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Автор Диана Гаврилова

Как выбрать квартиру при покупке жилья в Москве

Недвижимость

Не секрет, что многие россияне хотели бы жить в столице. Многие даже заранее начинают к этому готовиться и стараются накапливать сбережения. Но даже при внушительной и достаточной сумме глаза разбегаются, ведь предложений на рынке масса. Как не ошибиться и сделать правильный выбор? Как вообще сделать этот выбор? В этой статье мы попробуем сориентировать вас в тех предложениях, что доступны на московском рынке недвижимости.

Первое и основное, что необходимо сделать соискателю — это сформировать свои запросы. Все довольно просто, нужно максимально визуализировать свою будущую квартиру, выписать основные критерии выбора, обязательные элементы. Но при этом адекватно соотносить желаемое с возможным, имеется ввиду то, что ваши представления должны соответствовать имеющемуся бюджету. Для конкретизации желаемого стоит обратить внимание на следующие пункты. Допустим, с бюджетом вы уже определились, тогда следующим шагом будет формирование характеристик дома, в котором будет находиться квартира. Важно учесть желаемую этажность, тип застройки, наличие или отсутствие двора, открытость или закрытость территории, наличие ландшафтного дизайна. Это уже поможет вам с выбором. Затем вам необходимо точно определиться с желаемым метражом помещения. Ответьте себе на вопросы: сколько комнат вы хотите, чтобы каждому хватило место, нужен ли вам балкон, есть ли необходимость в организации хозяйственных помещений? Также в рамках бюджета вы должна понять насколько необходимо, чтобы квартира была уже отремонтирована. Есть ли смысл покупать уже с отделкой или удобнее и комфортнее будет приобрести "голую" недвижимость?

Ваши выводы по предыдущим пунктам уже сформируют картину предстоящей покупки, остепенит ваше волнение и тревогу, поскольку уже ясно, что необходимо искать. Но остается не раскрытым вопрос о местоположении желаемого жилья. Поверьте, этот вопрос в Москве, по факту, основной. Все дело в том, что цены в разных районах различаются существенно. За одну и ту же стоимость в разных районах вы можете получить совершенно разные условия. Для того, чтобы сформировать свой запрос важно понять следующее: устраивает ли вас вариант вторичного жилья и как вы относитесь к транспортной системе Москвы. Дальше вам необходимо определиться с наличием или отсутствием большого количества зеленых зон, развитой инфраструктуры, привязанностью к центру города. Так, недорогие квартиры покупают в Бирюлево, Выхино, Жулебино, Бескудниково, Капотне. Наиболее современные и развитые районы — это Крылатское, Хорошево и Строгино. Самыми дорогими районами, по-прежнему, остаются Хамовники, Якиманка, Тверской, в пределах Центрального округа.

Фото: rosned.ru

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Как выбрать квартиру при покупке жилья в Москве
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