СМИ рассказали о сходстве крушения "Боингов" в Эфиопии и Индонезии

При установлении технических подробностей авиакатастрофы Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, специалисты обнаружили, что триммер самолета находился в очень необычном положении. Такое же положение было у триммера индонезийского Боинга, который потерпел крушение в октябре 2018 года.

Специалисты отмечают, что по положению триммера можно определить, в каком направлении смотрел нос самолета.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о крушении самолета в Эфиопии. В катастрофе погибли 157 человек. Позднее стало известно, что разбившийся самолет принадлежал новейшей серии Boeing 737 — Max 8. "Правда.Ру" публиковала мнение пилотов и авиационных специалистов, которые заметили множество совпадений между трагедий в Эфиопии и крушением индонезийского авиалайнера. Также "Правда.Ру" публиковала информацию о дефекте новейших самолетов Boeing. По заявлению Bloomberg, Boeing 737 Max могут в любой момент спикировать из-за ошибки в интеллектуальной системе управления.

Фото: AP Photo / Mulugeta Ayene

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