Пайщики ПК "Бест Вей" защищаются от правоохранительных органов

124 жалобы пайщиков поданы на незаконные действия органов следствия; более 100 жалоб пайщиков поступило на арест их квартир — по данным Совета потребительского кооператива "Бест Вей" на 11 ноября с. г. Как сообщил Pravda.Ru председатель Совета кооператива Сергей Крючек, количество жалоб увеличивается.

"Пайщики активно участвуют в защите своего кооператива и их усилия серьезно дополняют работу, которая ведется Советом кооператива и адвокатами", — говорит он.

Пайщики ПК "Бест Вей" опубликовали в официальном канале ютуб-канале кооператива коллективное обращение в защиту кооператива. Они выражают протест против фактической блокировки работы кооператива следственными органами, в том числе ареста счетов кооператива с паевыми средствами, а также ареста недвижимости, как находящейся в собственности кооператива, так и перешедшей в собственность пайщиков.

Это не первое обращение в защиту кооператива. Ранее пайщики кооператива создавали петиции в его защиту, которые набрали в общей сложности почти 38 тыс. голосов. По информации Совета кооператива, поданы также сотни коллективных и тысячи индивидуальных обращений в органы власти.

"Я пайщик кооператива с 2016 года, — говорит Евгений Иорданиди из Санкт-Петербурга, — С помощью кооператива приобрел квартиру — небольшую, однокомнатную в районе Парнас. Внес 2 миллиона рублей первоначальный взнос, кооператив добавил 4 миллиона — в рассрочку на 10 лет, под 0%, я продолжаю рассчитываться с кооперативом. Кооператив — единственное спасение для большинства населения страны. Это народная, законная организация, это законно и полезно и для людей, и для страны. Пострадавших от действий следствия — не десятки, а сотни тысяч: это пайщики и члены их семей. И для страны это ущерб, так как государство в непростое для него время недополучает миллионы рублей налогов. Мы верим и надеемся, что решение будет в нашу пользу — сколько бы разбирательство не продолжалось".

"Мы заложники некоей ситуации, некоего уголовного дела, которое сейчас расследуется, — говорит пайщик из Москвы Татьяна Богданова. — Я пайщик кооператива с 2019 года. Для нас с супругом это была единственная возможность купить жилье, так как я была в декрете, и ипотека нам была не доступна. Благодаря кооперативу наша маленькая мечта сбылась — квартира была приобретена, мы очень довольны. В рамках планирования расширения семьи мы задумались о покупке второй квартиры. Внесли за нее первоначальный взнос более 5 млн рублей. Я продолжаю вносить паевые взносы — несмотря на то, что счета арестованы. Нынешняя ситуация, в которой оказался кооператив, мешает пайщикам реализовать право на жилье, право на кооперацию. Мы не понимаем, что происходит. Мы хотим добиться справедливости. Мы хотим, чтобы нам объяснили, на каком основании арестовываются счета на недвижимость, которая даже передана третьим лицам. Я хочу, чтобы кооператив жил, чтобы он процветал".

"За шесть лет кооператив приобрел нашей семье две квартиры в городе Чебоксары, — говорит пайщица Надежда Алексеева. — За первую квартиру мы уже рассчитались, за вторую квартиру платим по графику уже два года. Надеюсь, что этот беспредел закончится и наш кооператив начнет работать в штатном режиме. Я считаю, что "Бест Вей" стал конкурентом ипотечных программ крупных коммерческих банков и его решили убрать с рынка недвижимости".

Аресты счетов и имущества следствием, по словам адвокатов кооператива, связаны с тем, что следствие пытается связать кооператив с одной из финансовых компаний, к которой предъявлены претензии ее инвесторами — хотя к этой компании есть собственные активы, активы имеются также у ее учредителей. Кроме того, объем ущерба, фигурирующий в уголовном деле, всего 9 млн рублей, таким образом, арест активов кооператива на сумму в общей сложности более 15 млрд рублей кричаще несоразмерен.

Адвокат Адвокатской палаты города Москвы, представляющий интересы кооператива по хозяйственно-правовым вопросам, Евгения Голец рассказала Pravda.Ru, что первый арест счета кооператива произошел еще в марте: решение было принято по ходатайству следствия Приморским районным судом без участия представителей кооператива.

"Мы оспорили арест, и 15 июля Приморский районный суд принял решение арест снять, — говорит она. — Следствие подало апелляцию на это решение в Санкт-Петербургский городской суд — и проиграло. Но еще до получения решения по своей же апелляции вышло в Приморский районный суд с аналогичным ходатайством и вновь без уведомления представителей кооператива — 2 августа оно было удовлетворено. 14 октября Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга об аресте счета кооператива от 2 августа — и направил его на новое рассмотрение, которое должно состояться в ближайшее время".

"Однако следствие, не дожидаясь рассмотрения, повторило свой прежний маневр, — подчеркивает Сергей Крючек. — 3 ноября оно подало новое ходатайство об аресте счета в Сбербанке в Приморский районный суд, и на этот раз "уведомило": руководитель следственной группы прислала уведомление за девять минут до начала заседания!"

При этом, по его словам, "само судебное заседание в Приморском районном суде Санкт-Петербурга было назначено на 18 часов 20 минут, а этот суд в понедельник-четверг работает до 18 часов — то есть у наших представителей не было даже теоретической возможности попасть в зал суда. Вот так действует следствие. Мы подали исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга на систематические действия следствия, направленные на блокирование законной деятельности юридического лица".

Арест счетов блокирует налоговые выплаты, подчеркивает Крючек.

"Невыплата налогов чревата и уголовной ответственностью, и тем, что государство недополучит деньги, столь необходимые в сегодняшней ситуации, когда все ресурсы должны быть направлены для победы в СВО — а кооператив платит 15 млн рублей в квартал, 60 млн рублей в год, это не шутки!"

"Кооператив также оспаривает наложенный в мае по ходатайству следствия Смольнинским районным судом арест квартир на общую сумму 12 млрд рублей", — подчеркивает адвокат Евгения Голец. По ее словам, 30 августа Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил апелляционную жалобу и снял арест с квартир. Однако следствие и Росреестр не выполнили решение суда:

"30 сентября следствие вновь без участия представителей кооператива добилось ареста квартир. На это решение вновь подана апелляционная жалоба, ее рассмотрение состоится в ближайшее время".

По словам адвоката Евгении Голец, отдельные пайщики со всей России также подают жалобы на снятие ареста со своих квартир — несколько таких судов уже выиграно. Например, 17 августа вступило в законную силу решение Набережночелнинского горсуда Республики Татарстан об освобождении от ареста квартиры пайщика. 15 августа аналогичное дело было выиграно пайщиком из Екатеринбурга.