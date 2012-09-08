Скоро мы будем учиться во сне

Известно, что школьники и студенты накануне экзаменов кладут под подушку конспекты, чтобы лучше усвоить материал. И это вовсе не суеверие. Израильские нейрофизиологи выяснили, что наш мозг способен запоминать новую информацию, не только бодрствуя, но и во время сна — допустим, устанавливать ассоциации между определенными запахами и звуками.

Группа исследователей во главе с Анат Арзи из Института наук Вайцмана в городе Реховот провела серию опытов с командой из 28 добровольцев, отличавшихся крепким сном. Когда испытуемые засыпали, им проигрывали один из нескольких звуковых сигналов, после чего подносили к носу палочки с образцами тех или иных запахов. Среди запахов были как приятные — скажем,

аромат шампуня

или дезодоранта,

так и неприятные —

экстракт тухлой рыбы

и гнилого мяса.

Ученые следили за работой мозга своих подопечных при помощи энцефалографа. В тех случаях, когда раздражители будили людей, их "дисквалифицировали" — выводили из команды, так как здесь уже не шла речь о чистоте эксперимента.

Читайте также: Уроки музыки во сне и наяву

Во сне мозг продолжает обрабатывать информацию

Оказалось, что при воздействии раздражителей на мониторах появлялись характерные линии, свидетельствующие о том, что мозг обрабатывает полученную информацию. Кроме того, если испытуемые ощущали неприятные запахи, у них снижалась глубина дыхания, а если приятные — они начинали "принюхиваться".

На следующий день исследователи только "проигрывали" добровольцам звуки, ранее предшествовавшие запахам. Реакция была такая же, как и в случае с запахами: мозг запомнил, чему предшествовал тот или иной звуковой сигнал, наподобие тому как пресловутые собаки Павлова связывали начало кормления с зажиганием лампочки.

Усвоение информации возможно в фазе "медленного сна"

По словам Арзи и ее коллег, подобное запоминание возможно лишь в фазе так называемого медленного сна. Если эксперименты проводились, когда люди пребывали в фазе быстрого сна, никаких ассоциаций между звуками и запахами у них не возникало. Как утверждают ученые, это связано с так называемой "сонной амнезией": мы теряем память о сновидениях, которые посещают нас в данный период. Запомнить то, что нам снилось во время быстрого сна, можно, если нас в этот момент резко разбудить.

"Теперь, понимая, что обучение и усвоение новой информации во время сна возможно, мы желаем понять, как далеко простираются пределы этой способности, а именно — что можно запомнить во время сна, а что нельзя", — говорит Арзи.

Кстати, в свое время практиковался метод обучению иностранным языкам во время сна — людям просто включали запись с голосом преподавателя. Считалось, что обучение эффективно благодаря работе нашего подсознания. Однако большинство специалистов отнеслись к ноу-хау весьма скептически.

Если учебник читать на ночь, она систематизируется во сне

Очевидно, что информацию во время сна можно запомнить, но для этого необходимо не просто класть учебник под подушку и засыпать на нем. Просто, если мы читаем какой-то материал перед экзаменом, то за ночь он лучше укладывается в голове…

Читайте также: Мозг не отличает сон от яви

Также недостаточно проигрывать спящему аудиозаписи или просить кого-то вслух зачитывать вам нужный текст. То есть все это делать можно, но необходимо следить за фазами сна и мозговой активностью. Не исключено, что в дальнейшем появятся специальные технологии, которые будут способствовать реальному запоминанию информации во сне.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.