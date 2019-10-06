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Автор Ксения Семенова

Мировые знаменитости с самой дорогой недвижимостью

Недвижимость print

Каждый из нас мечтает построить дом, который мы ежедневно представляем в своих фантазиях. Но обычным людям, которые не имеют на своих банковских счетах миллиардные суммы, уровень своих желаний приходится соизмерять с бюджетом. А вот звездные личности вольны делать все, что душе угодно, не беря во внимание шести- или даже восьмизначные числа, сколько порой стоит их недвижимость.

Мировые знаменитости с самой дорогой недвижимостью. 404372.jpeg
Фото: content.choiz.me

В текущей статье мы расскажем о знаменитостях с самыми дорогими домами и квартирами, за которые им пришлось выложить приличные суммы.

Жизель Бундхен и Том Брэди

Их дом по количеству роскошных и коллекционных предметов декора ни чем не хуже королевских хором. Именитая модель и звезда американского футбола приобрели эту недвижимость в 2008 году за 11 миллионов долларов и полностью переделали.

В особняке более 2000 кв. м. жилого пространства. В спальной комнате хозяев дома стоит большая мраморная ванна-джакузи, а на балконе — миниатюрный бассейн. Также в доме есть библиотека, курилка, спортзал и винный погреб.

Стоит отметить, что эта недвижимость ушла с молотка в 2015 году Доктору Дре, только уже за 40 млн долларов.

Рианна

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Фото: 1.bp.blogspot.com

Первое дорогостоящее недвижимое имущество в распоряжении Рианны, чья площадь превышает 2000 кв. м., певица назвала "Форт". По имеющимся данным его стоимость равна 15 млн долларов.

Одним из недавних приобретений этой участницы списка стала вилла на родном Барбадосе за 22 млн долларов. В апартаментах со сногсшибательным видом на Карибский бассейн есть личный спортзал, теннисный корт, место для гольфа, собственный пляж и два причала для яхт. Дом находится под серьезной охраной.

Дженнифер Лопез

Мировые знаменитости с самой дорогой недвижимостью. 404371.jpeg
Фото: milliyetemlak.com

В 2010 году супружеская пара в лице Джейл Ло и Марка Энтони купила особняк в Хидден Хиллз, Калифорния. Коттедж, площадью в 2000 кв. м., включает в себя бассейн, студию звукозаписи, бар, домашний кинотеатр, танцевальную комнату и даже зону для релаксации.

Правда после развода Лопез уехала оттуда и приобрела дом за 10 млн долларов в Уотер Милл, Нью-Йорк. Он, нужно отметить, ни капли не проигрывает предыдущему в плане оснащенности.

Уилл Смит

Мировые знаменитости с самой дорогой недвижимостью. 404369.jpeg
Фото: i0.wp.com

Звезда кинокартины "Люди в черном" со своей любимой женщиной считаются самыми обеспеченными персонами в Голливуде. Оно и понятно почему, ведь их дом сложно назвать даже особняком — это уже дворец.

В величественном сооружении, которое располагается в городе Калабас, Калифорния, насчитывается порядка 13 спальных комнат. Помимо этого, там есть мини-поле для гольфа, отдельная зона для медитаций и звукозаписывающая студия.

Самое интересно, что есть далеко не в каждой семье — у четы Смит на приусадебном участке есть личное озеро и собственный почтовый индекс.

Фото: mojenterijer. rs

Темы рианна уилл смит дженнифер лопез недвижимость звезд
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Мировые знаменитости с самой дорогой недвижимостью
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