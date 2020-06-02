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Автор Игорь Буккер

Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами

Наука » Полезно знать

Место археологических раскопок Гёбекли-Тепе в Турции уже давно стало мемом как для любителей теории палеоконтакта, так и для тех, кто верит в существование развитых цивилизаций, которые погибли до появления предков современного человека. Как соотнести, что примитивные охотники-собиратели занимались возведением величественных мегалитических сооружений, совершенно не умея ни приручить лошадь, ни запрягать в ярмо быков?

Люди-дикари

В храмовом комплексе Гёбекли-Тепе археологи недавно обнаружили несколько круглых неолитических сооружений, которые состоят из двух Т-образных колонн, окруженных группой несколько меньших по размеру внутренних столбов. Как общество охотников-собирателей смогло осуществить постройку древнейшего из всех известных в мире храмов по точному геометрическому плану?

Неолитическая стоянка Гёбекли-Тепе расположена на вершине известнякового горного хребта в Юго-Восточной Анатолии. Т-образные колонны, на которых вырезаны мистические рисунки животных, абстрактных символов и человеческих рук, расположены в виде гигантских кругов и овалов — каждая структура состоит из двух больших центральных колонн, окруженных меньшими колоннами, обращенными внутрь.

Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе (в переводе с турецкого "Пузатый холм" более соответствует выражению "Пуп Земли") был построен примерно 11 000-12 000 лет назад. Поскольку это произошло за сотни лет до появления каких-либо доказательств одомашнивания сельскохозяйственных животных, это грандиозное каменное сооружение является делом рук и инженерного искусства примитивного общества охотников-собирателей каменного века.

Впечатляющий строительный проект, который был возведен на 6 тысяч лет раньше Стоунхенджа, является, по словам профессора кафедры археологии и древних ближневосточных цивилизаций в Тель-Авивском университете Ави Гофера (Avi Gopher), "отклонением от собирательства и охотничьего образа жизни".

Загадки только множатся

Немецкий археолог Клаус Шмидт (Klaus Schmidt) обнаружил "Пуп Земли", который первоначально сочли капищем или местом отправления религиозного культа, в 1994 году. Данное открытие поставило под сомнение теорию, согласно которой организованная религия появилась только после того, как культуры начали внедрять сельское хозяйство.

В настоящее время раскопана лишь небольшая часть мегалитов. Под грунтом еще скрываются как минимум 15 внушительных объектов, по этой причине о самом месте и об охотниках-собирателях, которые его построили, еще многое остается неизвестным.

Одна из главных загадок состоит в том, как эти разные кругообразно-огороженные участки связаны друг с другом. Использовали их одновременно или один был построен, а затем заброшен и засыпан до того, как был построен следующий?

Исследователи из Тель-Авивского университета использовали компьютерный алгоритм для анализа базовой архитектуры места археологической стоянки. Они обнаружили, что две центральные колонны выровнены точно по центру круговых структур. Более того, когда была проведена воображаемая линия, соединяющая центральные точки трех строений, ученые обнаружили, что это почти идеальный равносторонний треугольник. Таким образом, Гёбекли-Тепе был построен по математически и геометрически точно выверенному архитектурному плану.

"Уже строительство одной из этих структур — довольно большой проект, но все три запланированные вместе означают, что эти люди имели доступ к большому потенциалу рабочей силы и работоспособности", — сказал Гофер в интервью веб-порталу Live Science.

Сама "сложность архитектурного проекта", по мнению авторов исследования, должна была потребовать схемы или чертежа. Получается, что наши древние предки охотники-собиратели разбирались в поэтажном плане здания и могли воспроизвести его в любых размерах, возможно, используя канаты, чтобы установить размеры территории или каждый из столбов на ней.

Наука бессильна объяснить

Ученый Гофер высказал предположение, что сначала проект спланировали в небольшом масштабе, а затем уже на его основе возвели грандиозное мегалитическое сооружение. Следовательно, согласно гипотезе исследователя, некая креативная группа инициировала, планировала и управляла этими проектами. Хотя это не домыслы досужего ума, но всего лишь попытка толкования открывшихся новых фактов.

Некоторые из мегалитов Гёбекли-Тепе, высотой до пяти с половиной метров и весом до 45 тонн, не покрыты ни рисунками, ни надписями, в то время как другие изукрашены впечатляющими изображениями абстрактных символов и реальных животных, таких как:

  • лисы,
  • львы,
  • быки,
  • змеи,
  • насекомые.

В то время как часть археологов утверждает, что естественные изменения в окружающей среде или климате подталкивали общество к развитию сельского хозяйства, другие настаивают, что эти изменения происходили в сознании. Люди меняли свое отношение к окружающему миру, позволившее, вероятно, создать такой комплекс, как Гёбекли-Тепе, а в итоге они смогли перейти к развитию сельского хозяйства.

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