затем и России. Большая научно-методическая работа проводилась на опытных станциях института: в Туркмении (Ашхабад, Теджен, Чарджоу), на Украине (Чернигов, Херсон, Одесса), Узбекистан (Сурхан), в России (Ставропольский край, Мордовия) и др. В настоящее время, после создания ФГБНУ "Федерального научного центра овощеводства" вновь оживилась координационная работа по селекции и семеноводству тыквенных культур не только в России, но и за рубежом.

Корнеплодные культуры — это очень большая группа овощных культур, которая включает морковь столовую, свеклу столовую, редис, редьку европейскую, редьку китайскую(лоба), редьку японскую (дайкон), репу европейскую, репу японскую, брюкву и пастернак, занимающие значительную долю как в товарном, так и любительском овощеводстве… За последнее время (постсоветский период) выведено более 30 сортов и гибридов F1 корнеплодных культур. Выведены сорта редиса: Королева Марго, Фея, Ария, Соната, Миф и Мавр — скороспелые универсального пользования: для возделывания в условиях пониженной освещенности в зимне-весеннем обороте остекленных теплиц (январь-февраль), в пленочных теплицах, под малогабаритными укрытиями и в открытом грунте во всех зонах районирования культуры.

По результатам исследований сотрудниками опубликовано свыше 600 научных трудов по различным направлениям селекции семеноводства луковых культур, в том числе монографии "Луковым культуры" и "Межвидовая гибридизация овощных культур", 12 книг, более 800 методик и рекомендаций…

В дореволюционной России производство цветочных семян стояло на низком уровне, а цветочные семена преимущественно импортировались из-за границы. В связи с организацией советских семеноводческих хозяйств в 1935 году был прекращен импорт как овощных, так и цветочных семян. Вопрос о создании специализированной системы цветочного семеноводства был разрешен республиканским трестом зеленого строительства "Госзеленстрой". Производство семян росло из года в год: для сезона 1934 года было заготовлено 300 кг, а в 1935 году — уже несколько тысяч килограммов. Цветочное семеноводство было организовано в более благоприятных климатических района на юге стран, семена выращивались посевом в открытый грунт… Промышленное развитие сортового семеноводства и работы по выведению новых сортов цветочных растений на территории бывшего СССР начались лишь с 1967 года. С этого времени начали создаваться специализированные совхозы и цветоводческие объединения. Потребовалось обновление и расширение ассортимента цветочных культур, выведение новых сортов…

В 1990 году лаборатория представляла достижения отечественных селекционеров цветочных культур на международной экспозиции садоводства и зеленого строительства в г. Осака (Япония), по результатам которых институт был награжден двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. В 1992 году на всемирной выставке цветов, проходившей в г. Зутермеер (Нидерланды), представленные селекционные достижения Центра: сорта ириса бородатого Олимпийский, Фиолетовый низкорослый и Белый Карлик, горошка душистого — Алиса, Эос, Селекцвет и Гениана бело-сиреневая, настурции Пионер, табака душистого Луневский, получили высокую оценку экспертной комиссии и завоевали почетные вторые и третьи места.

Страница будущего

Юбилей позади. Директор Центра член-корреспондент РАН А. В. Солдатенко подвел некоторые итоги работы:

"За столетний период учеными Центра выведено и включено в Государственный Реестр селекционных достижений более 1270 сортов и гибридов овощебахчевых культур, создано свыше 600 методических и технологических разработок, подготовлено около 500 специалистов высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру… Итоги научной деятельности Центра свидетельствуют о его высоком научном потенциале и конкурентоспособности решения основных вопросов селекции. Главные направления развития ФГБНУ ФНЦО отвечают требованиям современности. Наука всегда находилась на острие проблем и задач времени. В настоящее время на нее возложена ответственность и за продовольственную безопасность страны и здоровье нации".

У меня нет сомнений, что ученые и специалисты главного научного Центра страны, которые создают щедрый и продуктивный "Огород России", со своей задачей справятся.