Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Павел Морозов

Власти Кипра начали отбирать "золотые паспорта"

Недвижимость

Известие о том, что иностранные граждане-собственники недвижимости на Кипре могут быть лишены гражданства, всерьез обеспокоило россиян, вложивших свои средства в недвижимое имущество в этой стране, а также собирающихся это сделать.

Стало известно, что кипрские власти объявили о запуске процедуры лишения гражданства 26 человек. Это те граждане, которым уже выдали кипрские паспорта в рамках программы оформления гражданства в обмен на покупку недвижимости. Причем в этот список попали 9 россиян.

Стало известно, что в скором времени число "отказников" может вырасти. Объявлено о планах властей острова провести проверку около двух тысяч зарубежных бизнесменов, получивших "золотые паспорта" на Кипре.

Менее месяца назад кипрские власти объявили о начале проверки уже выданных "золотых паспортов". Все это случилось сразу после того, как в СМИ поступили сведения об упрощенной процедуре оформления гражданства Кипра предпринимателем, доходы которого никак не подтверждены.

Паспорт в обмен на метры

Программа оформления "золотых паспортов" была до недавнего времени довольно удобна. Она была одной из самых лояльных в Старом Свете. Многие ей пользовались для получения "золотого паспорта".

Интерес состоит еще и в том, что кипрское гражданство передается по наследству. Иными словами дети и внуки заявителя могут стать киприотами автоматически.

По установленным правилам, после получения гражданства недвижимость можно продать только через 3 года.

Что касается конкретных цифр, то можно сказать следующее. Для того, чтобы получить право на ПМЖ на Кипре, надо вложить порядка €300 тысяч. в новое жилье или другую недвижимость в этой стране. Помимо этого, необходимо сделать взнос, который составляет порядка €30 тысяч. Это почти вдвое меньше по сравнению с другими европейскими государствами.

Интересы русских

Известно, что для российских покупателей кипрской недвижимости была наиболее интересна недвижимость в ценовом диапазоне от €500 тыс. до €2 млн. Это практически полностью "паспортный" сегмент. Причем россияне покупали подобную недвижимость преимущественно не для жилья, а для последующей сдачи в аренду.

Теперь российский покупатель должен будет более внимательно относится к качеству, компетенции, уровню и опыту консультанта по иммиграционному законодательству.

Падение спроса

Условия инвестирования стали более жесткими и трудновыполнимыми. Киприоты заявили о том, что они опубликуют имена всех инвесторов в рамках "золотой" программы. В связи с этим обстоятельством для предпринимателей, работающих с государственными структурами и не желающих афишировать второе гражданство, кипрский паспорт уже не станет таким привлекательным. А сама ситуация небезопасной для тех, кто не собирался отчитываться об источниках доходов.

Темы кипр паспорт гражданство недвижимость
Актуальная аналитика
Недвижимость
Власти Кипра начали отбирать "золотые паспорта"
Авто
Чистка салона автомобиля: советы
Общество
Как бороться со злостными алиментщиками
Новости Все >
СК Татарстана проверит мать, усадившую шестилетнего сына за руль
Биологи вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий
"Роскосмос" запатентовал гибридный двигатель для космолёта
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за грубость
Ностальгические приставки заняли четверть игрового рынка
Лекарство от генетического заболевания может продлить молодость
Врач-остеопат рассказал об опасной причине выпирающего живота
Самарские ученые создадут новую оптику для спутников
На едином портале госуслуг можно будет жаловаться на чиновников
Автора Чебурашки-Дейенерис пригласили работать в "Союзмультфильм"
Последние материалы
Биологи вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий
"Роскосмос" запатентовал гибридный двигатель для космолёта
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за грубость
Чистка салона автомобиля: советы
Ностальгические приставки заняли четверть игрового рынка
Лекарство от генетического заболевания может продлить молодость
Как бороться со злостными алиментщиками
Врач-остеопат рассказал об опасной причине выпирающего живота
Самарские ученые создадут новую оптику для спутников
Молочная ванночка, маска из воска и другие способы укрепления ногтей в домашних условиях
Популярное
Авто
Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня

Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.

Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
Почему Путин предал Моралеса
Южная Америка
Почему Путин предал Моралеса
Власть
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Силовые структуры
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Игорь Буккер Психиатры против диагноза "шизофрения" Игорь Буккер Василий Амирджанов Боль Мединского: в Европе наше кино не берут Василий Амирджанов Соломон Соловьев Ирония судьбы Скорпиона Рязанова - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Лукашенко избрал парламент под изменение Конституции
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Что мешает НАТО в Черном море
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
Больше мостов через Лену, и пенсионная реформа не нужна
Есть ли у Донбасса путь в Россию через возврат на Украину
Ущерб от коррупции в РФ превысил 100 млрд рублей
Китайский мессенджер счёл замминистра из России подозрительным
Есть ли у Донбасса путь в Россию через возврат на Украину
Управление "К" КГБ СССР: О наших зверствах сочинялись страшилки
Американцы угрожают Египту санкциями за покупку российских истребителей
Почему народ за Путина, но не за правительство
Немецкая фигуристка Шотт назвала четверные прыжки "цирком"
Почему народ за Путина, но не за правительство
Больше мостов через Лену, и пенсионная реформа не нужна
Лукашенко избрал парламент под изменение Конституции
Жанна д'Арк оказалась древним египтянином
Израиль пытается избавиться от страха перед С-400 "Триумф"
Табак, алкоголь или сахар: ученые провели исследование, что безопаснее
Израиль пытается избавиться от страха перед С-400 "Триумф"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ