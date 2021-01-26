Евгений Чайчук: все меньше россиян откладывает покупку квартиры на потом

Член правления жилищного кооператива "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук — о том, как кооператив развивался в прошедшем году и каковы планы на год наступивший.
— Евгений Олегович, как развивался кооператив в непростом 2020 году?
— Как известно, кризисные ситуации — это не только трудности, но и новые возможности. Конечно, мы столкнулись со сложностями: оформление многих сделок по приобретению квартир в период карантина замедлилось из-за того, что в некоторых регионах почти не работали МФЦ, удлинились также сроки регистрации документов в Росреестре.
Но при этом рост пайщиков кооператива не уменьшился, потому что больше людей перестало откладывать покупку квартиры на потом. Рост числа пайщиков в трудном для рынка недвижимости 2020 году свидетельствует о том, что кооператив явился для многих семей антикризисным решением.
Многие из тех, кто раньше подбирал варианты с покупкой квартиры, например, молодые люди, молодые семьи, поняли для себя, что нельзя откладывать решение квартирного вопроса. И при этом следует решать его оптимальным для семейного бюджета способом.
Дешевле, чем купить квартиру с помощью кооператива, можно лишь за свой счет. Как известно, кооператив предоставляет средства на беспроцентной основе. Разница с покупкой за свой счет связана исключительно с оплатой небольших членских и целевых взносов в кооператив. Но и эту сумму вы можете уменьшить, если вернете паевые средства, предоставленные кооперативом, в срок меньше 10 лет, на которые они предоставляются кооперативом. Помощь кооператива в приобретении квартиры — это предоставление средств в рассрочку на 10 лет. От 35 до 50% средств за квартиру пайщик вносит сам, а от 65 до 50% — кооператив.
За прошедший год мы увидели приток молодых пайщиков — их процент в нашем кооперативе вырос до 20, а также приток людей в возрасте — они составляют 7% наших пайщиков. Первые часто не располагают достаточными доходами и не подходят по тем или иным требованиям: стаж работы на одном месте, достаточно высокий официальный доход, хорошая кредитная история и другие. Вторым зачастую вообще сложно рассчитывать на кого-то, кроме себя, в силу возраста.
Для всех них кооператив становится оптимальным решением, поскольку у нас нет ограничений по возрасту: пайщиком кооператива можно стать с 16 лет, верхняя возрастная граница не определена, так как пай в кооперативе наследуется. Кооператив не интересуют официальный доход и кредитная история. Членство в кооперативе оформляется по одному документу — паспорту гражданина России или загранпаспорту.
Для кооператива важны готовность, решимость пайщика приобрести квартиру в собственность с его помощью. Какие финансовые ресурсы будет для этого использовать пайщик: свои доходы из разных источников, сбережения, материнский капитал, для кооператива не имеет значения. Это риски пайщика.
Квартира для пайщика первоначально находится в собственности кооператива, при этом кооператив соглашается на покупку квартир:
Таким образом, риски для кооператива исключены.
Вернуть внесенные кооперативом паевые средства при покупке квартиры для пайщика нужно максимум за 10 лет. Чем скорее пайщик вернет кооперативу пай, тем лучше и для него самого, и для кооператива. Для него самого лучше потому, что квартира быстрее перейдет в его собственность. А для кооператива потому, что ЖК быстрее получит возвратные платежи, за счет которых сможет приобрести квартиру другому пайщику. Никаких комиссий за досрочное погашение в кооперативе нет.
Если финансовое положение пайщика временно ухудшилось, кооператив предоставляет отсрочку. Если же ухудшение финансового положения пайщика долговременное и он не может погасить пай, он выходит из кооператива. При этом в течение двух месяцев он получает в полном объеме все внесенные им паевые средства — важное подспорье при сложном материальном положении. Материнский капитал возвращается в Пенсионный фонд. Таким образом, наш бывший пайщик может вновь заняться решением квартирного вопроса, когда выберется из финансовых трудностей.
— Каким вам видится развитие кооператива в наступившем году?
— Кооператив существует шесть лет — с 2014 года, и каждый год он увеличивает и число пайщиков, и количество приобретенных в их интересах квартир. В прошлом году мы преодолели важную отметку в 10 тыс. пайщиков.
Нет никаких сомнений, что рост продолжится и в наступившем году. Тем более что в российской экономике ожидается экономический рост: его прогнозируют и Минэкономразвития, и независимые аналитики. Следовательно, мы увидим рост рынка недвижимости, а значит, и новый всплеск интереса к жилищной кооперации.
Наш кооператив создает уникальные возможности для приобретения квартиры. Доступность условий участия в кооперативе для людей разного социального положения и достатка, прозрачность механизма его деятельности — основа поступательного роста числа пайщиков кооператива и покупок квартир для пайщиков и в 2021 году, и в последующие годы.
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