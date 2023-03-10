Стоит ли заезжать на последний этаж?

2:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь идет о покупке квартиры, большинство людей стараются избегать верхних этажей, как чумы, если только речь не идет о новом современном недостроенном здании. Это похоже на вход в заднюю часть цирка и низведение себя до статуса недочеловека. Но действительно ли так страшно оказаться прямо под крышей девяти- или даже 20-этажного панельного дома?

Начнем с преимуществ.

Нигде больше не открывается такой захватывающий вид, как с последнего этажа. Особенно хорошо наблюдать красивые закаты и рассветы. Отсутствие соседей над вами также ценится, особенно теми, у кого в квартире живут дети. К тишине и покою придется привыкнуть.

Вас не будет беспокоить шум транспорта или крики пьяных незнакомцев.

Вам не придется иметь дело с наркоманами или пьющими подростками в доме; только вы и ваши соседи.

Воздух там намного чище, без автомобильных выхлопов и вонючих мусорных баков. Он освежает!

Вам не придется беспокоиться о брошенных на голову окурках или капающем белье.

Вы также будете избавлены от самого страшного кошмара — затопления канализации.

Кроме того, вам всегда будет теплее, так как отопление в многоэтажных квартирах идет сверху.

Вот, собственно, и все преимущества.

Теперь перейдем к недостаткам

Лифт может доставить немало хлопот, особенно для людей с ограниченными возможностями, детей или пожилых людей. Когда лифт перестает работать, страдают все жители здания, но особенно неудобства испытывают те, кто находится на верхнем этаже.

К сожалению, если вы не можете затопить соседей, это не значит, что потолок не протекает. Крыша все равно может протекать, и вам, возможно, придется оплатить счет за ремонт. Нередко работники жилищно-коммунальных служб не хотят устранять такие неполадки.

Вот, пожалуй, и все минусы. Хотя…

На самом деле, есть и другие. Если вы живете на последнем этаже и имеете доступ к крыше или техническому этажу, вы можете превратить его в просторную кладовку. Некоторые творческие личности даже превращают технический этаж в настоящую квартиру.

У вас будет фантастическая зона для отдыха, принятия солнечных ванн и наблюдения за звездами. Пара кресел и небольшой журнальный столик на крыше могут превратить простую чашку кофе с партнером в романтический вечер.

А если вы творческий человек, то жизнь под крышей может вас вдохновить. Там вы почувствуете себя ближе к ангелам.

Конечно, все это не относится к роскошным пентхаусам, которые все чаще встречаются в новых многоквартирных домах.