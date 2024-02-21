Цесарка с зелёным пюре или запечённая скумбрия: приготовьте лёгкое и питательное блюдо на ужин

Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу. Но не обязательно кому-то что-то отдавать, если ужин будет лёгким и полезным.
Инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова подготовила для Pravda.Ru подборку простых блюд, которые можно съесть вечером, не боясь набрать лишние килограммы.
Обратите внимание: согласно биоритмам, ужин следует закончить до 18:00-18:30. Потом активность желудка падает, переваривание любой пищи затруднено. Ночью, пока вы спите, ваш желудочно-кишечный тракт будет не отдыхать, а работать, затрачивать энергию. Поэтому утром вы рискуете встать разбитым и уставшим.
Отварите мясо до готовности. Оно будет подаваться вместе с пюре из кабачка. Чтобы приготовить такое пюре, потушите кабачок, добавьте к нему шпинат, петрушку и соус песто (базилик, кедровые орешки, сыр пармезан, чеснок, соль, оливковое масло), а затем измельчите блендером.
Нарежьте соломкой огурец и редис, добавьте к ним измельчённые стебли сельдерея. Сельдерей даст приятную свежесть и лёгкость этому салату. А горечь редиса способствует улучшению пищеварения. Салат можно заправить маслом и слегка сбрызнуть лимоном.
Скумбрия — один из самых жирных видов рыб, поэтому не терпит жарки. Вместо полезных ненасыщенных жирных кислот Омега-3, 6, 9 вы рискуете проглотить трансжиры. То есть жиры, которые изменили свою химическую конфигурацию при нагревании и проявляют себя как продукты воспаления.
Тушку скумбрии после разморозки и чистки лучше замариновать на 1-2 часа в соке лимона. Это приглушит излишний рыбный запах.
Заверните скумбрию в 2-3 слоя фольги или используйте силиконовый конверт, запекайте в течение 60-80 минут при 150-160 С. Так вы сохраните максимальную пользу продукта.
Нарежьте батат, дайкон, огурец и солёный огурец соломкой, добавьте специи. При этом дополнительно солить салат не нужно. Добавьте масло и гранатовые зёрна. Всё тщательно перемешайте. Такой салат идеально подходит к запечённой рыбе.
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