Власти Кипра начали отбирать "золотые паспорта"

Известие о том, что иностранные граждане-собственники недвижимости на Кипре могут быть лишены гражданства, всерьез обеспокоило россиян, вложивших свои средства в недвижимое имущество в этой стране, а также собирающихся это сделать.

Стало известно, что кипрские власти объявили о запуске процедуры лишения гражданства 26 человек. Это те граждане, которым уже выдали кипрские паспорта в рамках программы оформления гражданства в обмен на покупку недвижимости. Причем в этот список попали 9 россиян.

Стало известно, что в скором времени число "отказников" может вырасти. Объявлено о планах властей острова провести проверку около двух тысяч зарубежных бизнесменов, получивших "золотые паспорта" на Кипре.

Менее месяца назад кипрские власти объявили о начале проверки уже выданных "золотых паспортов". Все это случилось сразу после того, как в СМИ поступили сведения об упрощенной процедуре оформления гражданства Кипра предпринимателем, доходы которого никак не подтверждены.

Паспорт в обмен на метры

Программа оформления "золотых паспортов" была до недавнего времени довольно удобна. Она была одной из самых лояльных в Старом Свете. Многие ей пользовались для получения "золотого паспорта".

Интерес состоит еще и в том, что кипрское гражданство передается по наследству. Иными словами дети и внуки заявителя могут стать киприотами автоматически.

По установленным правилам, после получения гражданства недвижимость можно продать только через 3 года.

Что касается конкретных цифр, то можно сказать следующее. Для того, чтобы получить право на ПМЖ на Кипре, надо вложить порядка €300 тысяч. в новое жилье или другую недвижимость в этой стране. Помимо этого, необходимо сделать взнос, который составляет порядка €30 тысяч. Это почти вдвое меньше по сравнению с другими европейскими государствами.

Интересы русских

Известно, что для российских покупателей кипрской недвижимости была наиболее интересна недвижимость в ценовом диапазоне от €500 тыс. до €2 млн. Это практически полностью "паспортный" сегмент. Причем россияне покупали подобную недвижимость преимущественно не для жилья, а для последующей сдачи в аренду.

Теперь российский покупатель должен будет более внимательно относится к качеству, компетенции, уровню и опыту консультанта по иммиграционному законодательству.

Падение спроса

Условия инвестирования стали более жесткими и трудновыполнимыми. Киприоты заявили о том, что они опубликуют имена всех инвесторов в рамках "золотой" программы. В связи с этим обстоятельством для предпринимателей, работающих с государственными структурами и не желающих афишировать второе гражданство, кипрский паспорт уже не станет таким привлекательным. А сама ситуация небезопасной для тех, кто не собирался отчитываться об источниках доходов.