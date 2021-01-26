Евгений Чайчук: все меньше россиян откладывает покупку квартиры на потом

Член правления жилищного кооператива "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук — о том, как кооператив развивался в прошедшем году и каковы планы на год наступивший.

— Евгений Олегович, как развивался кооператив в непростом 2020 году?

— Как известно, кризисные ситуации — это не только трудности, но и новые возможности. Конечно, мы столкнулись со сложностями: оформление многих сделок по приобретению квартир в период карантина замедлилось из-за того, что в некоторых регионах почти не работали МФЦ, удлинились также сроки регистрации документов в Росреестре.

Но при этом рост пайщиков кооператива не уменьшился, потому что больше людей перестало откладывать покупку квартиры на потом. Рост числа пайщиков в трудном для рынка недвижимости 2020 году свидетельствует о том, что кооператив явился для многих семей антикризисным решением.

Многие из тех, кто раньше подбирал варианты с покупкой квартиры, например, молодые люди, молодые семьи, поняли для себя, что нельзя откладывать решение квартирного вопроса. И при этом следует решать его оптимальным для семейного бюджета способом.

Дешевле, чем купить квартиру с помощью кооператива, можно лишь за свой счет. Как известно, кооператив предоставляет средства на беспроцентной основе. Разница с покупкой за свой счет связана исключительно с оплатой небольших членских и целевых взносов в кооператив. Но и эту сумму вы можете уменьшить, если вернете паевые средства, предоставленные кооперативом, в срок меньше 10 лет, на которые они предоставляются кооперативом. Помощь кооператива в приобретении квартиры — это предоставление средств в рассрочку на 10 лет. От 35 до 50% средств за квартиру пайщик вносит сам, а от 65 до 50% — кооператив.

За прошедший год мы увидели приток молодых пайщиков — их процент в нашем кооперативе вырос до 20, а также приток людей в возрасте — они составляют 7% наших пайщиков. Первые часто не располагают достаточными доходами и не подходят по тем или иным требованиям: стаж работы на одном месте, достаточно высокий официальный доход, хорошая кредитная история и другие. Вторым зачастую вообще сложно рассчитывать на кого-то, кроме себя, в силу возраста.

Для всех них кооператив становится оптимальным решением, поскольку у нас нет ограничений по возрасту: пайщиком кооператива можно стать с 16 лет, верхняя возрастная граница не определена, так как пай в кооперативе наследуется. Кооператив не интересуют официальный доход и кредитная история. Членство в кооперативе оформляется по одному документу — паспорту гражданина России или загранпаспорту.

Для кооператива важны готовность, решимость пайщика приобрести квартиру в собственность с его помощью. Какие финансовые ресурсы будет для этого использовать пайщик: свои доходы из разных источников, сбережения, материнский капитал, для кооператива не имеет значения. Это риски пайщика.

Квартира для пайщика первоначально находится в собственности кооператива, при этом кооператив соглашается на покупку квартир:

во-первых, только на вторичном рынке,

во-вторых, квартир, проверенных юристами и оцененных независимыми оценщиками.

Таким образом, риски для кооператива исключены.

Вернуть внесенные кооперативом паевые средства при покупке квартиры для пайщика нужно максимум за 10 лет. Чем скорее пайщик вернет кооперативу пай, тем лучше и для него самого, и для кооператива. Для него самого лучше потому, что квартира быстрее перейдет в его собственность. А для кооператива потому, что ЖК быстрее получит возвратные платежи, за счет которых сможет приобрести квартиру другому пайщику. Никаких комиссий за досрочное погашение в кооперативе нет.

Если финансовое положение пайщика временно ухудшилось, кооператив предоставляет отсрочку. Если же ухудшение финансового положения пайщика долговременное и он не может погасить пай, он выходит из кооператива. При этом в течение двух месяцев он получает в полном объеме все внесенные им паевые средства — важное подспорье при сложном материальном положении. Материнский капитал возвращается в Пенсионный фонд. Таким образом, наш бывший пайщик может вновь заняться решением квартирного вопроса, когда выберется из финансовых трудностей.

— Каким вам видится развитие кооператива в наступившем году?

— Кооператив существует шесть лет — с 2014 года, и каждый год он увеличивает и число пайщиков, и количество приобретенных в их интересах квартир. В прошлом году мы преодолели важную отметку в 10 тыс. пайщиков.

Нет никаких сомнений, что рост продолжится и в наступившем году. Тем более что в российской экономике ожидается экономический рост: его прогнозируют и Минэкономразвития, и независимые аналитики. Следовательно, мы увидим рост рынка недвижимости, а значит, и новый всплеск интереса к жилищной кооперации.

Наш кооператив создает уникальные возможности для приобретения квартиры. Доступность условий участия в кооперативе для людей разного социального положения и достатка, прозрачность механизма его деятельности — основа поступательного роста числа пайщиков кооператива и покупок квартир для пайщиков и в 2021 году, и в последующие годы.