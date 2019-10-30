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Автор Владан Джурич

Как сэкономить на покупке квартиры

Недвижимость print

Процесс покупки квартиры может быть довольно затратным мероприятием. Эксперты выделили несколько советов для экономии средств при покупке квартиры.

Выбирая жилье, до заключения сделки потенциальные потребители стараются экономить практически на всем. Такое решение очевидно, поскольку большинство застройщиков всегда завышают цены на недвижимость.

Есть много способов сэкономить на покупке квартиры, если знать, на что обращать внимание перед приобретением недвижимости.

Первым делом потребителю нужно определиться с будущим местом жительства. Эксперты не рекомендуют обращать внимание на престижные районы, поскольку в таких строительных проектах могут принимать участие известные застройщики и подрядчики, завышающие цены в несколько раз из-за своего лидерства на рынке или известности бренда.

Поэтому специалисты рекомендуют выбирать не престижные варианты, а постройки среднего класса.

Также стоит обратить внимание на месторасположение будущего жилья. Если семья приобретает жилье, то следует позаботиться о наличии детских садов и школ. Также рекомендуется присмотреться к спальным районам.

Эксперты утверждают, что не стоит забывать про состояние дома. Естественно, что состояние новостройки будет гораздо лучше внешнего вида десятилетнего дома. Однако лучше всего присмотреться к вариантам, где в домах были проведены капитальные ремонтные работы. Такие варианты стоят гораздо дешевле новостроек, но имеют хорошее внешнее состояние.

Также стоит оценить качество инженерных коммуникаций. Если они были заменены, то это хороший вариант для приобретения. Если же было изменено только внешнее состояние дома, то следует рассмотреть другие варианты.

Инфраструктура также играет важную роль при выборе квартиры. Потенциальный потребитель может сэкономить на покупке жилья, если район имеет несильно развитую инфраструктуру. Другими словами, чем хуже доступ к объекту, тем дешевле стоит недвижимость.

Доступ к объекту объясняется несколькими факторами. Во-первых, это наличие дорожных развязок, ведущих к центру города. Если транспортные магистрали располагаются далеко от дома, то цена жилья падает в несколько раз.

Если у потребителя есть личный автомобиль, то можно сразу отбросить варианты, имеющие неподалеку автобусные или трамвайные остановки. Для дополнительной экономии стоит убедиться, насколько далеко от дома располагаются станции метро. Чем дальше находятся транспортные сети от дома, тем дешевле стоит жилье.

На основе этих рекомендаций будущий собственник сможет значительно сэкономить на покупке жилья. Сейчас особой популярностью пользуются районы новой Москвы, где цена за квадратный метр гораздо ниже, чем в "старой" Москве.

Фото:cryptorussia.ru

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