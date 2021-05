Отчего глаголы такие неправильные?

Кошмар школьников и взрослых, которые изучают иностранные языки, — нерегулярные (или неправильные) глаголы… Ну почему все остальные спрягаются совершенно одинаково, логично и запомнить их легко, а эти — невозможные, непонятные, одно слово — неправильные?

Кто в школе не ломал голову над тем, отчего английский инфинитив to be (быть, являться) в настоящем времени звучит как is (притом во множественном числе почему-то are), в обычном прошедшем времени (Past Simple или Past Indefinite) превращается в was, а в так называемом перфектном — в been? Формы, совершенно непохожие одна на другую, — и таких, к огорчению учащихся, в английском языке почти триста.

Неправильные глаголы есть не только в английском, но в большинстве германских языков

К слову сказать, подобная картина наблюдается не только в английском, а в большинстве германских языков.

В немецком около двухсот неправильных глаголов. Тем, кто захотел прослыть интеллектуалом и выучить латынь, этих ужасных глаголов придется зазубривать почти тысячу.

Не намного легче придется и поклонникам итальянского: в этом языке неправильных глаголов более четырехсот.

Во французском и испанском их поменьше — 81 и 46 соответственно. Неправильные глаголы есть

и в каталонском диалекте испанского (который ныне претендует на звание отдельного языка),

и в португальском языке,

и в румынском,

и в новогреческом.

На неправильные глаголы жалуются даже сами носители языка: эти вредные словоформы плохо запоминаются, заставляя делать орфографические ошибки в диктантах и письмах. И всех занимает вопрос: откуда эти глаголы, такие "неправильные", взялись? И почему веками сохраняются в языке, не "подделываясь" под общие правила?

Как появились неправильные глаголы?

Пристальным изучением этого вопроса занялись ученые из Оксфордского университета в Великобритании. Они не поленились свести все неправильные глаголы из 80 романских языков в единую базу. В течение четырех лет профессор Мартин Мэйден и его коллеги с факультета средневековых и современных языков анализировали, как образовались нерегулярные глаголы и что помогло им выжить.

Неправильные глаголы — исторические пережитки

Неправильные глаголы — сохранившиеся в структуре языка следы исторического прошлого. К такому выводу пришли исследователи. К примеру, в английском языке глаголы, которые спрягаются иначе, чем остальные, — осколки староанглийского. Дело в том, что язык Британии VI-XI веков сильно отличался от привычного нам современного английского. Тогда эту территорию населяли осевшие потомки германских завоевателей, а также местные бриты и кельты и потомки смешанных браков трех этих народов.

Однако в 1066 году престол Англии захватил Вильгельм Завоеватель, потомок норманнов — офранцузившихся викингов. Он начал насаждать коренным жителям франкоподобный норманнский язык, куда более простой, чем староанглийский. Вильгельм сделал свое родное норманнское наречие официальным языком и приказал составлять все документы лишь на нем.

Из-за его вмешательства английский язык в течение нескольких последующих веков существенно упростился. Однако знатные люди еще долгое время брезговали изъясняться на столь упрощенном наречии, называя его "языком простолюдинов" и сохраняя верность староанглийскому. Они-то и сберегли для нас множество непривычных уху и глазу глагольных форм времен Беовульфа… Остается лишь представить английский язык, состоящий сплошь из неправильных глаголов, и поблагодарить норманнов!

Неправильные глаголы часто насаждались искусственно

Так история оставляла свой след в языке. Но ученые обнаружили и обратный механизм образования нерегулярных форм: "неправильность" становится настолько привычной, что ее начинают применять и к другим глаголам. Изучавшие какой-нибудь из европейских языков могут вспомнить целые группы неправильных глаголов, спрягающихся похожим образом.

К примеру, в разных формах французского глагола mourir (умирать) ou заменяется на eu: je meurs - "я умираю", но nous mourons - "мы умираем". На ранних стадиях развития языка происходили изменения, и разные формы глагола остались в современном французском в различных видах. Однако позже эта, казалось бы, нелогичная схема спряжения закрепилась и стала использоваться с другими глаголами, не имеющими подобного "исторического прошлого". Так произошло с глаголом aller ("идти"): "я иду" — je vais, но "мы идем" — nous allons.

Любопытный факт: эти "альтернативно спрягаемые" глаголы называют неправильными только в русском языке. В английском они — сухо, без эмоций — "нерегулярные", а в немецком и вовсе "сильные".

Но, как бы их ни называли, неправильные глаголы дали оксфордским ученым обильную пищу для размышлений.

"Некоторыми разновидностями романских языков лингвисты просто пренебрегают, — например, румынским языком или диалектом французского, на котором говорят на атлантическом побережье Канады. А между тем они представляют огромный научный интерес", — утверждают профессор Мэйден и его коллеги.

По результатам нынешних открытий они написали целую книгу, которая была опубликована в 2012 году.

