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Автор Ксения Семенова

Четыре бытовые странности, которые можно встретить только в Америке

Недвижимость

Дома, которые можно встретить в США, значительно отличаются конструкцией от привычных нам строений. Порой отличия такие странные, что переехавшие туда наши соотечественники еще долгое время пытаются привыкнуть к условиям американской жизни. Например, там не принято вешать люстры, а также есть некоторые нюансы с сантехникой. Предлагаем посмотреть на четыре самые распространенные бытовые странности, которые можно встретить только в Америке.

Центральное отопление или его отсутствие

Американцам довелось первым узнать все прелести центрального отопления. Но на текущий момент это не то чтобы редкость, а скорее роскошь. По большей части жилые помещения отапливаются от одной общей котельной, в тот момент как частный сектор применяет иные методы обогрева своих домов:

  • сплит-системы;
  • камины — наверное, самый распространенный способ отопления, так как почти в каждом американском доме он есть;
  • котлы, в основном, твердотопливные;
  • газовые воздухонагреватели и другое.

Нет прихожей в частных домах

Львиная доля коттеджей в Штатах двухэтажные, а площадь помещений превышает 80 квадратных метров. Но вместе с такой достаточно просторной площадью, прихожие и коридоры там все-таки не признают. Вместо них делают гостиные с зонами для приема пищи. Также на месте предполагаемого коридора или прихожей располагается лестница на второй этаж.

Стоит сказать и о входных дверях американцев, которые зачастую имеют стеклянные вставки, как у межкомнатных.

Непривычно глубокие раковины

Раковины в Америке несколько иные, чем мы привыкли видеть. Вся суть в том, что они внешне больше похоже на маленькие ванны, чем на мойку для посуды. Габариты американских раковин превышают наши в несколько раз, там их называют — "фермерские".

Дополнительное удобство заключается в присутствие в них диспоузера — измельчитель, который справится с любым бытовым мусором и остатками продуктов питания, попадающих в раковину.

Подъемные створки на окнах

Жители Америки, судя по всему, особо не стараются спрятаться от взглядов окружающих, смотрящих к ним в окно. К такому выводу можно прийти, если посмотреть на их окна, где нет штор или тюля, которые бы закрывали личную жизнь от чужих глаз. Зато пользуются популярностью в Америке жалюзи, которые используют везде.

В отличие от привычных нам окон, там чаще всего вставляют однослойные, которые открываются вверх, а не внутрь как в России. Также там нет выступающих ручек.

Среди главных положительных качеств такой системы — ветер не будет хлопать распахнутыми окнами. А вот мыть их будет гораздо сложнее.

Фото: quintadafloresta. com

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Четыре бытовые странности, которые можно встретить только в Америке
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