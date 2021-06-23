Роман Василенко: наш кооператив предоставляет уникальные возможности для граждан и юридических лиц

Председатель совета Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей", доктор экономических наук Роман Василенко рассказывает о том, как развивается кооператив в 2021 году и каким видит его развитие в будущем.

— Роман Викторович, насколько успешна деятельность кооператива в этом году?

— Кооператив существует с 2014 года, и, судя по показателям за первые полгода и трендам, которые мы видим, 2021 год может стать одним из самых успешных в его истории. За почти полгода мы видим рост основных показателей деятельности кооператива: число пайщиков выросло с начала года почти на 3 тыс., количество приобретенных для них объектов недвижимости — более чем на 500. Очередь пайщиков на приобретение недвижимости неуклонно сокращается.

Это, с одной стороны, связано с экономической ситуацией в стране. 2021 год становится годом восстановления экономики после пандемийного и карантинного 2020-го. Одновременно мы видим ускорение инфляции — общемировой постпандемийный процесс, сказывающийся в том числе и на российском рынке: он порождает рост цен, включая и рынок недвижимости. И рост процентных ставок на заемные средства.

Все больше граждан, которые откладывали покупку жилья на будущее, стремится решить жилищную проблему "здесь и сейчас", пока цены на объекты недвижимости не выросли еще сильнее. И все больше граждан стремится решить жилищную проблему с помощью кооператива, предоставляющего паевые средства без процентов, с минимальной переплатой, связанной прежде всего с членскими взносами и оплатой налогов.

Кроме того, для вступления в кооператив необходим только паспорт. Мы не проверяем финансовую состоятельность пайщика. Если пайщик в силу тех или иных причин теряет финансовую состоятельность и не может расплачиваться за объект недвижимости, он выходит из кооператива и в соответствии с законом в двухмесячный срок получает все внесенные им паевые средства. То есть практически ничем не рискует: либо он приобретает, рассчитавшись с кооперативом, квартиру в собственность, либо, если у него резко ухудшается финансовая ситуация или меняются планы, он получает назад внесенные им паевые средства (членские взносы, оплата юридической экспертизы и независимой оценки, разумеется, не возвращаются).

Кооператив дает возможность приобрести недвижимость представителям социально незащищенных слоев населения: студентам, не имеющим значительных официальных источников дохода; выпускникам учебных заведений, только начавшим свою трудовую биографию; тем, у кого низкий официальный доход или вообще нет официальной работы.

На рост нашего кооператива повлияло и увеличение юридических возможностей "Бест Вей". Это и появление новых категорий пайщиков — пайщиков — юридических лиц, и расширение круга объектов недвижимости: с этого года мы приобретаем для наших пайщиков не только квартиры, но и апартаменты, а также машино-места. Кроме того, мы начали программу помощи в покупке автомобилей.

— Как расширилась география работы кооператива?

— За более чем семь лет работы кооператива, за редким исключением, не осталось практически ни одного субъекта Федерации, где мы не приобретали бы недвижимость для наших пайщиков. В этом году география работы кооператива была очень широкой. Помимо Санкт-Петербурга, в котором зарегистрирован кооператив, на северо-западе страны, мы работали в Москве и Московской области, в Крыму, регионах Дальнего Востока, Сибири, Поволжья и других.

"Бест Вей" — один из самых больших кооперативов в стране, работающих в сфере недвижимости и потребительских кооперативов вообще. И кооператив надежный и безопасный для пайщиков. Все объекты недвижимости, которые мы приобретаем, тщательно проверяются юристами и независимыми оценщиками. Не было ни одного случая приобретения объекта со спорным статусом.

Одна из гарантий надежности ПК "Бест Вей" — систематический анализ его деятельности одной из ведущих аудиторских компаний.

Проверка проходит ежегодно, в отдельных случаях мы просим проанализировать деятельность кооператива за полгода.

При этом деятельность кооператива максимально прозрачна для пайщиков.

Они видят движение очереди в реальном времени в своем электронном личном кабинете, там же отражаются все платежи.

Таким образом, наш кооператив предоставляет пайщикам уникальные возможности, которые в большинстве случаев не могут предоставить другие институты рынка недвижимости и другие кооперативы. Это главная причина быстрого роста числа пайщиков, количества объектов недвижимости. Уверен, что рост продолжится.