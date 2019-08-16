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Автор Татьяна Питерякова

Две квартиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке

Недвижимость print

Российская певица Кети Топурия живет в своей московской квартире, которая находится в старом сталинском доме. Его оформлением занималась дизайнер-архитектор Лейла Кавтарадзе. У певицы есть и второе жилье, которое было недавно приобретено певицей. Его Кети тоже доверила дизайнерам.

Две Картиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке. 404120.jpeg

Черный, белый и натуральные материалы

Изначально девушка мечтала о квартире в современном стиле с монохромной палитрой. В соответствии с такими пожеланиями дизайнер взял за основу черный цвет, а в качестве дополнительного использовал белый. Такая цветовая гамма была разбавлена желтыми шелковыми абажурами для бра и люстр.

Две Картиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке. 404117.jpeg

При отделке предпочтение отдавалось натуральным материалам. Так, живая энергетика дерева принесла уют в помещение, а натуральная кожа придала элегантности интерьеру.

В квартире Кэти нет лишних вещей - девушка любит, когда в помещении просторно. Однако холл все же украшен инсталляцией из мангрового дерева и декоративными панелями - китайскими зонтиками. Стена гостиной оформлена композицией из металла, схожей с окаменевшими листьями.

Две Картиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке. 404118.jpeg

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Вторая московская квартира певицы

Дизайнерская работа произвела на Кэти очень хорошее впечатление. Поэтому певица решила доверить Лейле и вторую свою квартиру, которую недавно приобрела. В этом случае дизайнер применил эко-стиль, благодаря которому в помещении сложилось ощущение свежести и гармонии с природой.

Помещение наполнилось сдержанной цветовой гаммой, но теперь уже здесь преобладали светлые тона - беж, светло-голубой, молочный, салатовый. Стены отделаны зеленью. Необычная деталь - люстры-шары из металла, которыми украшена обеденная зона гостиной.

Две Картиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке. 404119.jpeg

Во всей квартире красуются серебристые и металлические элементы декора в виде табуретов, подсвечников, ножек ламп. Преобладают и ткани, с помощью которых помещение наполнено уютом. Санузел выполнен в светлых тонах, в нем расставлена белая мебель. Элементы сантехники здесь также неординарны и служат еще и украшением.

Две квартиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке. 404121.jpeg

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Интерьер обоих квартир певицы разный. В первой царят черно-белые света, при этом дизайнер сумел сделать квартиру не темной и очень уютной. Аксессуаров здесь немного, но они настолько впечатляют, что в целом квартира выглядит необычно.

Второе жилье певицы отделано в светлых тонах. И не только в постельных, но и в более ярких - зеленых, голубых и т. д., за счет которых в помещении царят свежесть и гармония. Ткани и серебристые элементы делают его уютным. И в том, и в другом случае дизайнер постарался на славу и создал не просто комфортные условия, но и оригинальный интерьер.

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Фото: teleprogramma.pro

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