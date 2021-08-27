Роман Василенко: развитие кооперации нуждается в большем внимании со стороны законодателей

Председатель Совета Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни доктор экономических наук Роман Василенко считает, что кооперация в сфере недвижимости позволяет в складчину с помощью беспроцентных средств решать жилищную проблему наиболее социально не защищенных групп граждан.

— Роман Викторович, каковы масштабы работы кооператива?

— Кооператив "Бест Вей" существует с 2014 года, у нас более 16 тыс. пайщиков, в их интересах приобретено более 2150 объектов недвижимости. Более 130 пайщиков полностью рассчиталось с кооперативом и приобрело недвижимость в собственность. При этом у нас немало пайщиков, приобретших с помощью кооператива второй и даже третий объект недвижимости.

По аналогии российского ПК "Бест Вей" созданы кооперативы в Казахстане и Киргизии, есть проекты открытия кооперативов еще в нескольких странах — как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Российский ПК "Бест Вей" работает во всех федеральных округах. Кооператив довольно быстро растёт, потому что модель покупки недвижимости в складчину на беспроцентной основе очень привлекательна. Тем более учитывая, что в стране усилилась инфляция, процентные ставки растут.

— Увеличивается и стоимость недвижимости.

— Совершенно верно. Это ещё один важный фактор привлекательности кооператива.

Объект недвижимости приобретается для пайщика кооперативом по одной цене, но в момент, когда он переходит в собственность пайщика, он стоит гораздо дороже. Однако пайщик выплачивает свой пай, который не зависит от изменения стоимости недвижимости на рынке!

Он получает в кооперативе справку о погашении пая и на её основании в Росреестре оформляет право собственности на недвижимость.

— А насколько велика в кооперативе переплата за недвижимость?

— Переплата в ПК "Бест Вей" зачастую ниже, чем где бы то ни было. Переплата связана с небольшими ежемесячными членскими взносами. Она может быть, кстати, сокращена, если пайщик рассчитывается за объект недвижимости раньше. Кроме того, она связана с оплатой юридической проверки и независимой оценки объекта недвижимости. И, наконец, она связана с уплатой налогов и госпошлин — их уплачивает сам пайщик. При этом налоги на приобретённые кооперативом объекты установлены не во всех субъектах федерации. Там, где есть налоговые льготы, переплата самая низкая.

— С какими объектами недвижимости вы работаете?

— Мы приобретаем в интересах пайщика квартиры, апартаменты и машиноместа. Причём все эти объекты покупаются на вторичном рынке недвижимости — это наиболее безопасно.

Особенность работы кооператива состоит в том, что он создаёт условия для приобретения недвижимости социально не защищенными группами сограждан.

Если, скажем, у молодой семьи нет средств, для того чтобы внести первоначальный взнос на приобретение недвижимости "здесь и сейчас", она может постепенно откладывать средства на первоначальный взнос 35% от стоимости недвижимости для её покупки в кооперативе, дождаться своей очереди на покупку недвижимости, подобрать оптимальный объект недвижимости и приобрести его с помощью кооператива в рассрочку, постепенно возвращая кооперативу средства, предоставленные из его паевого фонда, без процентов.

Покупка квартиры с помощью кооператива доступна юношам и девушкам — даже школьникам: в кооператив можно вступить с 16 лет! Постепенно накапливать средства на первоначальный взнос и уже во время учебы в вузе с помощью кооператива приобрести недвижимость.

Ещё одна малообеспеченная категория, при этом нуждающаяся в комфортабельном жилье, — пенсионеры. Пожилой человек, имеющий только пенсионные доходы, может постепенно накопить средства на первоначальный взнос в кооперативе, приобрести с помощью кооператива недвижимость и постепенно расплатиться за неё. Жить в ней самому и оставить в наследство детям и внукам.

То есть главное достоинство кооперативной программы покупки недвижимости — максимально низкий финансовый порог вхождения в неё гражданина: вступить в неё можно при самом невысоком уровне доходов.

Да, приобретение квартиры произойдёт не быстро, но зато при участии кооператива, который поможет аккумулировать средства, провести юридическую проверку и независимую оценку недвижимости, предоставит средства из паевого фонда на беспроцентной основе. Это обеспечивает посильные возвратные платежи.

Кооперативная программа недвижимости — социальная программа, делающая приобретение недвижимости доступным фактически для всех.

— Каких решений вы ждёте от Думы нового созыва в отношении кооперации?

— Детализации норм законодательства в части государственной поддержки кооперации, в частности, установления на всей территории страны налоговых льгот для потребительских кооперативов. Эти меры позволили бы кооперации в сфере недвижимости развиваться более активно.