Какой язык мира самый сложный?

Любимый вопрос изучающих иностранные языки: какой язык самый сложный в мире? Лингвисты считают, что однозначного ответа нет — все зависит от вашего родного языка и ряда других факторов. А вот нейрофизиологи готовы поспорить: по их мнению,

наиболее трудны те языки, которые с трудом воспринимает даже мозг носителя. Например, китайский и арабский.

В ответ на излюбленный вопрос всех, кто сталкивался с изучением иностранного языка — какой же язык на Земле самый сложный? — лингвисты посмеиваются: однозначный ответ дать невозможно. По их мнению, сложности зависят прежде всего от самого изучающего, а именно от того, какое наречие является для него родным. Довольно непростой русский язык не будет столь уж трудным для чеха или украинца, а вот турку или японцу может оказаться не по зубам.

Один из самых сложных - бакский язык

С точки зрения "родственности" одним из самых сложных для изучения называют баскский язык (эускара) — он не связан ни с одной из ныне известных групп языков, живых или мертвых. Перед трудностями освоения эускары все равны. Книга рекордов Гиннесса называет самыми трудными языки

чиппева (наречие индейского народа оджибве в Канаде и США),

(наречие индейского народа оджибве в Канаде и США), хайда (язык индейского народа хайда, живущего на северо-западе Северной Америки),

(язык индейского народа хайда, живущего на северо-западе Северной Америки), табасаранский (на нем говорит один из коренных народов Дагестана),

(на нем говорит один из коренных народов Дагестана), эскимосский

и китайский.

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Самыми трудными с точки зрения письменности считаются

китайский,

японский

и корейский языки.

Они сложны даже для самих носителей. К примеру, в Японии школьное образование длится целых 12 лет, причем половина этого времени отводится всего двум предметам — родному языку и математике. Еще с дошкольного возраста с японскими малышами проводят развивающие занятия, чтобы натренировать их память. Чтобы сдать выпускные экзамены, им нужно выучить порядка 1850 иероглифов, а чтобы понять заметку, напечатанную в газете — около 3 тысяч.

Ученые Института защиты языков в городе Монтерей (США, штат Калифорния) "рассортировали" все преподаваемые языки по степени сложности. Принцип деления был простым и практичным: сколько времени уходит у студентов (преимущественно англоязычных) на то, чтобы достигнуть определенного уровня владения тем или иным языком.

Изучение языков по степени сложности

Легкие

В группу самых легких (опять же, для носителей английского языка) попали

африкаанс,

датский,

голландский,

французский,

гаитянский,

креольский,

итальянский,

норвежский,

португальский,

румынский,

испанский,

суахили

и шведский.

Сложнее

Вторыми по сложности оказались

болгарский,

дари,

фарси (персидский),

немецкий,

новогреческий,

хинди-урду,

индонезийский

и малайский.

Трудные

Еще более сложными американские преподаватели и студенты считают

амхарский,

бенгальский

и бирманский языки,

а также

чешский,

финский,

современный иврит,

венгерский,

лаосский,

непальский,

польский,

русский,

сербо-хорватский,

сингальский,

тайский,

тамильский,

турецкий

и вьетнамский.

Тяжелые

Наиболее тяжелыми для англоговорящих учеников оказались

арабский,

китайский,

японский

и корейский.

Любопытно, что несмотря на родство и очевидное сходство в написании, относящиеся к семитской группе иврит и арабский оказались на разных уровнях сложности. Эта закономерность верна и для носителей обоих языков. Как показало исследование ученых из Университета Хайфы, арабам тексты на родном языке читать сложнее, чем евреям и англичанам (или американцам). Причина проста, но удивительна: мозг обрабатывает знаки графического письма этих языков по-разному.

Функции полушарий мозга и изучение языков

Как известно, функции левого и правого полушария различны. Правое, к примеру, "специализируется" на решении пространственных задач и шаблонной обработке информации, левое же отвечает за распознавание речи и детальную обработку текстовых сообщений. При этом правое полушарие отвечает за интуицию и способно "понимать" метафоры, то есть слова и фразы с завуалированным смыслом, левое же отвечает за осознание только буквального смысла.

Израильские ученые проанализировали активность мозга при чтении и распознавании слов у людей, чьим родным языком был английский,

арабский

или иврит.

Добровольцам предложили два эксперимента. В первом им показывали на экране слова или бессмысленные сочетания букв на родном языке. Испытуемому нужно было определить, имеет ли данное слово смысл, а исследователи регистрировали скорость и точность ответа.

Во втором испытании добровольцам показывали слова одновременно на левой и правой сторонах экрана — то на одной, то на обеих. Таким образом, перед мозгом стояла задача обрабатывать показанные символы левым или правым полушарием по отдельности.

Полученная картина оказалась интересной. Англоговорящие добровольцы и те, чьим родным языком был иврит, легко "читали" слова одним из полушарий независимо от другого. А вот арабам пришлось хуже: при чтении на арабском языке правое полушарие не может функционировать, не используя ресурсы левого. Чтение символов арабской письменности уникальным образом активизирует когнитивные системы мозга, резюмируют ученые. Хотите развить свой ум — учите арабский!

Кстати, ту же закономерность ранее обнаружили для китайского языка по сравнению с английским. При исследовании ученые наблюдали за деятельностью мозга носителей китайского и английского языка соответственно в то время, когда они слушали родную речь. У англоговорящих испытуемых активизировалось только левое полушарие, а у китайцев — оба.

В приведенных данных не уточняется, однако вероятно, что в эксперимента использовался диалект китайского языка, на котором говорят жители острова Тайвань. Его ошибочно называют "мандаринским" хотя этот диалект, на котором разговаривала элита имперского Китая, был утрачен еще в начале ХХ века. В основе современного произношения тайваньского диалекта лежит "бай-хуа" — наречие, являющееся результатом первой экспериментальной попытки правительства создать общекитайский диалект.

Впрочем, дело не в этом. Как и многие другие диалекты Поднебесной, это наречие имеет четыре смысловых тона. Неудивительно, что для его "обработки" мозгу требуется задействовать ресурсы обоих полушарий. При этом, как ни парадоксально, грамматика китайского языка — одна из самых легких в мире: слова там вообще никак не изменяются.

Кстати, по свидетельству англичан-языковедов, их родной язык вовсе не так легок, как принято считать. Английский обрел статус "межнационального" языка во многом благодаря исторической случайности, говорит филолог из Великобритании Филип Сеймур. Особенно трудно осваивается английская грамматика.

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Дети из каких стран легче изучают иностранные языки

Сравнив скорость обучения чтению у детей в 15 странах Европы, Сеймур обнаружил, что наиболее быстрого прогресса достигают дети из стран с романскими языками (Франция, Италия, тогда как читать на языках германской группы (немецкий, английский) значительно сложнее.

Возможно, поэтому в англоговорящих странах больше детей, страдающих дислексией — затрудненным восприятием писаного текста. Сложность их родного языка состоит в том, что одни и те же буквы в разных сочетаниях произносятся по-разному.

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