Человек начал менять ландшафт 4000 лет назад

Люди меняли окружающую среду намного раньше эпохи научно-технической революции. В англоязычном журнале "Популярная Археология" со ссылкой на результаты исследования сказано, что колоссальное преобразование человеком ландшафта — явление далеко не новое. В этом заключается хорошая новость, касательно экологической безопасности, рассчитанной на длительную перспективу.

Памятная тургеневская фраза, вложенная им в уста нигилиста Базарова "Природа не храм, а мастерская, и человек в ней — работник", как видно, давно не является научным открытием или просто откровением. За прошедшие после технической революции десятилетия, наша зеленая планета изменилась до неузнаваемости.

По оценкам исследователей, изучивших глобальное землепользование, которое охватывает временной период от 10 000 до 170 лет назад, показывает, что уже охотники-собиратели, древние земледельцы и скотоводы внесли значительные изменения в ландшафт 4000 лет тому назад. Это намного раньше, чем указывалось в предыдущих научных реконструкциях землепользования.

— Понимание того, как люди взаимодействуют с окружающей средой в долгосрочном прошлом, является одним из лучших способов помочь нам понять, как люди будут справляться с этим в будущем. Мы начинаем не с нуля. Мы начинаем с долгой истории, — подчеркивает Майкл Бартон, соавтор исследования и профессор школы эволюции человека и социальных изменений Университета штата Аризона.

Исследователи ищут подтверждение того, приносили ли действия доисторических людей пользу или наносили ущерб разнообразию форм жизни и как долго они могли обитать в этом районе в течение длительного периода времени или, наоборот, покидать места своего постоянного проживания. Изучение их успехов и неудач в области сохранения экологии позволят нам лучше представить, как добиться положительных изменений, поскольку люди продолжают изменять планету.

Исследование также имеет значение для моделей системы Земли, используемых для прогнозирования будущего воздействия человека на окружающую среду. Точные прогнозы основаны на сравнении настоящего с прошлым — и данные, в настоящее время представляющие прошлое Земли, которые используются для этих моделей, заключают в себе недооценку воздействия человеческого фактора.

Допуская это, авторы исследования намеревались собрать более полные, распространенные в глобальном масштабе данные от тех, кто лучше всех знает прошлое человечества — археологов. Они начали краудсорсинговую (т. е. привлечение широких кругов через Интернет) деятельность под названием проект ArchaeoGLOBE, отправив обширный опросник ученым. 255 региональных респондентов заполнили более 700 опросных листов, в которых предоставлена информация для исследования.

— Многие люди уже давно поняли, что изучение долгосрочных взаимодействий человека и окружающей среды должно включать археологические знания, но наши исследования и набор данных действительно впервые открывают двери для такого рода сотрудничества в глобальном масштабе, — говорит ведущий автор статьи из Пенсильванского университета Лукас Стивенс.

По мнению еще одного соавтора исследования из Университета штата Аризона Николя Готье, "наши совокупные знания рисуют удивительно четкую, согласованную в глобальном масштабе картину".

Эта картина показывает, что смена земледелия и скотоводство затронули более 40% территории Земли еще 4000 лет назад. Непрерывное культивирование было широко распространено на большей части планеты 2000 лет назад, более чем на тысячу лет раньше, чем указывалось в нынешнем наиболее широко упоминаемом исследовании по истории землепользования, известном как History Database of the Global Environment, или сокращенно HYDE.

В рамках проекта ArchaeoGLOBE, археологи сообщили о некоторых регионах больше информации, чем о других. Но, несмотря на отдельные лакуны, исследование помогает ученым расставить приоритеты в сборе данных для изучения землепользования.

Фото превью: businessmir.ch