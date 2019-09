США дали советы Гитлеру, как победить Россию

Спустя десять лет после победы над Третьим рейхом гитлеровский фельдмаршал Альберт Кессельринг (Albert Kesselring; 1885 — 1960) в своих мемуарах писал, что "немецкие солдаты изучают историю прошедшей войны, сознавая, что они еще раз будут призваны для защиты Европы". Реваншисты всех мастей на Западе начали проигрывать возможные варианты победы вермахта над Красной армией. Старые облезлые коты передохли, но в "ящики с песком" для маневров продолжают гадить их последыши.

На прошлой неделе в американском военно-аналитическом журнале The National Interest под подписью Дейвида Т. Пайна (David T. Pyne) вышла в свет статья под названием "Как нацистская Германия могла разгромить Россию во время Второй мировой войны" (How Nazi Germany Could Have Crushed Russia During World War II).

Первый совет далек от новизны — вермахту не стоило терять времени на вторжение в Югославию и Грецию. В последних числах апреля 1941 г. Югославия выразила готовность присоединиться к державам Оси (Германия, Италия, Япония), но спустя несколько дней произошел государственный переворот, в результате которого к власти в этой стране пришли политики, больше симпатизировавшие союзникам по антигитлеровской коалиции. Несмотря на обещание новых руководителей Югославии придерживаться избранного курса, но быть нейтральными в военном конфликте, Гитлер усмотрел в произошедшем личное оскорбление и перебросил из Польши и Румынии немецкие танковые дивизии в Югославию и Грецию.

"Это закончилось тем, что запланированное немецкое вторжение в СССР было отложено на пять с половиной крайне важных недель, с 15 мая по 22 июня 1941 года, — отмечает Дейвид Пайн. — В ретроспективе для Гитлера в апреле 1941 года не было военной необходимости вторгаться в Югославию. Он мог всего-навсего послать несколько немецких пехотных дивизий для усиления Албании, чтобы не допустить ее захвата греческими войсками, но он опасался потенциального усиления британского присутствия в Греции, которое могло бы угрожать его южно-европейскому флангу".

Действительно, первоначальной датой начала операции "Барбаросса" значилось 15 мая 1941 года. Это увеличивало шансы вермахта достичь советской столицы до наступления распутицы и морозов. Автор статьи в "Национальном интересе" пишет, что "немцы могли бы захватить Москву к ноябрю 1941 года, хотя и с существенными затратами людских и материальных ресурсов".

Снова на божий свет вытаскивается идейка, тянущаяся с наполеоновских времен: победителями бесславных вояк был "генерал Мороз", а не русский мужик. Однако английский военный историк сэр Бэзил Генри Лиддел Гарт (Basil Henry Liddell Hart), беседовавший с пленными немецкими генералами, приводит показательное свидетельство фельдмаршала Эвальда фон Клейста (Ewald von Kleist) о бойцах Красной армии: "Эти люди с самого начала были первоклассными бойцами, и нашим успехом мы обязаны только большому опыту. Приобретя опыт, они стали первоклассными солдатами. Они сражались яростно, имели потрясающую выносливость и могли обходиться без множества вещей, которые солдаты других армий посчитали бы жизненно необходимыми. Их командиры моментально усвоили уроки первых поражений и в короткий срок стали действовать на удивление эффективно".

Даже удаляясь от военных просчетов Гитлера и немецкого командования, автор "Нацинтереса" ведет пустопорожние разговоры о необходимости освобождения народов Советского Союза "от советского коммунистического гнета" (from Soviet Communist oppression). Декларации по этому поводу были, но де-факто гитлеровская политика на оккупированных территориях разительно отличалась от заявлений. Да и как можно было доверять — по нацистской фразеологии — "недочеловекам" (Untermensch) из Белоруссии и Украины?

"Если бы немцы справедливо обращались с гражданами освобожденных советских территорий и советскими военнопленными", — мучительно терзается Дейвид Пайн, создавая свою альтернативную историю. Не один недоносок жил в надежде славно пожить при нацистах. Не всем это удалось. Просуществовал бы "тысячелетний" Третий рейх больше отпущенных ему 12 лет, таких оптимистов стало бы на порядок меньше.