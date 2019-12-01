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Автор Татьяна Питерякова

Где живут Рената Литвинова и Елена Ваенга

Недвижимость

Чем экстравагантнее личность, тем больше людям хочется о ней знать. Поэтому любопытство по поводу жилья Ренаты Литвиновой и Елены Ваенги вполне объяснимо. Первая живет в Москве и иногда летает во Францию, а вторая любит Питер и там проводит больше времени.

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Жилье Литвиновой

Рената не очень-то распространяет сведения о своей недвижимости. Но от журналистов секретов нет — они узнали, что у актрисы есть роскошная квартира на Патриарших прудах стоимостью выше 20 миллионов рублей.

В квартире Ренаты все пестрит роскошью и антикварными предметами. Особо ценным для актрисы является шкафчик с парфюмерией — здесь ее целая коллекция.

Звезда любит бывать в Париже, где у нее есть двухуровневая квартира. Она стоила Ренате около $500 тысяч, для ее покупки девушка залезла в долги, но нисколько не пожалела о покупке — говорит, что она того стоила. Рядом с ее домом находится улица Сен-Дени, на которой работают ночные бабочки. Однако, похоже, саму Ренату их присутствие не смущает.

Она больше рассказывает, как влюблена во французские бульвары и местные багеты. Конечно, большую часть времени ей приходится проводить в Москве. Здесь она постоянно снимается, играет в спектаклях и занимается творческими проектами. Во Францию Рената приезжает к дочери, которая здесь постоянно живет и учится.

Где живут Рената Литвинова и Елена Ваенга. 404765.jpeg

В поселке Переделкино у актрисы есть дом. Его Рената купила несколько лет назад. Он не отличается богатым убранством и дорогой ценой. Ходят слухи, что в собственности актрисы есть испанский домик, который ей подарили, а также коттедж в Швейцарии на берегу Женевского озера.

Квартира Ваенги

А вот Елена Ваенга пока проживает в недавно отремонтированной квартире и одновременно строит дом. Сейчас она постоянно живет в Санкт-Петербурге. В ее квартире почти нет ярких цветов и размытых линий — жилище оформлено в стиле хай-тек.

Обустраивали жилище друзья певицы, которые являются дизайнерами. Гостиной завладели строгие черно-белые тона. На полках расположены дорогие для Елены безделушки — фарфоровые статуэтки, среди которых красуются музыкальные награды. Несколько полок заполнено книжками в разноцветных переплетах, отчего помещение становится уютным.

Где живут Рената Литвинова и Елена Ваенга. 404762.jpeg

В гостиной располагается дорогая мебель с черной кожаной обивкой. На стенах красуются картины современных художников, в них прослеживается двойной смысл. Эти сложные украшения стен напоминают многогранную душу исполнительницы.

На кухне располагается гарнитур с черным глянцевым покрытием. Техника, а также стол, стулья и шторы изготовлены в этом же цвете. С ними контрастируют потолок, пол и стены — они светлые. Дополняет интерьер неординарная космическая люстра — большие металлические кольца с мини-лампами по периметру.

Где живут Рената Литвинова и Елена Ваенга. 404764.jpeg

Похоже, обе звезды любят свои жилища и наслаждаются их интерьерами. Их недвижимость такая разная, но близкая сердцу для своих хозяек.

Фото: m.7days.ru

Темы елена ваенга рената литвинова недвижимость звезд
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Где живут Рената Литвинова и Елена Ваенга
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