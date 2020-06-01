Эксперт: для чего нам бесполезные гаджеты 5G

На вопросы обозревателя "Правды.Ру" Олега Артюкова о пятом поколении мобильной связи отвечает ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-review Эльдар Муртазин.

Страсти вокруг 5G: правда и вымысел о пятом поколении мобильной связи

Что такое 5G?

— Я хотел бы начать не с дискуссий о вреде или пользе сетей 5G, а с краткого ликбеза, что такое мобильные сети пятого поколения и для чего они нужны.

— Каждое поколение сети обозначается:

первое,

второе,

третье,

и так далее.

Были и предыдущие, но в какой-то момент GSM стали считать с первого поколения. От поколения к поколению меняется технология. Потребитель привык к тому, что появляется больше опций, возрастает скорость.

Например, пятое поколение — это не столько скорость (она действительно выше), сколько другие возможности. В пятом поколении впервые на уровне сети, на уровне транспорта появляется возможность для строительства умного дома, умного города, автопилотируемых машин.

Если на сегодняшний день в текущих 4G-сетях мы не можем подключать, точнее, можем, но это сложно для большого количества умных устройств, то пятое поколение разрабатывалось специально для них. Низкое потребление электричества, выход на связь небольшими пакетами. Либо, наоборот, если это автопилотируемая машина, которая передает огромный массив информации, при этом у нее максимальный приоритет, потому что когда она едет по дороге, это может привести к аварии, если она не получит вовремя информацию. Это выставление приоритетов, выставление того, как может работать сеть в условиях очень большой нагрузки. Приведу простой пример. Сегодня на квадратный километр в городе в теории один оператор или одна базовая станция. В теории, потому что никто этого не делал. Он или она может подключить от 50 до 100 тысяч устройств, которые не могут работать одновременно.

В 5G теоретически предел, конечно, есть, но это примерно плюс-минус миллион одновременно работающих устройств. Это принципиально другая плотность размещения устройств.

Плюсы и минусы сетей 5G

Мы можем оцифровать весь окружающий мир. В этом есть как плюсы, так и минусы. Плюс, наверное, заключается в том, что если вы потеряете, условно, кружку, вы сможете ее найти с помощью вашего сотового оператора или того или иного сервиса у себя в доме. Звучит как бред, но по факту так оно и работает. Система безопасности, другие системы доставки. В такси, например, если мы говорим про Москву, многие люди привыкли, что скорость подачи машины — несколько минут. Это стало возможно за счет хорошего мобильного интернета, геопозиционирования и прочих вещей. То есть принципиально новые бизнесы. 5G — это катализатор экономики, потому что мы создаем принципиально другие возможности.

В 4G есть огромное количество Wi-Fi-звонков, когда кто-то звонит к вам в дверь, вы по камере можете (неважно, где вы находитесь) увидеть этого человека. Сегодня такие звонки распространены не очень хорошо по одной простой причине — Интернет не всегда качественный.

В 5G, в Wi-Fi 6 — конкурирующая технология, скорость меняется так, что вы получаете возможность действительно быть на связи со своим домом, где бы вы не были. Еще до самоизоляции я был на другом континенте, приехал курьер, который привез мне посылку. Он позвонил в дверь. В Москве было два часа дня, у меня было восемь часов разницы. Я ему с телефона отвечаю. Он видит мое лицо, за спиной пальму. Ему кажется, что это заставка. Когда я говорю, что не могу вам открыть, потому что меня здесь нет физически, курьер обижается, ему кажется, что я просто не хочу оторвать себя от дивана и подойти к двери.

— На днях была новость о том, что в Швеции какая-то компания открыла сеть 5G. Насколько это распространено сейчас в мире?

— Сегодня в мире есть несколько стран, которые лидируют по внедрению 5G-сетей. Это Южная Корея, Китай, Япония. Америка и Европа сильно отстают в этой гонке. Формально мы можем говорить о том, что какие-то элементы 5G-сетей появились.

Но даже на сегодняшний день 5G экономически невыгоден для операторов. Каждый год на выставках производители инфраструктуры говорят о том, что мы подбираемся к тому, чтобы это стало более выгодно. Но услуга должна быть массовой.

5G-станций физически нужно больше для того, чтобы обеспечивать плотность. В среднем, если мы говорим про европейскую застройку, не про Нью-Йорк, не про Гонконг, не про мегаполисы, то в среднем вместо одной станции 4G, нужно три станции 5G. Даже при одинаковой стоимости затраты, как минимум, в 3 раза выше. Плюс оптоволокно для более высокой скорости принципиально другое нужно. Это все затраты. Операторы будут постепенно тратить деньги на строительство сетей. Появление 5G не будет моментальным, потому что дорого. Многие компании в разных странах придумали выгодную вещь: 5G-сети становятся корпоративными сетями. Берем какую-нибудь крупную корпорацию, которой нужно на заводе обеспечить связь. В рамках этого завода обеспечивается 5G-связь, которая автоматизирует процессы, автоматизирует обмен информацией. Это хорошо. Потом они могут интегрироваться в общую сеть, когда она появится.

— Сейчас поступают в продажу устройства с поддержкой 5G. Получается, что на данный момент особой нужды в этих гаджетах для обычного пользователя нет?

— Вопрос очень хороший. Это извечная проблема. Потому что когда появлялся EDGE и появлялись первые телефоны с поддержкой технологии EDGE, в России EDGE не существовал. Эти телефоны покупали как бы на вырост. Сегодня в России продается достаточно большое количество телефонов. Как правило, это флагманы с поддержкой 5G. Внутри России эта поддержка отключена, потому что нет сетей.

Но как только вы выезжаете, например, в Китай, то 5G начинают работать, если у вас есть местная сим-карта. Вы получаете все возможности 5G. Тут вопрос, готовы ли вы платить за это или нет.

Логика рынка сегодня такова, что 5G в устройствах становится опцией по умолчанию: нужна ли она вам или нет. Это как раз массовость должна обеспечивать относительно дешевизну технологий, быстрое ее проникновение. Сегодня просить телефон с 5G не имеет смысла. 5G — это пока бесполезный довесок, который стоит 60, 70, 100 тысяч рублей.

В 2019-м году 5G-модули были еще достаточно дорогими. Сейчас идет быстрое удешевление технологий.

Беседовал Олег Артюков

К публикации подготовил Игорь Буккер