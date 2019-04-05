Виновник крушения "Боинга" в Эфиопии определен

Согласно предварительным данным расследования крушения пассажирского лайнера Boeing 737 Max в Эфиопии, его пилоты следовали аварийному плану, предоставленному производителем самолета. Однако им не удалось справиться с управлением после того, как машина ушла в штопор. 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился. Погибли 157 человек, включая троих россиян.



Боинг 737 MAX взбунтовался против людей

Как сказала на пресс-конференции в Аддис-Абебе министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес (Dagmawit Moges), пилотам рейса 302 эфиопских авиалиний не удалось вновь восстановить контроль над самолетом. Она не назвала конкретного виновника аварии — систему улучшения характеристик маневренности самолета (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS), но упомянула о "повторяющемся движении носа самолета вниз". По словам министра, ее ведомство рекомендует еще раз надлежащим образом проверить систему управления полетом 737 Max.

Управление гражданской авиации Эфиопии ECAA вознамерилось опубликовать предварительный отчет об аварии "Боинга" 737 Max 8, поскольку это уже вторая авария 737 Max, произошедшая за столь короткий срок — менее чем за пять месяцев. 29 октября прошлого года в Индонезии разбилась машина авиакомпании Airline Lion Air, все 189 пассажиров и члены экипажа погибли. С 13 марта из-за двух подобных несчастных случаев во всем мире запретили полеты всех "Боингов" 737 Max.

Утверждение о том, что пилоты предприняли все необходимые меры, заставляет задуматься, а были ли их действия достаточными, чтобы предотвратить потерю контроля над управлением. Расположенный на крыле датчик угла атаки авиалайнера перестал функционировать из-за возможного столкновения с птицей или другим посторонним предметом, экипаж перешел на ручное управление. Предположительно пилоты отключили систему MCAS, которая начала опускать нос лайнера вниз из-за неверных данных о его положении.

Экспертизы подтвердили, что два внешних датчика угла атаки дали разные показания: 74,5 градуса слева и 15,3 градуса справа. На расшифрованной записи из "черного ящика" явственно слышно, как командир "Боинга" 737 прокричал: "Pull up!" ("Набирай высоту!").

Свою злую шутку, видимо, сыграла система улучшения характеристик маневренности самолета (MCAS), как и во время авиакатастрофы Lion Air 737 Max. Программное обеспечение управления воздушным судном должно автоматически опускать носовую часть самолета под чрезвычайно большим углом атаки, чтобы избежать сваливания. В обоих случаях система, по-видимому, реагировала на ошибочные данные.

Во время крушения самолета Lion Air, экипаж не отключил систему электропитания, как это предписано в инструкции "Боинга", чтобы триммировать высотный рулевой механизм. А система MCAS снова и снова ошибочно принимала контрмеры. Эфиопские пилоты первоначально придерживались предписаний, но потом вовсе потеряли контроль. При отсутствии электропитания они должны были повернуть штурвал машины так, чтобы механически изменить положение руля высоты и таким образом переместить нос самолета вверх. Однако, по-видимому, компьютер в то же время предупреждал о сваливании и у пилотов была причина набирать скорость.

На высокой скорости при малой высоте и особенно в плотном воздушном потоке очень трудно вручную отрегулировать механизм хвостового оперения. Кроме того, один из пилотов, видимо, изо всех сил потянул штурвал рулевого управления, чтобы хотя бы немного переместить в противоположном направлении, установленный на хвосте руль высоты и поддерживать на ней полет. Это помогает понять, почему экипаж снова перешел на электропитание.

После авиакатастрофы Lion Air в авиакомпании "Боинг" неоднократно ссылались на то, что экипаж проводил все необходимые меры, которые были достаточны для восстановления контроля над самолетом. Однако результаты расследования крушения эфиопского лайнера указывают на то, что производитель, возможно, не учел в достаточной степени все имеющиеся факторы, прежде всего высокую скорость.

Производитель самолетов пересматривает программное обеспечение для MCAS и намерен через несколько недель представить его на утверждение в Федеральную авиационную администрацию США (Federal Aviation Administration, FAA). Обновленная версия программы сильно сократит принцип работы системы MCAS. Кроме того, система должна быть оснащена не одним, а двумя датчиками.

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